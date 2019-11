Paolo Fox, Oroscopo mercoledì 20 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Se devi parlare d’amore o comunque riavvicinarti ad una persona, agisci entro il 26. E nelle prossime settimane si parlerà molto di lavoro. Credo che molti avranno una meta da seguire. Così come negli ultimi mesi qualcuno si è anche spaventato, si è sentito poco forte oppure ha dovuto combattere con molte vicissitudine negative, adesso sembra più facile agire.

Se un lavoro non funziona sarà possibile chiuderlo senza rancore o dispiacere.

Oroscopo Toro

In questo momento hai bisogno di una carica di energia che a volte c’è e a volte non c’è. Questa settimana è iniziata in maniera strana; in questa parte centrale c’è un pò di forza in più, però per parlare di stelle veramente vincenti dovremmo aspettare giovedì e venerdì. Ci sono preoccupazioni!

Cerca di scaricare tutte le ansie inutili; nei rapporti genitori-figli si legge qualche agitazione in più ma già dalla prossima settimana le cose cambieranno radicalmente. Oroscopo importante per i liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo momento hai una gran voglia di rilanciarti. Dico sempre che chi gioca nei periodo migliori vince. Adesso non devi pensare al passato! Se frequenti una persona difficile non è grazie a queste stelle che cambierà personalità. Ma puoi trovare una persona più giusta!

Chi ha già una posizione la consoliderà, altri dovranno affrontare nuovi incarichi, una nuova società, ma la cosa più bella è che chi ha una causa in corso, da Dicembre può avere le prime soddisfazioni. E’ come se in questo periodo ci fosse in ballo un grande rinnovamento. Giove, infatti, sta per togliere i suoi occhiacci bellicosi dal tuo segno!

Oroscopo Cancro

E’ un’altra giornata non proprio convincente. Però, bisogna ricordare che Novembre resta un mese di incertezze professionali, di discussioni ed estrema fatica, perchè non si riesce a portare avanti tutto nei tempi richiesti. Quelli che hanno una coppia stabile potranno discutere per i figli e i per i soldi. Quelli che sono in coppia da anni, ma fortemente in crisi, torneranno ancora una volta a sentirsi agitati.

I cuori solitari vivono avventure per ora senza grandi novità. Per quanto riguarda il lavoro non metterti contro nessuno perchè le persone che in questo periodo possono sembrare ostili, in futuro potrebbero risultare utili.

Oroscopo Leone

Quelli che hanno qualche anno in più si sono visti un pò privati di libertà, forse hanno speso troppo per la casa, per un cambiamento. Ora investire nel lavoro non è consigliato, anzi! Sarà meglio conservare. E comunque se qualcosa non va bene si chiuderà.

Nuovi incarichi dal 28. Per quanto riguarda l’amore, il cielo è libero: possiamo parlare di giornate di recupero. Se proprio non ti muovi sarà qualcuno a smuovere te. Telefonate dal passato.

Oroscopo Vergine

Questo è un periodo valido per quelli che vogliono rimettersi in pista. Non dico che tutti abbiano discusso ma molti si sono sentiti lontani dal partner. Però, come ho già spiegato, la fine di questo mese di Novembre parla di un recupero sentimentale. Quelli che nel corso delle ultime settimane hanno vissuto un allontanamento, ora devono dimenticare i tristi trascorsi.

Non escludo che entro la prossima settimana chi è solo possa vivere una passione. E’ un oroscopo di forza! E chi lavora anche nei fine settimana potrà ricevere una sorpresa.

Oroscopo Bilancia

Ci sono momenti della vita in cui si è costretti a fermarsi e in qualche modo anche a pensare. In questa giornata è probabile che tu debba fare una sorta di pulizia di tutte le cose che sono accadute fino ad ora ed anche che tu debba anche superare una dura prova. E con questo Saturno dissonante non potrebbe non essere così! Quando si vivono momenti particolari, forse anche di sofferenza o semplicemente di stanchezza, ci si rende conto che certe lamentele legate al passato erano banali e credo che sia proprio questo il motivo per cui qualcuno ha deciso di cambiare.

In amore non sei molto attivo e disponibile oppure hai a che fare con una persona che in qualche modo è lontana dalle tue esigenze. Insisti!

Oroscopo Scorpione

Questa è una giornata di lento recupero poi avremo un fine settimana importante. Se devo essere sincero, il vero problema di questo periodo è il lavoro e il denaro. Sei preso da diverse questioni pratiche. Poi ultimamente qualcuno è stato anche male oppure la troppa agitazione maturata per via del lavoro ha creato attimi di disagio.

Ma possiamo guardare al futuro con soddisfazione! Punta sul fine settimana anche per i sentimenti. Programma una gita per liberare la mente da tante ostilità. Da Gennaio potrebbe esserci qualche discussione in più tra genitori e figli.

Oroscopo Sagittario

Si potrebbe decidere di chiudere un’attivi che non va oppure trasferirsi, dipende dall’età! E c’è anche chi vuole finalmente cominciare a godersi la vita. I giovanissimi pensano di viaggiare; alcuni esperimenti andrebbero fatti al più presto perché i prossimi saranno mesi di forza.

Dal 22 del mese andrà meglio col Sole nel tuo segno. Venere promette amori, incontri e novità. E se proprio non ci si muove potrebbe esserci qualche contatto con il passato.

Oroscopo Capricorno

Questo cielo annuncia novità e anche tu senti che qualcosa deve e sta per cambiare. Chi ha un’attività in proprio, nel corso degli ultimi due anni ha avuto problemi; e ora potrebbe pensare a eventuali chiusure. Ma c’è una liberazione in atto! E tutto quello che è stato chiuso o tagliato negli ultimi mesi, alla fine risulterà essere positivo.

Hai bisogno di investire su nuove risorse. In questo Novembre l’amore non risponde del tutto alle tue esigenze. Attenzione nei rapporti con Ariete e Bilancia.

Oroscopo Acquario

In questa giornata c’è meno fatica rispetto a ieri. Ma resti particolarmente distratto forse anche smarrito. La vera problematica è proprio questa! Proprio perchè stai pensando a tutto, in questi gironi, rischi qualche disattenzione. Prudenza nelle situazioni in cui invece c’è bisogno di attenzione.

Per quanto riguarda l’amore, potresti sollevare un polverone! Però attenzione alle persone legate. Se c’è una nuova storia non ti fidi. Ma non mettere troppo alla prova una persona!

Oroscopo Pesci

Altra giornata sotto tono. E’ dagli inizi della settimana che ti trovo polemico oppure piuttosto nervoso. Questa non è la settimana migliore per fare qualcosa di particolare o per prendere delle iniziative. Avrai capito che, anche nell’ambito del lavoro sembra che tutto è fermo oppure hai vissuto contrasti, forse sei stanco della solita routine oppure hai a che fare con una persona che ti rende sempre troppo malinconico.

Attento a non frequentare persone un pò strane o psicologicamente volubili, perchè al tuo fianco hai bisogno di gente serena e sorridente. Sui dubbi di lavoro avremo presto delle risposte, ma questa è una settimana al rallentatore!

