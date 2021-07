Paolo Fox, Oroscopo oggi di domenica 18 luglio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 luglio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ricordiamo, infatti, che la trasmissione i Fatti vostri è in vacanza e che Paolo Fox l’oroscopo lo sta fornendo solo in radio. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sembra essere passata quella furia e quella sensazione di grande agitazione che ti ha coinvolto da giovedì pomeriggio. Sarà che, come ho spiegato più volte, ti stai rimettendo in gioco e quindi desideri fare tante cose in breve tempo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Nella migliore delle ipotesi, se ami tanto una persona in questi giorni la rimproveri. Le dice costantemente che ha sbagliato, nella peggiore potrebbe anche sentirsi lontano dall’amore. Fatto sta che questa giornata di domenica sembra un po’ strana, nervosa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dopo tre giorni piuttosto vitali accedi ad una domenica che tanto vitale non é! Posso dire che questo Giove é ancora favorevole per certe questioni che in qualche modo devono essere riprogrammate.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei al centro di una grande evoluzione che non esito a definire rivoluzione, perché se guardo le stelle del prossimo anno con un bellissimo Giove, penso che tu abbia voglia di cambiare. Spesso i cambiamenti sono imposti dal destino ma magari anche dalla realtà dei fatti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

A chi frequenta una persona del tuo segno consiglierei di essere molto cauti. Perché si troveranno di fronte ad un tipo abbastanza svagato e pronto a fare polemica.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Agosto sarà un mese molto interessante, di solito é il mese delle vacanze. Ed in quel periodo dovrai darti da fare per mettere in chiaro questioni d’amore e di lavoro!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo periodo attrai polemiche! Anche se tu vuoi sempre essere positivo nei confronti degli altri. Anche se stai facendo cose belle per tutti, é probabile che ci sia sempre qualcuno che ti rompe le scatole!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sei sempre più sensibile, sempre più emotivo, e con questa Luna nel segno lo sarai in maniera inverosimile! Questo da una parte puo’ essere positivo per mettere in chiaro le proprie emozioni, dall’altra pero’ puo’ portare qualche dubbio, soprattutto se ci sono questioni d’amore che non vanno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Devi fare chiarezza in amore, se ci sono due storie ancora di più; se c’é una storia ufficiale ed una nata parallelamente. Lo dico perché dalla prossima settimana molti nodi arriveranno al pettine e non sarà piu’ possibile tergiversare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Se devi firmare un accordo, se vuoi portare avanti un progetto, punta sulla fine di Luglio perché da giovedì della prossima settimana molte cose potrebbero cambiare, e in positivo! Chi ha già concluso un accordo non deve preoccuparsi, pero’ qualcosa si muove!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Senti sempre una forte pressione contraria! Ho spiegato più volte che il tuo é il segno dei bastian contrari, se tutti vanno da una parte tu devi andare dall’altra! Fino a qualche tempo fa questo gioco ha funzionato adesso pero’ continuare ad essere contro tutti o comunque andare controcorrente impone scelte di vita drastiche, che molti di voi faranno per scelta o per destino.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Tu stai dando una sorta di opportunità ad una persona che ti interessa. Nelle storie in cui non funziona qualcosa, sei ancora ‘blando’ nei giudizi ma dalla prossima settimana diventerai piuttosto attento alle polemiche.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!