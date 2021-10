Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 14 ottobre 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 Ottobre 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Le previsioni dell’astrologo sono disponibili non solo durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2, ma anche sulle frequenze radiofoniche di Radio LatteMiele. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Posso dire che l’inizio di questa settimana e’ stato veramente pesante. A volte te la prendi con gli altri pero’ bisogna dire che troppo spesso fai tante cose contemporaneamente e questo non puo’ che portare grande confusione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Hai iniziato la settimana in maniera piuttosto attiva e questa giornata e’ ancora forte, pero’ fa da preludio ad un venerdi piu’ faticoso. A tutti quelli che hanno problematiche di lavoro o magari anche di casa, di famiglia, devo chiedere di stare un po’ attenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Luna in buon aspetto in queste 48 ore: io spero che il ‘pallido astro’ possa eliminare qualche tormento! Questa giornata e’ migliore rispetto alle prossime: restano sempre mille domande da porsi in amore e forse non ci sono grandi risposte.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Riesci a vivere con piu’ serenita’ le emozioni. Pero’ devo ricordare che tra martedi e mercoledi c’e’ stato un momento di grande stanchezza. Quindi c’e’ chi ha dovuto discutere, litigare, c’e’ chi ha dovuto mettersi in gioco o magari sollevare qualche polemica, ed entro sabato dovrà fare pace!

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questi giorni non si puo’ dirti nulla! Attenzione a non stuzzicare troppo questo segno che, soprattutto in queste 48 ore. Sarai preso da qualche piccolo momento di disagio che nasce dagli scontri che arrivano con l’ambiente circostante.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Un po’ per la stanchezza maturata, un po’ perche’ tra domenica e lunedi sono accadute situazioni strane, vicende un po’ particolari! Non dico che tutti gli amori siano in crisi, pero’ e’ necessario sedersi e capire che cosa sta accadendo. La tensione potrebbe salire sempre nei fine settimana!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ho spiegato tante volte che anche se hai ricevuto degli attacchi alla fine sarai ‘scagionato’, perche’ hai veramente tanta energia da dare agli altri ma soprattutto piu’ ottimismo. Se non ti senti forte forse e’ perche’ da troppo tempo vivi di insicurezze.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

E’ probabile che tu perda il controllo dei nervi o comunque che tu sia un po’ sotto pressione, che tu debba affrontare situazioni difficili, ma si recupera sabato e domenica! Quindi, in queste 48 ore sarebbe il caso di lasciarsi scivolare le cose addosso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei pieno di buona volontà! Credo che tutti quelli che non sentono troppi obblighi, troppi pesi sulle spalle, potranno dare spazio ad una grande affermazione personale, ma soprattutto potranno vivere un bel sentimento. Questo e’ il periodo migliore per rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

E’ una giornata veramente pesante perche’ e’ da lunedi stai accumulando una serie di tensioni e privazioni che alla fine comportano stress. Nulla di grave, per carita’, pero’ se in queste 24 ore senti che il mondo ti cade addosso cerca di spostarti, di farti un po’ piu’ in la’.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questo e’ un periodo elettrico, pieno di creativita’, pieno di voglia di fare! Questa Luna nel segno comporta una bella energia, inoltre incontra Giove e Saturno. Quindi e’ probabile che tu possa incontrare persone che non vedevi da tempo, e’ probabile che tu possa sentirti piu’ soddisfatto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questi giorni sei un po’ tormentato. Bisogna dare tempo al tempo ed evitare di aspettare persone che sono gia’ andate via! Quelli che hanno una bella storia d’amore in questi giorni la vivono un po’ al rallentatore, forse pensano di avere fatto o dato troppo.

