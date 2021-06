Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di venerdì 18 giugno 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 giugno 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Queste sono 48 ore in cui per vari motivi puoi essere preso da una certa tensione. In realtà, molte cose si stanno rinnovando, stanno cambiando. Ma sei talmente nervoso e arrabbiato perché non tutto sta andando come vorresti, che anche in amore é facile mostrare qualche disagio.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Puoi contare sulla prima parte della giornata. Se ci sono cose che devi dire al partner o in famiglia, cerca di parlare entro sabato. In realtà, questo é un fine settimana che parte in maniera interessante. Ma dentro di te c’é una grande rabbia perché pensi di non essere stato trattato nel modo giusto, che anche nell’ambito del lavoro ci sono state provocazioni notevoli.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Andrà meglio la seconda parte di questa giornata e quella di sabato. Emozioni in corso! Questa é una Venere neutrale, quindi non abbiamo un cielo di grandi amori ma non abbiamo neanche un cielo di disagi sentimentali.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Tra questo venerdì e sabato anche tu che ultimamente hai ricevuto questo splendido beneficio di Venere favorevole, potresti avere piccoli dubbi e quindi mettere alla prova il partner! D’altronde, ho spiegato più volte che se non stai un po’ male, se non si senti un po’ agitato in amore, non credi di vivere una grande passione!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Mercurio in aspetto buono: trattative, accordi, tutto puo’ essere recuperato! E forse ti stai impegnando per una grande sfida: é possibile segnare una nuova tappa nella tua vita entro l’estate. Quindi abbiamo un cielo utile anche per chi vuole cambiare la sua esistenza o portare avanti un grande progetto!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Tu che sei molto preso dalle questioni di lavoro, tu che pensi che senza soldi, senza avere le spalle coperte, anche i sentimenti vanno allo sbando, dovresti recuperare il batticuore! Le persone che si sono prestate molto al lavoro, in questo weekend avranno bisogno di conforto e questo vale anche per gli studenti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sei molto emotivo, molte forte con la Luna del segno: si puo’ dire e dare di più ma in questi giorni c’é anche una sorta di compromesso da accettare, perché in amore non ci sono grandi emozioni! Per vari motivi la tua situazione sentimentale é rimasta un po’ sotto pressione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sei in crescendo perché soprattutto domenica avremo un buon oroscopo. Quindi, in questo weekend potrebbe rinascere la stessa emozione, la stessa sensazione positiva che qualcuno ha già vissuto nel fine settimana scorso, tra l’11 e il 13.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sarai molto nervoso, specialmente al mattino! E’ probabile che già da mercoledì tu sia messo un po’ sotto pressione, non per colpa tua. Ci sono troppe tensioni, troppe persone contro e forse anche la sensazione di non farcela che era già capitata nel mese di Maggio, e che ogni tanto torna spontanea.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nel pomeriggio puo’ tornare una lieve agitazione! Spero che tu abbia risolto certi problemi legati alla casa, ai rapporti tra genitori e figli. In amore é tutto molto complicato, soprattutto se ami una persona che ha già problemi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Posso dire che questo é un bel fine settimana per quelli che vogliono anche svagare la mente. Non ci dimentichiamo che sei un segno d’aria, e dopo un lungo periodo di chiusura, anche mal tollerato visto che sei il segno dell’indipendenza, é giusto lasciare spazio a qualche nuovo progetto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Non e’ facile capire quello che senti, non é facile starti vicino perché sei costantemente alla ricerca di emozioni e ci sono persone che in qualche modo non sono capaci di dare tanto! Ad esempio, i rapporti con Toro, Vergine e Capricorno, da una parte sono di riferimento perché questi sono segni che ti danno conforto.

