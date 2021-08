Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 23 agosto 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 agosto 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. In attesa del ritorno della trasmissione de “I Fatti vostri”, il noto astrologo sta rivelando le previsioni e l’Oroscopo delle stelle, segno per segno, solo in radio. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nuova settimana che parte con il Sole nel segno della Vergine, e per te questo puo’ anche significare un incremento dal punto di vista delle questioni lavorative, qualche chiamata, un buon progetto per Settembre. Insomma, ho la netta sensazione che tu abbia una gran voglia di recuperare il tempo perduto.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Puoi iniziare a fare progetti per il futuro! Il Sole ha iniziato un transito molto interessante, l’unico lato un po’ incerto riguarda le finanze. Quindi, il consiglio che devo dare in questo momento e’ di risparmiare qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa settimana parte in maniera un po’ agitata! Evidentemente queste 48 ore non sono cosi semplici da gestire oppure stai aspettando risposte che non arrivano. In situazioni del genere premere l’acceleratore puo’ essere controproducente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non devi perdere di vista i sentimenti perché questo é un periodo importante. Certo, stai mettendo alla prova una persona oppure un certo rapporto, crescendo, é diventato pieno di responsabilità!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sei finalmente pronto a voltare pagina! E quando dico di cambiare penso ad un trasferimento, ad un movimento nell’ambito del lavoro. E’ come se tu non potessi piu’ fare le stesse cose di prima! Potrebbe essere una scelta del destino o potrebbe essere una tua scelta!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In queste prime 48 ore della settimana sei un po’ fuori di testa, tanto da risentire di forte stress e nervosismo. Sono due giornate che vanno gestite con prudenza. Ma si parla di un periodo passeggero perche’ se guardo il cielo della fine di Agosto, ma anche di Settembre, resti sempre tra i favoriti delle stelle.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Tu hai sempre bisogno d’amore, hai sempre bisogno di fare le cose in coppia! Per esempio, nell’ambito del lavoro ti fa piacere avere un socio, un gruppo e forse con persone che stimi puoi portare avanti un’idea che hai in mente.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo é un cielo importante ma bisogna ricordare che quello di Settembre lo sarà ancora di più! Soprattutto per quanto riguarda l’amore, tutto quello che parte, che nasce in questo periodo é di buon auspicio. Non sottovalutare certi progetti che potrebbero diventare importanti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In queste prime 48 ore della settimana devi tenerti lontano dalle complicazioni. Intendiamoci, non e’ un periodo no. Anzi con Venere favorevole potrebbe essere un momento importante per cercare quella liberazione a livello emotivo e sentimentale che stai aspettando da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

C’e’ da dire che in questo momento l’amore puo’ essere messo da parte. O perché non sei del tutto convinto di una storia oppure perché alcune responsabilità pesano molto! Le giornate più pesanti della settimana saranno mercoledì e giovedì.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Hai voglia di libertà! Dagli inizi dell’anno sto pensando di una sorta di grande rivoluzione che il tuo segno sta aspettando. Potrebbe essere anche una rivoluzione nel tuo modo di lavorare oppure puo’ improvvisamente arrivare una notizia che ti farà piacere ricevere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Devi fare quello che senti senza esagerazioni! Quelli che hanno vissuto una grave crisi d’amore devono cercare di recuperare. Settembre sarà un mese molto importante da questo punto di vista, mentre la cosa necessaria in questo periodo é ritrovare fiducia negli altri.

