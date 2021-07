Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di sabato 10 luglio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 10 luglio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ho notato che da gioved’ ci sono molte discussioni da affrontare, magari un po’ di soddisfazione personale. Tu puoi essere scontroso per due motivi diversi: o quando non incontri la persona che desideri o quando desideri una persona non disponibile!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Devi dire quello che senti! Certo, con le dovute cautele, con un briciolo di diplomazia, ma rimandare a domenica certe discussioni potrebbe essere pericoloso. Anticipo, infatti, che soprattutto per le coppie che hanno già vissuto crisi in passato, domenica e lunedì sono giornate un po’ accidentate!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo weekend si cresce, in vitalità ed in energia, e domenica sarà una giornata anche migliore di questo sabato! Tra breve non ci sarà neanche piu’ questo Giove contrario che ha determinato molta fatica nella costruzione di un rapporto o magari ritardi nelle questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Puoi sfruttare questa Luna molto interessante che aiuta anche a vivere emozioni nuove. Quello che mi piace di questo cielo non é tanto la situazione attuale, quanto la situazione legata all’autunno e al prossimo anno, quando avrai costantemente Giove favorevole!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Devi pensare ai sentimenti! Tutti quelli che si trovano in un ambiente in cui é possibile fare conoscenze, dovrebbero essere guardati con molta attenzione! Con Venere e Marte nel segno sprigioni fascino! I rapporti di lunga data, invece, in questo periodo vanno tenuti sotto controllo, soprattutto quelli che hanno vissuto forti crisi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Stai uscendo, gradualmente e giornalmente, da quella fase di stress e rallentamento che é stata una caratteristica tipica delle ultime settimane. Non ho mai parlato di un oroscopo negativo ma ho parlato di un oroscopo in ritardo sui tempi, promesse non mantenute, situazioni dal punto di vista lavorativo che tu stesso hai dovuto spingere.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ da giovedì che hai qualche tormento interiore. Quando non ti senti sereno, magari fai una vita normale come tutti gli altri pero’ senti dentro di te una sorta di fastidio. E’ come se non avessi digerito un’offesa, é come se dal punto di vista emotivo soprattutto il mese di Giugno abbia portato talmente tante perplessità da tenere ancora qualche piccolo ritaglio di negatività nella tua vita!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ogni giorno ti sembra di lottare per spingere eventi che tra l’altro dovrebbero essere normali: non stai cercando la Luna, non stai chiedendo cose impossibili, in realtà stai semplicemente cercando tranquillita’. Questa é una giornata attiva ma se vedi che in coppia qualcosa non va, cerca di superare ogni fastidio!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Vivi un fine settimana in crescendo, tanto che la giornata di domenica potrebbe essere molto bella per le relazioni perche’ avremo Venere, Marte e Luna molto attivi. In realtà, questo é un momento in cui sei molto stanco, e quest’opposizione di Mercurio mi parla di questioni di lavoro che ti fanno innervosire!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ultima giornata un po’ sottotono, per cui consiglio di non prendere tutto di petto, poi domenica sara’ una giornata migliore. In realtà, é da giovedì che potrebbero essersi riaffacciati anche quei piccoli fastidi che hai vissuto nella prima parte di Giugno, ma nulla di grave.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei reduce da momenti molto tesi, addirittura c’é anche chi ha dovuto affrontare un piccolo fastidio, un incidente di percorso: e’ come se avessi utilizzato dei mezzi non adeguati! Tu sei forte, hai bellissime idee, pero’ ti hanno fornito mezzi non validi! O forse sei tu che in questo momento cerchi delle strutture, delle situazioni che ti portino avanti, per un pensiero diverso dal passato!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In amore sei sempre molto dolce, molto positivo: ricordo che le persone del tuo segno amano come un adolescente anche se non lo si é più! E quindi per te gli amori nascono in maniera magica, vanno avanti in maniera emozionante. Pero’ questa soglia di emotività che ogni tanto viene scalfita da eventi legati al quotidiano, puo’ essere fonte di disagio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!