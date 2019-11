Paolo Fox, Oroscopo domenica 17 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 17 novembre 2019

Domenica 17 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ una domenica un pò sottotono. Sei in una condizione di strano torpore. Ma non temere perchè da lunedì in poi potrai fare molte cose, si partirà con grande coraggio. In ogni modo, ci sono ancora troppe cose da chiarire e rivedere. Questo vale sia per la famiglia che per l’amore.

Inevitabilmente, chi ha vissuto un contrasto deve cercare di riparare. La situazione tornerà più facile da gestire a partire dalla prossima settimana. Giornata che invita a non fare le ore piccole.

Oroscopo Toro

Potresti avere un filo diretto con una persona Bilancia. Queste sono stelle particolari che invitano tutti a fare le cose giuste, a rapportarsi agli altri in maniera molto serena. C’è da dire che con Sole e Giove in opposizione, ci sono ancora piccoli discussioni di tipo economico, lavorativo.

Novità per chi cerca un nuovo amore; la fine dell’anno sarà propizia anche per i separati o per chi ha vissuto una grave cristi durante l’estate. E sta ancora pagandolo lo scotto di questo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se venerdì e sabato, come credo, sono state giornate un pò complicate, nervose, o magari hai avuto modo di discutere con una persona, questa domenica allieta! E tra l’altro, anche chi viaggia e si sposta, chi ha contatti con altre città, può ricevere una buona conferma.

Non sottovalutare eventuali rapporti con Acquario e Bilancia; sono due segni che potrebbero essere veramente di grande riferimento nella tua vita. Tempo di scelte nel lavoro e qualunque imporrà un ultimatum.

Oroscopo Cancro

A volte capita di vivere giornate un pò troppo faticose, un pò troppo nervose. E questa di domenica sembra essere una giornata instabile. Il consiglio che devo darti è quello di cercare il massimo della comprensione in famiglia e nei rapporti con gli altri.

Se qualcosa non funziona, non insistere. Per chi lavora la domenica, possono nascere delle dispute sul posto di lavoro. C’è anche un pò di fatica e fastidi allo stomaco da controllare.

Oroscopo Leone

Le stelle aiutano! E aiutano soprattutto quelli ottimisti! Siccome credo che esistano sulla faccia della terra davvero pochi di voi che sono pessimisti, queste stelle aiutano quasi tutti voi! I segni di fuoco saranno protagonisti in questo mese di Novembre appena iniziato!

Non sottovalutare gli incontri perchè l’amore può tornare protagonista! Certo, ultimamente è stato difficile da gestire, qualcuno si è sentito lontano dal partner, in crisi e ha portato in casa problemi di lavoro. Ma a tutto c’è rimedio, soprattutto quando c’è buona volontà ed entusiasmo: ed entrambi stanno per tornare nella tua vita!

Oroscopo Vergine

Stai per attraversare un periodo critico ed esigente. Poiché per natura sei molto organizzato, ed è probabile che tu pretenda lo stesso tipo di organizzazione anche da parte delle persone che ti stanno attorno. Raccomando di non spendere troppi soldi, è quello che sto dicendo da qualche tempo. Alcuni dovranno rivedere le proprie spese, altri dovranno radunare la famiglia ed invitare i componenti ad essere più cauti.

Se hai un’attività, una società o un ufficio, occhio a questioni legali o contenziosi che devono essere sistemati.

Oroscopo Bilancia

In questa domenica le stelle aiutano: può essere la domenica dell’amore! Ricordo che non tutti, ma molti, in questo periodo ripeteranno esperienze del passato. Potresti anche incontrare persone che non vedevi da tempo.

Questo momento di ricordi deve essere limitato solo se porta tristezza. Si prevede anche un recupero psicofisico notevole. Certe scelte portate avanti in prima persona, certi cambiamenti, li hai voluti tu! Ed ora devi andare avanti.

Oroscopo Scorpione

Mi auguro che qualcuno già da Giugno abbia vissuto l’amore in maniera più impetuosa, più libera. Molti vincono delle battaglie di tipo fisico; per chi è stato male negli ultimi due anni, questi sono traguardi importanti. C’è un sorriso per chi ha avuto delle problematiche. Arriva una svolta!

Entro il prossimo anno sarà possibile anche un cambio di scuderia nel tuo lavoro. Stai conoscendo una mutazione. Se sei in un gruppo che deve trasformarsi e variare, le prime novità arriveranno già dal mese di Novembre. Domenica utile anche per gli incontri.

Oroscopo Sagittario

Potrei dire che questa domenica riparatrice per tutti quelli che hanno vissuto dei conflitti che devono e possono riparare al danno che alcuni momenti delle giornate di venerdì e sabato hanno portato. Se c’è stato un allontanamento, un conflitto, ora si può ripartire.

Molti di voi avranno una grande voglia di andare lontano ed esplorare nuovi lidi che possono essere di tipo lavorativo ma anche sentimentale. Ricordiamo che da venerdì prossimo Giove sarà nel tuo segno e questo bene o male porterà cambiamenti.

Oroscopo Capricorno

E’ una domenica in cui se qualcuno non fa quello che deve, potresti arrabbiarti! Le donne del segno saranno piuttosto severe nei confronti degli uomini. E se c’è troppo privazione di libertà, gli uomini del segno potrebbero sparire, mettersi in un angolo o addirittura stare in silenzio per tutto il giorno. Possiamo parlare di piccole o grandi arrabbiature. Certo è che questa domenica porta qualche momento di riflessione.

E’ un periodo in cui vedi grandi orizzonti aperti, in cui vorresti esplorare nuove situazioni, ma senti che c’è sempre un freno.

Oroscopo Acquario

Buona domenica con la Luna in ottimo aspetto! Devo dire che questo è un momento di forza per tutti quelli che vogliono regalassi un’emozione, una sensazione speciale e che vogliono anche farsi scivolare tutto quel periodo difficile maturato negli ultimi tempi, molto pesante da sopportare. Quindi, c’è una recupero psicofisico notevole.

E dalla prossima settimana lo vedremo ancora meglio. Qualche ritardo sarà colmato. Dal punto di vista fisico c’è ancora qualcosa da aggiustare. Domenica buona per i sentimenti.

Oroscopo Pesci

In questa domenica abbiamo un cielo importante. Per quanto riguarda le relazioni, c’è da dire che dal punto di vista delle sensazioni che provi, sembrano sempre più forti. E dalla prossima settimana lo vedremo ancora meglio.

Venerdì e sabato sono state giornate confuse, hanno messo in discussione tutto, ma questa è una domenica importante per vivere qualcosa di bello, per amare. C’è da dire anche dalla prossima settimana, chi ha una questione legale o contrattuale irrisolta, dovrà impegnarsi per sbloccare tutto. Si può chiudere qualcosa.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv