Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: sabato 13 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo é un fine settimana particolare visto che si avvicina San Valentino. Il tuo é tra i segni favoriti perché comunque questo é un cielo importante per ripartire in amore. E’ chiaro che se e’ una storia di lunga data e hai avuto dei problemi non sara’ solo la complicità di una giornata a richiamare l’amore all’ordine, però in generale questo resta un momento di grande forza per tutti coloro che vogliono ritrovare la voglia di stare accanto ad una persona, e se questo non fosse più possibile, magari cambiare visione della vita in vista del futuro!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non posso dire che i primi giorni di questo mese siano stati eccezionali, e addirittura chi ha un nuovo progetto o programma in ballo, in questo periodo potrebbe notare che non funziona, o magari sarà costretto a mettere a posto qualcosa. Si tratta di piccoli ritocchi da portare avanti sia nel lavoro che in amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In fondo ci interessa proprio la giornata di domenica perché é San Valentino, perché con Venere, Giove e Luna favorevoli assieme al Sole, si potrà anche fare qualcosa di più per avvicinare il partner, per stare insieme ad una persona che magari é stata sottovalutata. Incontri favoriti. Anche chi é rimasto senza un amore potrà guardare al futuro con più interesse!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi prepararsi per qualcosa di importante che arriverà da qui a pochi mesi! La cosa buona é che non c’é più quell’oppressione che c’era prima: evidentemente se lavoravi in un ambiente difficile oppure avevi qualcosa da dire, hai finalmente parlato chiaramente. Sentirsi liberi non é come sentirsi appagati e realizzati, quindi molti di voi sono decisamente più forti a livello psicologico, ma devono ancora impostare nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non vorrei che tutti quelli agitati per colpa di tante tensioni planetarie vissute agli inizi del mese di Febbraio trascinino questi problemi in amore, perché altrimenti si rischia di vivere un San Valentino conflittuale. Potrebbe già esserlo per tutti coloro che hanno una storia che non va dagli inizi del mese: questo, infatti, non e’ stato un mese che ha portato tanta serenità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il tuo segno é governato da Mercurio, pianeta che in astrologia rappresenta la mente, ecco perché ricordo sempre che il più grande dono che si può fare ad una persona del tuo segno non é un qualcosa di costoso, ma qualcosa di poetico, un qualcosa di fantasioso, come ad esempio un libro, una poesia, ma anche semplicemente un pensiero. In queste 48 potresti nutrire l’amore con una frase o una speranza utile per il futuro.

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Anche se in questi giorni stai vivendo una prova, la supererai brillantemente, diciamo che alla pari di altre persone che hanno avuto delle difficoltà, tu puoi uscire meglio da ogni tipo di disagio. Parlo anche alle persone che hanno un problema fisico, alle persone che hanno vissuto un disagio d’amore, un cambiamento di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ultimamente ti sei mostrato un pò dubbioso per quanto riguarda le relazioni sentimentali e quindi anche questa giornata potrebbe diventare un po’ incerta. E cosi tra sabato e domenica molti si chiederanno dove sia finito l’amore o se veramente l’amore provato negli ultimi tempi sia sincero. Bisogna stare attenti ad evitare piccole tensioni, un pò come accade ad altri segni. Prudenza se hai rapporti con Leone e Toro, fai attenzione!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Senti una forte interiore che devi cercare di superare, e sono già 24 ore che é cosi! Con questa agitazione, questo sabato potrebbe diventare una giornata un pò complessa. Per fortuna domenica andrà molto meglio. Quindi, questo é un weekend in crescita favorevole, e sarà soprattutto domenica che alcune emozioni e relazioni potranno prendere quota.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questi giorni é normale che ci sia un piccolo stop provocato anche da una piccola disavventura di passaggio. Cose che capitano, anche se quando capitano a te ti fanno particolarmente arrabbiare! Un certo progetto potrebbe saltare, un programma potrebbe cambiare, per un fine settimana che comunque non comporta estreme difficoltà ma semplicemente un pò di fatica che devi cercare di superare!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Hai bisogno di nuove spinte, di nuove emozioni. In questo momento sembri stanco, un po’ nervoso, quindi ti trovi in una condizione forse anche di passaggio in cui dovresti cercare di superare tutto quello che non hai capito e non hai accettato negli ultimi mesi. Quantomeno potresti studiare un piano d’azione per liberarti di qualche seccatura.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



In amore sei dubbioso, é dalla fine dell’anno scorso che sei perplesso al riguardo. Paradossalmente sia quando si inizia una storia d’amore che quando finisce, nutriamo molti dubbi. Per quelli che sono riusciti a superare le perplessità. Questa parte di Febbraio sembra importante: e la giornata di San Valentino aiuta a capire meglio come stanno le cose.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv