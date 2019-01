Paolo Fox Oroscopo di oggi: venerdì 4 gennaio 2019 | I Fatti Vostri

Oroscopo 2019 di Paolo Fox: venerdì 4 gennaio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele.

Oroscopo, Paolo Fox oggi 4 gennaio 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 4 gennaio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi durante una nuova diretta de I Fatti Vostri, il programma condotto da Giancarlo Magalli su Rai2.

Oroscopo Ariete

Il tuo segno è noto per avere momenti di grande calma e poi improvvisamente momenti di grande forza! Dopo un periodo un pò pesante, ricordiamo Novembre come mese molto difficile, finalmente torna alla carica di vitalità, quella voglia di farcela che dovrebbe essere sempre un distintivo da indossare sempre!

Dal punto di vista sentimentale è un bel cielo, e da lunedì avremo stelle ancora migliori. Quindi, chi ha cambiato, chi deve recuperare un amore, avrà buone opportunità. Solo questa sera è possibile un piccolo calo dal punto di vista energetico.

Oroscopo Toro

E’ un buon venerdì che annuncia un fine settimana importante. Nella calza della Befana non troverete il carbone, non troverete ansie, ma buone speranze visto che Saturno è in buono aspetto! E’ chiaro che ci sarà qualcuno che vuole scaricare certe responsabilità: se un amore non va più bene dovresti avere già fatto presente le tue rimostranze nel mese di Dicembre.

Il tuo segno è noto per la grande pazienza: anche quando ricevi un secco no oppure hai a che fare con una persona lenta nel fare scelte, tutto sommato riesci a dominare la cosa e a prendere tempo tu stesso. Il prossimo fine settimana sarà più passionale!

Oroscopo Gemelli

Il fatto di avere Luna e Giove in opposizione porta ad osservare con molta attenzione le questioni pratiche e lavorative e in qualche modo anche a rendersi conto che certe tensioni devono essere risolte. O perchè è cambiato un capo o perchè magari sei da pochi mesi in un nuovo ambiente, tutta la situazione professionale è mutata.

E questo dal punto di vista delle curiosità è stato produttivo, ma dal punto di vista della fatica è stato veramente pesante. Ci vuole un pò di pazienza sia nelle relazioni di lavoro che in quelle sentimentali.

Oroscopo Cancro

Il fine settimana chiede un pò di pazienza! E lo dico in modo particolare a quelli che sono in bilico tra due relazioni oppure che da qualche tempo hanno notato troppa polemica in famiglia. Fino a domenica, raccomando massima cautela e attenzione, perché il rischio di andare un pò fuori di testa, di dire delle cose sbagliate.

Attorno al 15 Dicembre qualcuno ha avuto qualche problema fisico o personale. Quindi, è normale che adesso bisogna cercare di recuperare: la salute va curata, e in qualche modo devi essere più cauto!

Oroscopo Leone

Venerdì, sabato e domenica sono tre giornate in cui cominci a pensare all’amore in maniera molto seria. Non che questo sia un segno poco serio, però devo ricordare che dall’estate del 2018 qualcuno ha vissuto amori particolari, strani. Tra l’altro, Novembre è stato un mese di abbandoni o di stanchezza.

Le storie che nascono anche in questo periodo o che sono già nate a Dicembre, in un periodo di crisi, possono essere migliorate. E da lunedì c’è anche un pizzico di fortuna in più nel tuo cielo!

Oroscopo Vergine

Ti invito a non esporti troppo alle intemperie. Qualcuno già da mercoledì sembra sotto tono perchè ha preso freddo o è stato male. Sabato e domenica saranno giornate molto interessanti, che parlano d’amore. Un amore che però a Gennaio va controllato, verificato!

Le storie incrinate o nate in maniera un pò troppo brusca, che vedono come protagonisti due persone molto differenti per età, per ceto sociale, per ideologia, sono un pò messe a repentaglio. In ogni modo, dovrai affrontare una fase di revisione!

Oroscopo Bilancia

E’ una situazione astrologica particolare: quelli che hanno un ascendente Leone, Ariete o Sagittario, sono già predisposti ad un grande futuro, mentre tutti gli altri, in questo periodo si chiedono se stanno facendo le cose giuste, se hanno attorno le persone migliori.

Il problema è che se c’è stato qualche dubbio d’amore, in questo fine settimana potrebbe tornare. Per cui attenzione, c’è una piccola agitazione da tenere sotto controllo. Consiglio prudenza anche in famiglia.

Oroscopo Scorpione

Venerdì, sabato e domenica sono tre giornate che invitano ad amare, a realizzare un piccolo sogno! Con Venere nel tuo segno si possono fare grandi progetti anche in vista del futuro, con Saturno in ottimo aspetto non manca la forza di programmare. Sarà possibile una novità nell’ambito del lavoro.

Specie se ultimamente alcuni progetti non hanno dato i risultati di tempo, questo vuol dire che devi cambiare, che devi iniziare a fare qualcosa di nuovo entro la prossima primavera!

Oroscopo Sagittario

Quante stelle di fortuna devo darti visto che hai Luna, Marte, Giove e Mercurio favorevoli oltre ad altri pianeti? Ti senti carico di disponibilità: i primi mesi di quest’anno, però, saranno anche un pò conflittuali perchè bisogna liberarsi di qualche peso, di qualche responsabilità. Se qualcuno è stato un pò troppo pesante nei tuoi confronti oppure se certe situazioni non ti piacciono più, è inutile fare buon viso a cattivo gioco.

Prima o poi paghi pegno, perchè sei una persona che non ama fare sempre le solite cose. Quindi, se c’è improvvisamente un desiderio di andare in altri luoghi e frequentare altre questioni e situazioni, non si può porre freno a questa tua grande volontà!

Oroscopo Capricorno

Nel fine settimana torneranno protagoniste alcune gravose responsabilità. Bisogna ricordare, infatti, che avremo Sole e Luna nel segno entro domenica: quindi, se una persona non risponde alle tue richieste, se ultimamente ci sono stati troppi problemi con l’ambiente, potresti dire basta, stop, dobbiamo parlare!

Ora sarà molto importante evitare tensioni con Ariete e Cancro, segni che anche in questo fine settimana possono incidere sul tuo equilibrio emotivo.

Oroscopo Acquario

Non bisogna fermarsi, bisogna viaggiare, espandere le proprie emozioni, vivere relazioni nuove. Il fine settimana consiglia bene a chi ha necessità di recuperare il tempo perduto e forse anche un pò di tranquillità che è mancata nelle ultime settimane. Il lavoro funziona meglio: alcune situazioni non sono andate bene durante l’estate, hai fatto molto e guadagnato poco, ma adesso puoi anche pensare e sperare di fare qualcosa in più.

Fine settimana lieto anche negli incontri. Le coppie che hanno resistito alla bufera di Dicembre, ora stanno un pochino meglio.

Oroscopo Pesci

Altra giornata un pò sottotono. Da mercoledì qualcuno avrà registrato anche un piccolo malessere. Tornare al lavoro e a fare le cose di tutti i giorni è importante, ma in questo periodo sarebbe ancora più importante stare con la famiglia. La realtà è che a te piace anche il pericolo!

Non è vero che sei sempre in giro. Certo, ci sono certe giornate in cui dormiresti dalla mattina alla sera, ma ci sono anche giornate in cui decidi di sfidare il mondo! Però ti serve un supporto. Chi non è innamorato, chi non ha una famiglia, non può vivere di solo lavoro. E allora, se c’è questo squilibrio tra vita pratica e affettiva, qualcuno in questi giorni si chiederà se sta facendo la cosa giusta.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!