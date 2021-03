Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di martedì 9 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Tutto quello che stai facendo adesso é importante: credo che dall’anno scorso molti pensino di essere sfortunati ma non é cosi! Abbiamo avuto Saturno contro per molto tempo, ora non lo é più, però é probabile che ci sia qualcosa da ritoccare: molti dei problemi che stanno nascendo sono in qualche modo parte di un anno, il 2020, che per certi versi bisogna ancora dimenticare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In realtà molti di voi sono anche un po’ in pensiero per il lavoro, non tanto per una questione attuale quanto per una riconferma, per un qualcosa che si vedrà, che si discuterà soprattutto a partire dalla seconda parte dell’anno. Sappiamo che Maggio e Giugno saranno mesi protetti e quindi direi di non fasciarsi la testa prima di cadere.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ un periodo in cui qualcosa puo’ ritardare, ci sarà un evento in più dal 20 Marzo, quando inizierò anche la primavera. Quindi, c’é tanto da fare in vista di una fine del mese che renderà tutto più facile.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Quello che vedo ora non é un momento di difficoltà ma di stasi, in cui tu stesso non sai bene cosa fare. Questo vale anche per il lavoro dove non é possibile cambiare, dove non e’ possibile fare qualcosa di nuovo, ma si può programmare qualcosa di importante tra Aprile e Maggio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

A causa delle tante opposizioni planetarie, già da diverso tempo ti senti un pò contro il mondo o pensi di avere tutti contro! Quindi, é una situazione di grande battaglia quella che stai vivendo e che cerchi di superare. Non é facile trovare la via maestra per uscire fuori da questa condizione un pò particolare, tuttavia con queste stelle si può avere già vissuto qualcosa d’importante, per esempio domenica scorsa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Con quest’opposizione di Venere ormai da tempo stai pensando che l’amore sia importante ma anche che i sentimenti debbano andare in secondo piano rispetto alle esigenze della vita di tutti i giorni. Ed ecco perché nelle relazioni interpersonali, nelle relazioni d’amore c’é sempre un piccolo problema da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Hai una gran voglia di novità! Questa é una giornata positiva per il tuo segno che, assieme a Vergine ed Acquario, può contare su buone indicazioni da parte delle stelle! Ora bisogna capire da dove si parte e dove vuole arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questi giorni puoi regalare a te stesso un’emozione in più, grazie a questa Venere interessante! Poi devo dire che il tuo segno a volte soffre per i sentimenti oppure vive grandi tensioni: ed in questo senso posso dire che questa giornata non e’ particolarmente brillante. Tuttavia, come spiegavo prima, senti crescere una forte emotività dentro di te.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Hai voglia di metterti in gioco! In questo momento la priorità é il lavoro, e’ capire che cosa bisogna fare di un’attività. Ricordo che da un anno a questa parte molte cose sono cambiate. Di questi tempi l’anno scorso c’é stato un lunghissimo transito di Venere in opposizione che potrebbe avere portato anche dei cambiamenti in famiglia e riferimenti diversi attorno a te, per destino o per necessità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Si viaggia con una Luna dissonante che però non é fonte di particolari problemi. Quindi, ti trovo comunque piuttosto presente, piuttosto attivo, piuttosto ricettivo. Certo, sarebbe il caso di pensare anche all’amore. Tu ritieni di potere fare tutto da solo, di non aver bisogno di nessuno, ma in realtà anche una tenerezza fa piacere.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei quasi alla ricerca di una nuova identità, che si può trovare iniziando un nuovo percorso di studi, cambiando qualcosa a livello fisico. Tempo fa dicevo che qualcuno di voi potrebbe anche pensare di cambiare look, fare un piccolo ritocchino, dipende dai gusti, dalle situazioni e dall’età. In ogni modo c’é la volontà di sentirsi nuovi e quindi ognuno poi ha le sue esigenze e farà le sue scelte

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Certo che chi ha vissuto una crisi d’amore non é che dall’oggi al domani risolve tutto, ma già sapere che si sta vivendo una condizione di maggiore serenità é importante. Allo stesso tempo, però, non bisogna sottovalutare l’aspetto nervoso, perché se ci sono dei problemi e situazioni che non sono ancora state superate.

