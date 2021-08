Paolo Fox Oroscopo oggi, le stelle di mercoledì 11 agosto 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 11 agosto 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. In attesa del ritorno della trasmissione de “I Fatti vostri”, il noto astrologo sta rivelando le previsioni e l’Oroscopo delle stelle, segno per segno, solo in radio. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ho detto che ci sono nuovi progetti e programmi, e tu non ti tiri certo indietro, anzi quando c’é da fare qualcosa sei in prima fila! In realtà, purtroppo, questa settimana ti ho dovuto mettere all’ultimo posto. Perché se é vero che nella vita tu non accetti ruoli secondari é anche vero che questa settimana sta trascorrendo in maniera talmente lenta.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questo 2021 non é un anno di grandi conquiste, anzi per qualcuno porta una certa austerità. Quindi serve risparmiare, pero’ posso dire che da lunedi hai una grinta particolare! E se in questi giorni hai modo di frequentare persone che supportano la tua vita e soprattutto le tue idee, potresti combinare qualcosa di bello!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Posso dire che questa di mercoledì é una giornata ancora un po’ caotica. Tanti saranno d’accordo con me: da lunedì é un continuo discutere, é un continuo affrontare argomenti spinosi. Giovedì e venerdì saranno giornate di recupero, pero’ in queste 24 ore chiedo a tutti di fare un piccolo sacrificio e di tenere tutto sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Giornata interessante: se pensi che sia importante definire una storia, parlare con una persona che ti interessa, muoviti in questo mercoledì, non rimandare nulla a giovedì e venerdì! Invece, voglio darti una buona indicazione per Ferragosto, perchè sabato e domenica avremo la Luna favorevole.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Stai cercando nuove strade da percorrere! In realtà il rinnovamento é una molla importante: quando si ha voglia di cambiare vita o magari per destino é necessario farlo, solitamente ci si sente piuttosto motivati. E’ strano, pero’, che in questo periodo tu senta una forte malinconia crescere, come se avessi paura di lasciare il certo per l’incerto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sei sempre al primo posto in classifica! Questo é un cielo che comporta non solo un maggiore vigore ma addirittura una fantastica capacità di scelta! Se c’é una cosa che tu hai in abbondanza é l’amore per la logica: e grazie a questa capacita’ di analisi prima o poi riesci a dare scacco matto a tutti i tuoi nemici.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Da giovedì avrai la Luna nel segno e già da questa sera credo che ci siano buone novità. La cosa importante è liberarsi di qualche peso, cercare soluzioni, vivere in maniera più serena il proprio futuro. Se non senti di avere le spalle coperte ovvero un po’ di denaro da parte, un lavoro stabile, non stai bene, ma in questo momento posso dire che ci sono buone opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Puntiamo su Ferragosto che quest’anno nasce con la Luna nel tuo segno! Cerchiamo di vincere anche una certa apatia. Di solito non sei pigro ma lo diventi quando non senti stimoli o quando sai che alzandoti al mattino prima o poi devi discutere o litigare con qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

E’ facile che tu possa perdere il lume della ragione o magari il filo di un discorso soprattutto in amore. Perché il tuo é un segno che segue le passioni: passione non é solo amore di coppia, passione é anche lavoro! Quante volte ti sarà capitato di imbarcarti in un’impresa che tutti consideravano fallimentare mentre tu eri convinto che andasse bene, e alla fine i fatti ti hanno dato anche ragione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le riprove di quanto dico le avranno soprattutto quelli che hanno un’attività in proprio, perché é più facile ottenere delle risposte. Pero’ credo che da lunedì tu senta maggiore tonicità nel tuo corpo e maggiore forza. Posso dire che sabato e domenica saranno giornate interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il tuo é sicuramente un segno forte, non dobbiamo dimenticarlo, ma essendo un segno d’aria spesso vive ripensamenti! Una volta al giorno pensi che sarebbe utile fuggire, scappare, andare lontano, poi nei fatti passano anni e le cose non cambiano!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa Luna ancora opposta e questa Venere contrariata dice che ci sono piccoli dubbi. Se hai un amore é come se tu stessi investendo troppo rispetto alle tue reali emozioni. E’ come se ti fossi lasciato andare per fare un dispetto a qualcuno! In altre situazioni, dove c’é stata una separazione, non hai ancora digerito il rospo!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!