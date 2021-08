Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 26 agosto 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 agosto 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. In attesa del ritorno della trasmissione de “I Fatti vostri”, il noto astrologo sta rivelando le previsioni e l’Oroscopo delle stelle, segno per segno, solo in radio. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata non manca certo il vigore, visto che la Luna si trova proprio nel tuo segno. In questo momento sembri rafforzato, le tue idee sono eccezionali. Tuttavia sai che questo é un momento in cui la tua energia serve a molti. Spesso non ti occupi di te stesso mentre ti occupi un po’ troppo negli altri.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dovresti concentrare nei prossimi tre giorni le tue azioni dirette! Tra l’altro, per quelli che hanno un’attività in proprio o stanno aspettando certe risposte, anticipo che avremo un cielo veramente molto interessante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Potresti organizzare un incontro piacevole per domenica perché la Luna entreré nel tuo segno formando un bell’aspetto anche con Saturno e Venere nelle ore successive. Quindi, tra domenica e martedì si puo’ risvegliare una passione: e vale la pena pensarci già da questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei ancora molto pensieroso! Quando non senti di essere sereno, quando non senti di essere nel giusto, rischi anche di dire cose sbagliate. Quindi, questo giovedì dovrebbe metterti in guardia. Se già 24 ore fa ci sono state polemiche in amore e nei rapporti con gli altri, devo consigliarti ancora un po’ di prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sei molto forte in questa giornata che vede anche la partecipazione della Luna al tuo benessere! Se é vero che in amore vuoi conquistare qualcosa di più, nell’ambito del lavoro tutto é da rivedere, da ridimensionare, da ricostruire!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Superati i problemi di lunedì e martedì stai molto meglio! Anzi, tra venerdì e sabato potrebbe arrivare conferma, una risposta che stai aspettando. Insomma, sei hai fatto una richiesta e desideri avere qualcosa di più, i prossimi giorni sono importanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Fai vincere i sentimenti! Voglio darti un’indicazione più precisa: la giornata di domenica sarà interessante per tutti segni di aria, e quindi anche per te! Se ti piace una persona o devi semplicemente chiarire qualcosa, domenica cerca di stare vicino a chi ami davvero.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sarà meglio parlare in queste 24 ore perché le giornate di venerdì e sabato saranno piuttosto polemiche! Molti dicono che sei una persona polemica, in realtà sei solamente una persona molto attendibile, molto precisa. In questi giorni potresti arrabbiarti molto se qualcuno ti offre una situazione apparentemente positiva, piacevole e poi si ritira!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Con Luna e Venere favorevoli ritrovi un po’ di grinta ma ci sono dei forti rallentamenti nell’ambito del lavoro. Forse una tua proposta non é stata accettata oppure in questi giorni ci sono persone che ti superano o che magari stanno cercando di crearti difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Come ho detto 24 ore fa, devo pregarti di fare solamente lo stretto necessario perché questa é una giornata faticosa! Se mercoledì hai già notato che nei rapporti con gli altri ci sono state perplessità lascia andare e aspetta venerdì perché tutto andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questa giornata devi cercare di recuperare un po’ di energia visto venerdì e sabato saranno giornate afflitte da una Luna opposta. E’ probabile che in questo momento tu sia in una fase di grande ripensamento, di grande stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Fino a sabato abbiamo buone stelle ma ricordo a tutti quelli che hanno vissuto una crisi, una separazione, che ora bisogna dimenticare il passato. Ad esempio, se c’é una nuova storia che stai vivendo con grande trasporto solo per far dispetto ad un ex, sbagli!

