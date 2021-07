Paolo Fox, Oroscopo del giorno di domenica 25 luglio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 25 luglio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ricordiamo, infatti, che la trasmissione i Fatti vostri è in vacanza e che Paolo Fox l’oroscopo lo sta fornendo solo in radio. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Hai una grande voglia di riscattarti e soprattutto di rimettere in gioco tutte quelle ambizioni e quei progetti rimasti fermi per troppo tempo. Attenzione al denaro, ci sono molte spese ma anche per aiutare persone che stanno attorno a te, in famiglia, figli, casa. In questo particolare periodo dell’anno c’é un progetto che potrebbe essere spinto.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sei molto motivato in amore: non credo che la maggioranza di voi abbia voglia di separazione o di agitare inutilmente un rapporto. Pero’ in questa domenica si legge un po’ di malcontento, frutto anche di una giornata di sabato che non é stata proprio serena.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con questa Luna in ottimo aspetto puoi dire basta a tutte le situazioni compromettenti, inutili e particolari che sono state vissute di recente. Per carattere tu sei una persona spinta anche a vincere i problemi con una grande dose di autoironia!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Stai ritrovando una grande voglia di agire e di fare! Nonostante di base tu sia un segno molto romantico, molto dolce, in questo momento sei molto preso dal lavoro. Quindi, direi che stai costruendo un futuro, vuole avere garanzie. Chi sta pensando ad una casa, chi ha speso per un trasferimento o vuole comunque portare avanti un progetto di coppia, é inevitabile che abbia bisogno di più soldi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Dovresti tenerti lontano dalle complicazioni, anche se in questo periodo ti senti un po’ emarginato. Sei una persona molto generosa, sei una persona molto disponibile, e quando senti che gli altri non capiscono questa tua disponibilità, puoi prendertela parecchio!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ora puoi finalmente fare molto, sei richiesto! Certo, dipende da quello che hai fatto in passato, dalla tua età, pero’ é difficile che ci sia un vero e proprio fermo: forse qualche contratto é da rivedere, qualche clausola é da rileggere, ci vuole un po’ di prudenza in tutto!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ti senti molto meglio! Se penso a come stavi giovedì e venerdì, giornate in cui avresti veramente buttato all’aria qualsiasi cosa, ora c’é un atteggiamento molto più comprensivo nei confronti di tutti. Peccato per questo Mercurio dissonante.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Altra giornata pensierosa! La maggioranza di voi non vorrà essere polemica o aggressiva verbalmente, il massimo che potrà fare é dire lasciatemi in pace! E’ un sentimento di serenità che vorresti riguadagnare già da venerdì sera. E allora questa é una giornata da trascorrere in maniera tranquilla, senza fare troppo, e soprattutto cercando di evitare situazioni che possono diventare compromettenti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei alla ricerca di un amore che forse tanto perduto non é! Qui ci sono due spiegazioni: questo é un oroscopo che puo’ portare meno amore o comunque qualche distanza in più nelle relazioni già afflitte da problemi. Oppure semplicemente potrebbe inviarti un messaggio del tipo ama, concediti, ma non del tutto!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sei molto determinato! E già da giovedì che senti che le cose sono cambiate: certo, non in maniera radicale, pero’ nelle relazioni e nei sentimenti sei più coraggioso! Inoltre, bisogna ricordare che il nuovo transito di Venere ti rende ancora piu’ affascinante e positivo nei confronti degli altri.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Confuso ma felice o quantomeno sereno! Hai voglia di fare solo quello che ritieni opportuno fare, non sopporti più le persone che ti dicono quello che devi fare oppure quelli che pensano che tu sia talmente tanto confusionario da creare solo problemi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questo é un cielo che porta soprattutto ambizioni di tipo lavorativo. Certo, dipende dalla attività che svolgi, ma potrebbe esserti già stato proposto un progetto in vista dell’autunno. Tra l’altro ricordo che il 2022 sarà un anno di grande successo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!