Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di mercoledì 19 maggio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 19 maggio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non devi fermarti! Per fortuna questo é un segno che ha una grande energia, che in queste 24 ore puo’ tornare ai massimi livelli! La scorsa settimana ti sarà capitato di sentirtisi giù di corda.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Senti che c’é ancora un po’ di collera da smaltire! Bisogna capire cosa é accaduto martedì perché é stata una giornata un po’ pesante: forse ti aspettavi un riconoscimento in più, forse volevi che alcune persone fossero più affidabili, o una certa promessa non é stata mantenuta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo é un periodo di nuove conquiste! Stranamente mi sembra un oroscopo più importante per i sentimenti e per le amicizie: dico stranamente perché di recente ti sei preoccupato soprattutto per il lavoro, comunque non escludo che ci siano novità!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi ricordare che tra Maggio e Giugno alcune questioni di lavoro e alcuni contratti potranno essere rimessi in gioco, ma anche i sentimenti sono importanti, tanto più che tra poche settimane Venere sarà nel segno. Ecco perché non bisogna isolarsi ma bisogna vivere tutte le relazioni in maniera molto serena.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Buone notizie perché da giovedì anche il Sole non sarà più contrario! Credo che alla fine di Aprile molti di voi abbiano vissuto una fase di grave crisi, che probabilmente hanno anche trascinato in famiglia e in amore fino a qualche giorno fa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Credo tu abbia capito che in questo momento é meglio non muoversi, é meglio lasciare passare l’acqua sotto i ponti, é meglio non discutere, perché andresti a parlare con qualcuno e magari ti arrabbieresti!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ un periodo di crescita! Per tutti quelli che hanno un’attività in proprio, che possono fare grandi cose, la la seconda parte di questo mese sarà di grande vantaggio e di buon auspicio per il futuro. Cerca di non limitare le tue emozioni e non pensare sempre a persone che ti sono sfuggite di mano.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questi giorni hai una gran voglia di mandare a quel paese qualcuno! Infatti, sembra che tra lunedì e martedì ti abbiano fatto arrabbiare, ma posso dire che questo giovedì e soprattutto venerdì saranno giornate migliori.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Voglio comunque premiarti con quattro stelle su cinque, perché é una giornata che porta qualche vantaggio in più, anche se devo dire sinceramente che soprattutto in amore qualcosa non va.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Credo che in questo momento sia importante risolvere certi piccoli problemi personali. Ti senti affaticato! Quelli più nervosi possono pensare di isolarsi; d’altronde a questo segno capita spesso di non voler sentire nessuno, di voler staccare il cellulare o semplicemente di non dare spazio a provocazioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Fra 24 ore, grazie al Sole favorevole, ritroverai molta grinta, ma per sviluppare alcuni progetti che hai in mente ci vorrebbero soldi! E questo é il vero problema perché Saturno nel segno comporta una certa parsimonia nel gestire le spese

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Stai trovando nuove soluzioni dentro e fuori di te! Ho spiegato che non tutti, ma molti, hanno dovuto fare i conti con dei problemi abbastanza importanti, di famiglia e personali. Ed ecco perché bisogna ritrovare un po’ di tranquillità, e non sarà facile. In amore serve prudenza perché quello che ti andava bene un mese fa adesso potrebbe non andarti più bene.

