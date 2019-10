Paolo Fox, Oroscopo giovedì 31 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Giovedì 31 Ottobre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri.

Oroscopo Ariete

Novembre in arrivo porta buone soluzioni! Tuttavia va ricordato che tutti i lavori e gli impegni che sono nati a Settembre non sono ancora riusciti a decollare. Pero’ arriva un periodo in cui si potrà prendere coscienza di quello che è necessario fare per migliorare. Nuove strategie. In amore e nel lavoro c’e’ chi ha fatto passi avanti ma non e’ del tutto convinto di quello che sta facendo.

Questa situazione di grande confusione ha creato problemi ma anche in questo caso bisogna ricordare che da venerdi puo’ arrivare qualcosa di nuovo e di positivo, specialmente per la vita sentimentale. Annuncio un fine settimana particolare. Le coppie che hanno avuto problemi in amore devono stare attente a non ripetere sempre le stesse cose.

Oroscopo Toro

Nel prossimo mese di Novembre potrai superare molte contraddizioni! Nonostante ciò, dal punto di vista economico e abitativo ci sono parecchi problemi in sospeso. Cosi come Ottobre ha creato molti problemi, soprattutto all’inizio, Novembre può riportare un pò di tranquillità.

Raccomando di organizzare qualcosa di piacevole per venerdi e sabato. Soprattutto se, come credo, l’inizio di questa settimana è stato molto pesante.

Oroscopo Gemelli

La pazienza non è la tua dote migliore, perchè quando hai un problema desideri risolverlo nel giro di pochi giorni, di poche settimane. Anche le coppie più forti da martedi possono aver discusso, figuriamoci quelle che sono in crisi da tempo.

Un pò di attenzione in più sarà necessaria. Se vedi che qualcosa non va, non insistere. E ricorda sempre che certe occasioni non capiteranno prima di Dicembre. Per qualche settimana potrebbe restare in sospeso un certo problema, ma non preoccuparti lo supererai. Recupero da venerdì!

Oroscopo Cancro

Questa situazione astrologica è molto intrigante! E a livello professionale, se anche ci sono stati problemi, si possono superare. Se paragoniamo queste giornate con quelle di Settembre e di questo Ottobre ormai è al termine, va detto che il mese di Novembre ha una carica in più, anche a livello mentale.

L’unica cosa che ti chiedo, se ci sono problemi di famiglia o sentimentali, di risolverli subito. Non devi rimandare discussioni al fine settimana!

Oroscopo Leone

I sentimenti possono riscattarti! Dal punto di vista delle emozioni, degli incontri, delle parole dell’amore, questo è un cielo molto intrigante. Da come sono disposti i pianeti penso che qualcuno possa anche vivere una forte attrazione fisica che però o non è corrisposta oppure non è facilmente gestibile.

C’è un dibattito aperto, invece, che riguarda il lavoro: entro la fine del mese devi fare una scelta, cambiare mansione, ruolo o iniziare qualcosa di diverso, in una condizione economica che alimenta sempre qualche dubbio.

Oroscopo Vergine

E’ arrivato il momento di voltare pagina! E ricordo che chi ha iniziato una grande impresa non deve fermarsi proprio ora! Bisogna studiare nuove strategie. Venerdi e sabato sono giornate molto influenti e interessanti: c’è la possibilita’ di fare qualcosa di più.

Questo può essere un periodo particolare in cui ci sono tante cose da fare, al punto che arrivi a casa esausto. Mantieni la calma, venerdi avrai una maggiore capacità di colloquio, di trattativa. E se devi affrontare una prova stai attento. Devi recuperare un pò di sonno perduto!

Oroscopo Bilancia

In questo periodo hai assolutamente bisogno di stare accanto a persone che siano gradevoli non solo come frequentazione ma anche come atteggiamento. Non essere frettoloso nei giudizi!

Mai come ora devi cercare di risolvere un problema e cioè fare in qualche modo tesoro di esperienze passate e capire che a volte per vivere un rapporto interessante e duraturo bisogna guardare più al cervello che al fisico. Venerdi e sabato saranno giornate in lieve calo, cerca di risolvere ciò che è rimasto in sospeso!

Oroscopo Scorpione

Avete una grande capacità, quella di intuire il futuro prima che arrivi! Spesso siete più bravi a dare consigli agli altri che a voi stessi, e devo dire che per quanto riguarda il tuo segno le indicazioni sono tutte favorevoli. Considerato il tuo fortissimo spirito autocritico potresti non accorgertene, però le cose funzionano di più.

E’ il punto di partenza per una nuova avventura che porterà grandi affermazioni nel 2020. Questo cielo, soprattutto venerdi e sabato, sarà carico di emozioni anche per l’amore!

Oroscopo Sagittario

Quelli più intraprendenti potrebbero avere già iniziato un nuovo lavoro o aver fatto scelte importanti. Se aspetti che arrivi la fortuna, e l’amore, a domicilio sbagli! Tuttavia va ricordato che tra poche ore Venere entrerà nel tuo segno.

In questo periodo può capitare di trovarsi al posto giusto, di parlare con la persona giusta, e allora non isolarti, non pensare che quello che fai sia inutile! Tra l’altro, anche nel lavoro ci sono più opportunità.

Oroscopo Capricorno

La pazienza è la virtù dei forti e bisogna dirlo, ultimamente stai mostrando molta tolleranza anche in situazioni che tolleranza non meritano. Entro la fine dell’anno bisogna fare una scelta radicale. Novembre potrebbe essere definito il mese del recupero dei sentimenti, ma se guardiamo a Settembre e Ottobre devo dire l’esatto contrario.

Non è detto che tu abbia avuto un contrasto netto ma sei stato lontano oppure hai avuto problemi fisici o discussioni. Ora parte un recupero anche emozionale da non sottovalutare.

Oroscopo Acquario

Hai bisogno di riconciliarti con il mondo e di avere una idea più chiara di quello che devi fare nell’ambito del lavoro.

Questa situazione astrologica invita anche a liberare il proprio cuore: nelle prossime settimane i sentimenti diventano un punto di riferimento! In amore ti consiglio di non riportare tensioni nate altrove! Per le coppie che sono rimaste in crisi e per quelle che hanno vissuto una fase difficile, arriva un periodo migliore.

Oroscopo Pesci

E’ una giornata sottotono, preludio, però, di un venerdì migliore. Va detto che comunque il tuo è un cielo molto bello per le acquisizioni di lavoro, per i progetti, per le novità, mentre dal punto di vista fisico non è il massimo.

Chi ha chiuso una storia da poco non ha voglia di lanciarsi in un nuovo amore, chi ha un amore lontano sentirà nostalgia. Il fine settimana aiuta: ci sarà un forte recupero emotivo!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!