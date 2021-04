Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di mercoledì 14 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ probabile che alcuni abbiano chiuso la settimana scorsa con una grande fatica o una prova fisica che ora bisogna in qualche modo superare. Buone le stelle del fine settimana anche se credo che in questi giorni tu debba rimetterti in gioco. In amore sei stanco di dover decidere, fare tutto da solo, in qualche modo avresti bisogno anche di appoggiarti a qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Abbiamo una Venere importante e dal giorno 19 avremo anche un bel Sole attivo! Posso dire che questo é un momento di forza. Certo, non posso gridare al miracolo perché purtroppo abbiamo due pianeti rallentanti, Giove e Saturno, quindi penso a piccole soddisfazioni, a piccole conferme, ripeto spesso, premi e riconoscimenti per quello che hai fatto l’anno scorso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Devi rivedere alcune scelte fatte in passato. E’ una giornata importante perché abbiamo Luna, Marte, Giove, Saturno, Sole e altri pianeti molto attivi. Quindi, non solo ti premio dandoti cinque stelle di forza, ma penso proprio che in queste 48 ore tu possa avere un’idea molto chiara di quello che andrai a fare nell’immediato futuro. Anzi, forse sarebbe il caso di contattare persone che ti devono dare delle spiegazioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Inizia una fase di buon recupero. In realtà la prima parte di Aprile é stata problematica perché hai avuto poche risposte, perché ti sei anche messo da parte. Per evitare la confusione, la grande stanchezza dell’anno scorso, é probabile che ora tu sia in attesa degli eventi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questa seconda parte del mese senti che tutto é un po’ pesante, tuttavia questo mercoledì andrebbe vissuto con grande prudenza, perché una frase detta male, un momento di agitazione non tenuto sotto controllo, potrebbe scatenare molte contraddizioni. Già martedì hai notato che c’é stato un problema, quindi direi di non trascinare fastidi che potresti risolvere subito.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

E’ consentito innamorarsi grazie a questa Venere in buon aspetto. Anche i ricordi possono fare bene alla mente; sappiamo che ti lanci in avventure nuove solo se ne vale la pena, di solito sei piuttosto diffidente!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sono contento che giorno dopo giorno c’é meno pressione addosso, perché poi nella vita bisogna fare il grande passo! Superato il momento di stallo, l’esame, si riesce a stare meglio. Marzo é stato un mese che ti ha dato molto ma ha creato anche grandi responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ogni parola deve essere soppesata! Penso a quelli che hanno una causa in corso, a quelli che hanno un problema a livello fisico, le prossime due settimane potrebbero comportare un profondo ragionamento su quello che desideri fare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questa giornata puoi ancora vivere una piccola frustrazione, un momento di grande stanchezza. In realtà vorresti fare cose nuove ma non é il periodo giusto per azzardare. Inoltre, a livello sociale, visto quello che sta accadendo nel mondo, ti senti più spiazzato degli altri segni, perché questo é il segno dei contatti, il segno delle relazioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Cosi come gli inizi di Aprile sono stati veramente pesanti, confusi, nervosi, quest’ultima parte del mese sarà molto bella o comunque permetterà a molti di voi di vivere le cose con maggiore tranquillità. Sarà importante fare piazza pulita di situazioni difficili, sarà importante capire cosa sta accadendo nella tua esistenza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Torna quella fase di confusione che c’é stata all’inizio dell’anno. Confusione non vuol dire negatività ma vuol dire che gli stimoli sono tanti! La prima parte di Aprile tutto sommato é stata abbastanza tonica ma con questo Urano dissonante, ogni tanto sarebbe il caso di farsi consigliare e magari fare una piccola cura ricostituente, perché il fisico ha bisogno di energia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Tutti dopo uno o due mesi razionalizziamo quello che é successo, ma per te é necessario aspettare qualcosa di più, anche perché quando c’é un conflitto d’amore, la prima reazione che hai é quella di voler buttare tutto all’aria, salvo poi tornare sui tuoi passi.

