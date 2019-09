Paolo Fox Oroscopo 2019: 25 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox Oroscopo oggi: mercoledì 25 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, mercoledì 25 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Quando sei arrabbiato non riesci a distinguere la vita privata da quella lavorativa. E per questo puoi rimanere nervoso per tutto il giorno! Quindi, è probabile che se ti arrabbi per amore arrivi al posto di lavoro agitato. Ma vale anche il contrario: e cioè se ti innervosiscono in ambito professionale, diventi irascibile in amore.

La situazione è un pò pesante ma già da Ottobre le cose andranno meglio. Consiglio un pò di pazienza perchè in questo periodo non è facile mantenere la calma.

Oroscopo Toro

Questa giornata, un pò come quella di ieri, è introspettiva mentre da domani si recupera. In questi giorni hai voglia di vivere l’amore in maniera molto serena e quindi darai spazio solo a persone che offrono serenità.

Tra l’altro, da stasera fino a venerdì c’è anche un miglioramento della forma fisica. In generale vi state per avviare ad un 2020 di grandi soluzioni!

Oroscopo Gemelli

In questa giornata c’è una buona luce, anche per merito di Venere e Sole favorevoli. Quando volete esprimere il meglio di voi stessi diventate divertenti e brillanti. In questo momento sta tornando anche la voglia di scherzare e giocare, una cosa che negli ultimi mesi era un pò venuta meno.

E’ un oroscopo importante in vista di una domenica che parlerà soprattutto d’amore.

Oroscopo Cancro

Dal punto di vista lavorativo ci avviciniamo ad un anno, il 2020, che inizierà a dare spazio a nuovi progetti. Credo che molti, tra la fine di questo e l’inizio del prossimo, cambieranno lavoro o mansione. Tutto quello che nasce dalla fine del 2019 sarà più facile da gestire. Purtroppo, sembra che tu abbia fatto molto ma che ti sia stato riconosciuto poco.

E proprio per questo motivo dal punto di vista sentimentale sei tornato ad essere più esigente. Quando torni a casa avresti bisogno di un pò di conforto in più! Se hai già una storia in ballo, in questi giorni qualcosa non va. Attenzione ad interferenze dall’esterno!

Oroscopo Leone

Queste sono giornate positive per i sentimenti, ma devi sempre ricordarti che la perfezione non esiste! Anche se non te ne rendi conto, spesso puoi dare agli altri l’idea che tu sia molto esigente. Sabato e domenica saranno giornate eccellenti per gli incontri sentimentali, per le relazioni in genere.

E’ un oroscopo importante perchè entro Novembre dovrai mettere a fuoco alcuni obiettivi oppure pensare ad un cambiamento radicale.

Oroscopo Vergine

E’ un periodo importante per tutti quelli che hanno già una relazione da tempo. Anche per chi si è già sposato o magari desidera legalizzare un’unione o sposarsi. Per chi, invece, dopo una separazione vuole incontrare un amore nuovo, queste tre giornate, da mercoledì a venerdì, sembrano davvero ideale anche perchè la Luna sta per entrare nel tuo segno!

Periodo molto ultime per mettere in ordine tante cose che sono rimaste in sospeso. Sta per partire un progetto: ed è in arrivo anche un piccolo successo!

Oroscopo Bilancia

Dal punto di vista professionale non escludo che tu abbia già avuto un’occasione. Mentre abbiamo un oroscopo un pò particolare per quanto riguarda i rapporti con gli altri, nel senso che non è facile mettere d’accorso le persone che ti sono attorno o che lavorano con te. Se lavori in una società o comunque in ufficio, spesso ci sono antipatiche rivalse, ripicche con i colleghi.

Ma anche in famiglia si può alzare un polverone per nulla. Attenzione anche nello studio. Comunque, sembra chiaro: i disturbi arrivano dalle persone che ti stanno attorno!

Oroscopo Scorpione

E’ importante rappacificarsi con persone che bene o male fanno parte della tua vita. A volte, preso da un impeto di rabbia, puoi anche mandare a quel paese tutti, salvo poi tornare sui tuoi passi, sia pure senza farlo notare perchè tu sei molto orgoglioso. E aspetti le scuse di qualcuno.

Se prima dell’estate c’è stato un momento difficile nel lavoro oppure in amore si è chiusa una porta, non dico che tu sia pronto a fare marcia indietro, ma vorresti ripristinare un rapporto più positivo e colloquiale con chi hai voluto allontanare qualche mese fa. La fine di questa settimana è migliore proprio per le riconciliazioni.

Oroscopo Sagittario

Bisogna sfruttare questo Giove che è ancora nel tuo segno: agisci subito! Questa è una giornata molto interessante se devi fare certe proposte, se vuoi parlare con qualcuno che conta. Mentre giovedì e venerdì saranno giornata meno interessanti.

Ricordo a quelli che nelle prime due settimane di Settembre hanno perso l’amore, o la pazienza, che è finalmente arrivato il momento del recupero!

Oroscopo Capricorno

Stelle importanti e utili ma bisogna poi darsi da fare: se c’è una cosa che non metto in discussione è la tua buona volontà. Ma devo dire che spesso sei persino troppo testardo quando intendi portare avanti un progetto! Inoltre, con questo Saturno in transito, molti hanno deciso di fare qualcosa di personale, di particolare anche sul lavoro.

Anche chi già lavora per un’azienda aspira a fare qualcosa di diverso, aspira ad accrescere le proprie responsabilità. Mercoledì, giovedì e venerdì sono tre giornate di recupero.

Oroscopo Acquario

E’ un momento particolare in cui potrebbero criticare certe tue scelte fatte di recente. Diciamo che questa di mercoledì non è la giornata migliore per mettersi a discutere. Se devi parlare d’amore, sabato e domenica saranno giornate migliori.

A chi ha vissuto una crisi sentimentale, raccomando di superarla gradualmente, senza correre! Ad Agosto c’è stato un calo nella forma fisica e per questo adesso dovresti cercare di recuperare un pò.

Oroscopo Pesci

La parte centrale di questa settimana è un pò sottotono. Tra l’altro entro venerdì è probabile che tu sia chiamato a risolvere un problema nell’ambito del lavoro o che tu debba pensare anche a piccoli fastidi familiari.

Come spiegavo martedì, se una persona che ami è troppo lontana fisicamente o psicologicamente, bisogna accorciare le distanze, perchè il tuo è un segno che non sa stare senza amore: non puoi vivere senza sentimenti appaganti!

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox