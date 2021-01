Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: venerdì 22 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ così importante questo periodo dell’Ariete. Ogni persona nata sotto questo segno zodiacale si senta una grande voglia di mettersi in gioco. Tutto quello che fai in questo periodo è utile per avere quella grande carica di ottimismo che era andata parzialmente andata fuori gioco alla fine dell’anno scorso. Febbraio porterà delle nuove idee e un senso di rivalsa.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Per il Toro è un momento complicato, bisogna rimandare alcune scelte e alcuni risultati non sono come li avevi desiderati. In questo momento le soddisfazioni sono part-time, ma ci sono tante prospettive e tutte vanno in qualche modo unite. Mi viene in mente quel gioco sui settimanali di enigmistica in cui bisogna congiungere tutti i punti con una retta: sei in questa condizione, vedi tutti i puntini della tua vita non allineati e stai cercando di capire che disegno ne verrà fuori per investire sulla tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Contate su questo weekend: è possibile parlare di amore, amicizia ed emozioni. Sta arrivando una buona notizia, finalmente quella risposta che stavi tanto aspettando. Un nulla osta per fare qualcosa di bello e che qualche modo invita anche ad amare. Febbraio è il mese della riscoperta delle emozioni e delle vicinanze.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il cancro in questo weekend ha una grande voglia di superare i problemi, ma in amore ci sono ancora delle perplessità. Attenzione a non trascinare il passato nel presente e soprattutto non fare paragoni tra quello che hai vissuto e con quello che andrai a vivere. Se si presenta una persona nuova non devi per forza confrontarla con altre relazioni. Provi emozioni diverse a seconda delle persone che incontri.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Situazione di agitazione. Già dagli inizi della settimana ci sono piccoli e grandi tormenti, momenti di agitazione, non sei sereno. L’amore deve essere tenuto sotto controllo in un periodo in cui anche a livello finanziario pare che tu debba mettere tutto a posto. Se hai un ruolo importante o hai delle responsabilità, devi continuare a far il tuo dovere anche se è difficile. Alcuni Leone potrebbero anche dire ‘basta, me ne vado’.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La Vergine continua ad avere forza. Il 2020 stato un anno complicato per tutti i motivi che sappiamo, ma per te lo è stato meno. Chi ha una bella e buona volontà ha superato molte difficoltà. C’è Venere che aiuta i sentimenti e se c’è un amore che ti interessa puoi cercare di perfezionarlo. Non sottovalutare situazioni importanti, nell’ambito del lavoro più che il successo conta la voglia di fare e tu ne hai tanta.

Oroscopo Paolo Box Bilancia

La Bilancia è piena di buone emozioni che diventeranno con un pizzico di volontà anche certezze nel mese di Febbraio. Sei stanco nervoso, forse gestisci male i rapporti con gli altri, ma c’è un bel recupero fra sabato e domenica. Dal punto di vista delle relazioni hai tanto da recuperare. Venere, ancora più importante a Febbraio, ti aiuterà.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Per tre settimane consiglio di pensare prima di parlare. Oggi questa Luna opposta mi dice che non sono pochi quelli che devono rivedere un pò tutto nella loro vita. Far scivolare le cose addosso non è facile, ma devi riuscirci soprattutto in amore. I sentimenti possono diventare un pò troppo provocatori, ma molto dipende dall’età e dalle circostanze.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sta arrivando un weekend in cui potrebbero nascere delle polemiche. Se tu vuoi fare delle cose e invece sei costretto e limitato in casa, se stai con qualcuno e vorresti stare altrove. Facile che questo weekend sia un pò sottoposto ad agitazioni. Ti rendono nervoso le privazioni e gli ostacoli perchè dopo tanti mesi di fermo hai bisogno di volare e andare lontano.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

E’ un venerdì interessante. Sei orgoglioso, forte, ma sopratutto molto molto ambizioso. Se le ambizioni non riescono ad essere soddisfatte preferisci mettere al minimo la propria voglia di fare. Se in questo periodo dici no lo fai con grande convinzione, ma non dire no all’amore visto che Venere interessa il tuo segno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario