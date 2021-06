Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di sabato 5 giugno 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 giugno 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le stelle invitano a dare il massimo perché sta per iniziare un periodo di forza! Giugno potrebbe essere il classico mese in cui si mettono finalmente in pista tante soluzioni, e soprattutto tante situazioni nuove.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In realtà molti di voi stanno cercando soluzioni che riguardano la casa e non escludo che ci siano anche spese inerenti una ristrutturazione, un cambiamento. Certo, molto dipende dall’età.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ora non devi fare l’errore di isolarti perché é un periodo in cui i contatti contano molto! E lo dico a ragion veduta perché Mercurio si trova nel segno assieme al Sole. Quindi, tutto quello che si sta facendo adesso puo’ essere importante. E non escludo che entro la fine dell’estate possa arrivare qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Stai vivendo lo stesso turbamento, lo stesso nervosismo che c’é stata giornata. Questo e’ un fine settimana che parte con un po’ di malcontento: c’é una giornata sottotono ma poi guardiamo anche ad un’altra migliore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Senti una grande grinta crescere in te! Venere é in aspetto interessante e lo sarà ancora di più il prossimo mese; questo puo’ indicare il fatto che alcune relazioni nate per gioco o in maniera del tutto superficiale, possono diventare qualcosa di più nel giro di quattro o otto settimane! Come ho spiegato altre volte, tu ti metti sempre alla prova!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Stai vivendo qualche piccolo tormento perché vorresti aggiustare cose che non sono ancora facili da gestire. Quindi, anche se hai un oroscopo migliore, in questo weekend cerca di non affaticarti troppo. Resta un dubbio che riguarda lavoro e soldi ma si chiarirà molto presto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questo é un periodo in cui dovresti iniziare a fare cose nuove ma ci sono sempre piccoli problemi, ci sono sempre piccole complicazioni o magari ritardi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Se c’é qualcosa che non va é meglio che tu discuta in questo sabato! Questo é un fine settimana un po’ stancante. O perché devi muoverti o perché ci sono difficoltà, insomma dal punto di vista fisico sarà una giornata sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Certo che questo periodo é un po’ pesante, tra l’altro, Maggio si é concluso con molte incertezze anche per quanto riguarda l’amore. Le coppie che stanno ancora insieme vuol dire che hanno una grande capacità di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sei molto turbato, probabilmente anche un po’ nervoso. In realtà la giornata di domenica sarà migliore, diciamo che questo é un fine settimana in crescendo. A questo punto bisogna capire che cosa é capitato venerdì perché é stata una giornata pesante.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Chi ha un’attività da tempo e chi vuole portare avanti un progetto importante non ha grandi ostacoli ma qualche paura. Perché i soldi non sono molti e dal punto di vista delle relazioni ultimamente ci sono stati anche dei piccoli disguidi. Il desiderio di cambiare vita puo’ diventare non solo un’esigenza ma anche una necessità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

E’ iniziata una grande storia della tua vita: puoi iniziare anche a dare spazio a nuovi progetti, fermarsi ora sarebbe un peccato. Avrai ancora di più grazie ad una Luna favorevole!

Che dire soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!