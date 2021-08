Oroscopo Paolo Fox di oggi: le stelle di domenica 22 agosto 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 agosto 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. In attesa del ritorno della trasmissione de “I Fatti vostri”, il noto astrologo sta rivelando le previsioni e l’Oroscopo delle stelle, segno per segno, solo in radio. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non ti fermi un attimo! Ed in questa domenica con Luna Giove e Saturno favorevoli, hai una gran voglia di riconquistare il tempo perduto! Questa é una sensazione che hanno molti segni. Posso dire in anticipo, perché sto già scrivendo il libro del prossimo anno, che verso Maggio arriverà una sorpresa, Giove sarà nel tuo segno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ probabile che da venerdì sera tu non ti sia sentito bene o comunque anche in questa domenica senti che qualcosa non gira per il verso giusto. Cosa si puo’ fare in questi casi? Stare calmi é importante, e soprattutto evitare di recriminare!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non chiudete il vostro cuore perché questo é un momento molto importante! Non é detto che ci sia per forza bisogno di amore, di rapporti fisici, magari in questi giorni si cerca l’amicizia, il conforto degli altri, il coinvolgimento delle persone che si amano.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Come dicevo 24 ore fa, stai mettendo alla prova una persona! Quando vedi che una persona non reagisce oppure che un rapporto sembra troppo rallentato o noioso, inizi a fare dispetti!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Penso a quelli che non avevano mai creduto nell’amore, a quelli che vogliono sposarsi, convivere. Ora é importante capire se le scelte che desideri fare sono giuste o sono solo una reazione. Cerca di fare le cose per te stesso, non devi dimostrare nulla a nessuno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Hai tante cose da dire e soprattutto vuoi fare grandi cose per il futuro! Posso dire che da qui a Febbraio dell’anno prossimo avrai un grande cielo. Il 2022 sarà un anno lievemente rallentato rispetto a questo. Non significa che le cose non andranno, pero’ come ho spiegato tante volte ci sono dei periodi in cui si puo’ mettere più carne al fuoco.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ da venerdì sera che dovresti sentirti più coinvolto a livello emotivo. Posso dire che con Saturno in buon aspetto c’é una gran voglia di studiare, una gran voglia di impegnarsi. Questo é un cielo molto diverso dalla primavera, lo avevo annunciato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Da venerdi c’é qualcosa che non va! In questi giorni c’é una gran voglia di rivelare la propria agitazione alle persone che ti stanno attorno ma conviene farlo? In passato ti é capitato di arrabbiarti, di prendertela con qualcuno, e subito dopo ti sei reso conto che l’unico che ha pagato lo scotto di questa arrabbiatura sei stato tu!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Innamorarsi é più facile! Quando vuoi innamorarti vuol dire che hai voglia di avventura! Per te l’amore più bello é quello che parla di avventura. Io conosco persone Sagittario che sono riuscite a stare insieme per anni con una persona solo perche’ viaggiano spesso.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Devi superare qualsiasi tipo di amarezza, poi a Settembre avremo un transito migliore dei pianeti. Quindi, in questi giorni, se c’é stato un problema in amore bisogna tentare di superarlo. Quello che chiedo a tutti voi é di verificare le situazioni di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei in procinto di ribellarti! Questa situazione e’ uguale a prescindere dall’età: anzi, forse le persone che hanno superato i 50 anni vogliono liberarsi di schemi più dei ventenni! Come fare a liberarsi di tante tensioni? Mettersi in gioco é utile ma bisogna capire quanto é possibile farlo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ti trovi in una condizione molto particolare. La crisi più grande é passata, lo spavento più grande é passato! Le prime due settimane di questo mese possono essere state difficili perché hai vissuto una crisi d’amore ma anche un po’ ansiose per quelli che hanno fatto una scelta importante.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!