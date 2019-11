Paolo Fox, Oroscopo martedì 26 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e in diretta nel salotto de I Fatti Vostri. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornate importanti fino al 30. E’ molto difficile che in questo periodo tu non riceva una chiamata, una grande spinta, un’affermazione! Ma c’è anche un problema da superare, qualche risultato non proprio brillante.

Non insistere in percorsi non validi. Dal punto di vista emotivo queste sono giornate altalenanti: anche se sei reduce da una separazione potresti desiderare di sposarti, di convivere: insomma, ora cerchi garanzie. Qualsiasi cosa tu decida di fare in amore, metterti con qualcuno o addirittura lasciar perdere una persona se proprio non va bene per te, in ogni caso sarai il favorito. Decidi tu!

Oroscopo Toro

Si parte con la Luna opposta al mattino, poi dal pomeriggio va meglio. Evidentemente ci sono polemiche da sedare oppure c’è qualcosa che non va. E quando diventi polemico o semplicemente ombroso, rischi di prenderla con chi ti sta attorno.

Questa sera, quindi, massima prudenza nei rapporti familiari, aspetta mercoledi per parlare. In ogni modo si tratta di un momento passeggero visto che più ci avviciniamo al prossimo anno e più le cose andranno meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Approfitta di questa giornata se devi parlare con qualcuno che conta o se vuoi portare a casa qualche risultato in più, perche’ poi mercoledì e giovedì potrebbero essere giornate di lieve calo.

Nulla di grave ma da qualche tempo, soprattutto in amore, ci sono state delle perplessità. Qualcuno ti ha fatto arrabbiare oppure ti sei sentito più solo nel portare avanti un certo progetto.

Oroscopo Cancro

Pare proprio che in questi giorni la confusione regni sovrana! Poi ovviamente ci sono giornate in cui stai meglio. Se un contratto è in dirittura d’arrivo oppure hai fatto pratica e aspetti una promozione, probabilmente prima di fine anno non ci saranno novità, anzi, potresti anche battere i pugni sul tavolo se qualcuno non ti dà retta.

E questa ambiguità del periodo comporta un pò di confusione. In amore c’è chi dice si e chi invece si mette da parte. Con ogni probabilità stai vivendo una fase di grande dubbio.

Oroscopo Leone

E’ vero che questo è un periodo molto forte ma proprio per questo motivo sei soggetto a continue arrabbiature e momenti di stress. Mi riferisco in particolare all’atteggiamento aggressivo che potete avere quando vi sentite messi da parte o se magari in famiglia avete gia’ dei problemi.

Devi stare attento perchè in questi giorni sei stato sotto pressione e potrebbero scapparti parole grosse. Il pomeriggio va meglio visto che la Luna non sarà più dissonante.

Oroscopo Vergine

Abbiamo un oroscopo decisamente importante, valido per i contatti con i parenti, per decidere qualcosa di valido. Per quanto riguarda l’amore le stelle sono migliori da giovedì. Penso che ci siano ottime opportunita’ anche per chi vuole consolidare un rapporto.

Alcuni di voi sono ancora soli, altri hanno avuto il partner lontano fisicamente o psicologicamente. Ma nel prossimo fine settimana, certe persone potrebbero riavvicinarsi a te.

Oroscopo Bilancia

In questo periodo qualcuno dovrà superare dure prove, come dicevo 24 ore fa. Non escludo che in questo martedì ci siano delle tensioni, anche qualche questione di soldi che è stata trascurata o se c’è un trasferimento in ballo.

In amore da qualche tempo si legge una certa incertezza. Attenzione nelle storie in crisi perchè è molto difficile mantenerle in piedi.

Oroscopo Scorpione

Un’altra giornata con la Luna nel segno e con Venere in ottimo aspetto. In questi giorni potresti ricevere una testimonianza diretta d’affetto. Altre giornate molto interessanti saranno quelle di sabato e domenica.

Qualsiasi cosa vorrai fare è meglio muoversi al più presto: in amore Dicembre darà soddisfazioni.

Oroscopo Sagittario

Ci avviciniamo a larghi passi alle giornate di mercoledì e giovedì che vedranno la Luna nel tuo segno. E’ difficile non innamorarsi! In questi giorni potresti anche vivere una passione di lavoro, nel senso che ti faranno una proposta.

Fortunato chi deve affrontare un esame, ma certo bisogna prepararsi! L’amore chiama: vanno sfruttati gli ultimi sprazzi di fortuna di Giove. Chi è solo, da giovedì deve cominciare a guardarsi attorno.

Oroscopo Capricorno

Pare che in questi giorni tu debba mettere d’accordo più persone; forse ci sono stati dei soldi da tirare fuori per questioni legali, per mettere d’accordo qualcuno in famiglia. Cerca di non agitare le acque in maniera eccessiva perchè le scelte da fare sono importanti ma la fatica si fa sentire.

In amore le coppie forti reggono, quelle molto in crisi è già dagli inizi del mese che sono in continuo litigio. Pare che ancora non ci siano buone opportunita’ d’intesa.

Oroscopo Acquario

In questa giornata si legge ancora quella forte tensione che purtroppo domina la scena. Se devi fare qualcosa di importante, se devi parlare con una persona che conta, questa e’ una giornata poco efficace.

Invito a rimandare tutto a giovedi. Per ciò che riguarda le emozioni del cuore e i sentimenti sarà sempre da preferire una storia libera piuttosto che una piena di contraddizioni e morbosità inutili. E’ un oroscopo di recupero! Fine settimana interessante!

Oroscopo Pesci

Luna dissonante nel corso della giornata. In questi giorni non ti sei dedicato tanto a te stesso perchè hai dato piu’ spazio agli altri, evidentemente qualcuno ha avuto bisogno del tuo aiuto diretto.

Se c’è da fare una scelta in amore presto saprai cosa fare anche perchè ci avviciniamo ad un Dicembre veramente molto importante per il tuo segno. Se devi parlare con una persona, se vuoi amare, avrai più energia!

