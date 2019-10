Paolo Fox, Oroscopo sabato 26 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: sabato 26 ottobre 2019

Sabato 26 Ottobre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri.

Oroscopo Ariete

Sembra quasi che i fine settimana siano sempre per te fonte di disagio: non e’ semplice restare tranquilli, c’e’ sempre qualche dubbio, un ritardo, una preoccupazione. Chi lavora non ottiene la soddisfazione che vorrebbe.

Queste due giornate sono sottotono. Forse vuoi liberarti di un peso e al piu’ presto cercherai di risolvere alcune difficolta’ del passato. Con Marte e Luna opposti attenzione alle parole.

Oroscopo Toro

Investimenti in vista che riguardano la casa! Potrebbe esserci un cambiamento di residenza, un trasferimento per motivi di lavoro. Sono tanti i motivi per cui entro la meta’ del prossimo anno potresti pensare di cambiare casa, abitazione o anche iniziare un percorso nuovo in attesa di sviluppi importanti.

Il fine settimana porta qualche emozione in più ma con Sole, Venere e Mercurio ancora opposti proprio in famiglia ci sono disagi da superare.

Oroscopo Gemelli

Avevo annunciato che questo fine settimana potra’ portare un elemento di forza in piu’ nella tua vita, soprattutto per chi tra giovedi e venerdi ha vissuto una crisi, un problema. Settembre e’ stato un mese pesante.

Novita’ per quanto riguarda cause e questioni legali: c’e’ molto da fare ma credo che siamo ad un punto di svolta.

Oroscopo Cancro

Sabato e domenica sono giornate confuse: nei fine settimana c’e’ sempre una certa turbolenza ed ostacoli. Qualche preoccupazione per la famiglia, una persona cara: ci vorrebbe un amico con cui confidarsi.

Ora e’ possibile che tu stia cercando persone di riferimento, a cui parlare e chiedere suggerimenti. Molti vorranno avere piu’ sicurezza ma se c’e’ una disputa in casa bisogna stare attenti a non ampliarla!

Oroscopo Leone

E’ un fine settimana che inizia a regalare qualche emozione in più ma che porta anche quella tensione positiva che tu vorresti vivere sempre.

Tu ami controllare e comandare ma c’e’ da dire che ultimamente qualcuno e’ sfuggito ad alcune richieste: probabilmente sei stato proprio tu a doverti allontanare da persone che non hanno raggiunto con te quell’intesa che avresti desiderato.

Oroscopo Vergine

E’ dagli inizi della settimana che ti consiglio di parlare chiaro e soprattutto di spingere le persone che ti stanno attorno ad essere chiare nei propri propositi. Avere a che fare con delle persone che non sono leali e’ molto complicato, soprattutto per una persona come te che non conosce la slealtà.

Chi vive due relazioni contemporaneamente è fedele ad entrambe, ma si tratta di casi limite, perché’ solitamente sei monogamo e non vuoi avere o vivere troppe complicazioni.

Oroscopo Bilancia

In questo fine settimana che nasce con la Luna nel tuo segno, le emozioni si rinnovano! Se pensi di avere commesso un errore, se pensi che una persona sia stata un po’ troppo lontana da te, forse e’ il caso di recuperarla; tra sabato e domenica le relazioni partono meglio, ci sono piu’ incontri emozionanti.

Vorrei anche che le persone sole da tempo puntassero sul mese di Novembre quando avremo una Venere favorevole. Alcune discussioni restano aperte nell’ambito del lavoro, dove e’ molto difficile trovare un’intesa con collaboratori e soci.

Oroscopo Scorpione

Sabato e domenica sono giornate importanti, preludio anche di una situazione astrologica molto intensa. Lunedi e martedi avremo grandi pianeti nel tuo cielo, quindi e’ possibile ricevere qualcosa, potrebbero esserci delle belle novità.

Se hai un’ascendente in Bilancia o Gemelli ancora meglio. Ricorda come stavi ad Agosto, a me sembra che tu adesso sia molto più forte ma soprattutto che tu riesca a ridimensionare i problemi che sembravano insormontabili.

Oroscopo Sagittario

Dopo 48 ore in calo ben venga questo fine settimana che riporta in auge la voglia di amare che sara’ ancora piu’ impetuosa a Novembre quando Venere finalmente transitera’ nel tuo segno.

Avere stelle positive significa vivere grandi emozioni. In questo periodo hai bisogno di recuperare un po’ di energia. Nuove opportunita’, viaggi, spostamenti e cambiamenti.

Oroscopo Capricorno

Il tuo segno ha sempre un grande legame con il passato ma forse in questi giorni bisogna iniziare a guardare di piu’ al futuro perche’ altrimenti in questo fine settimana si rischia di rievocare problemi che non sono stati superati.

E’ un avvertimento utile soprattutto per le coppie che hanno vissuto una crisi non ancora risolta, le quali hanno la necessita’ di dimenticare i fantasmi del passato. C’e’ una preoccupazione che riguarda la famiglia, genitori o questioni di soldi che bisogna cercare di mettere in chiaro.

Oroscopo Acquario

Sabato e domenica sono giornate che ti invitano a fare le cose che ami: sei una persona creativa che non deve assolutamente cedere il passo alla noia.

Se un amore è complicato non è un caso perche’ in questo periodo è probabile che alcune relazioni stiano mostrando la corda. Attenzione ai rapporti con gli altri fino alla fine del mese: serve cautela, non bisogna esagerare con gli sforzi.

Oroscopo Pesci

Il mio invito e’ quello che se hai una storia importante devi definirla meglio. Questo momento e’ comunque di grande interesse per fare delle conoscenze.

Questa fine di Ottobre invita a chiarire tutti i rapporti difficili e le persone che hanno vissuto una crisi possono essere piu’ facilitate nel rapporto con gli altri.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!