Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: martedì 9 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 9 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Luna particolare e dissonante inquietante questa giornata che inizia in modo faticoso. Ricordo che spesso risenti di fastidi fisici quando ci sono troppi pensieri nella mente! Nonostante qualche perplessità, la valutazione generale di questo martedì è favorevole, meriti quattro stelle su cinque! Prendere qualche precauzione è normale, specie se ci si sente affaticati, ma tu vai alla grande lo stesso! Ecco stelle che in qualche modo sbloccano la tua voglia di espansione! Non essere malinconico in amore perchè questo è un periodo in cui potresti veramente fare delle scoperte importanti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Stai vivendo queste prime due settimane di Febbraio in maniera un pò agitata: devi cercare di mantenere tutto sotto controllo perchè soprattutto tra mercoledì e giovedì potrebbe esserci qualcosa che non va. Io penso che tutto quello che stai facendo adesso sia in ritardo sui tempi o magari alcune soddisfazioni che volevi, non arrivano. Fortunatamente la seconda parte di Febbraio sarà migliore e seppure con qualche blocco, con qualche fastidio, andrai avanti meglio. Ricordo che sei sempre molto determinato e non devi farti prendere da inutili tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nel giro di tre giorni potresti ricevere una buona notizia, ed entro metà Febbraio una buona risposta. Tutti coloro che sono rimasti fermi al palo, che hanno avuto dei problemi, personali, psicologici, fisici, in questo Febbraio vivranno una riabilitazione importante. Bisogna ricordare che questo è un cielo che può anche liberare dopo un periodo di chiusura. Hai tanta voglia di recuperare il tempo perduto! In amore non sottovalutare incontri e novità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo martedì puoi risentire di questa Luna opposta: in queste 24 ore ci sia qualcosa di incomprensibile, che nei rapporti interpersonali, familiari ed amoroso. Esci da un periodo molto pesante legato al 2020 e stai entrando in una fase di grande recupero. Anche se dal punto di vista lavorativo ed emozionale, il momento più importante arriverà tra fine Maggio e Giugno: abbiamo quattro mesi di tempo per tornare in equilibrio!

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questi tre giorni devi fare scelte drastiche: o sei con me o sei contro di me, o segui il mio percorso oppure arrivederci. Non tutti, ma molti di voi, entro la giornata dell’11 dovranno fare dei discorsi chiari e magari anche chiudere o comunque revisionare certe situazioni che non sono più attendibili. Avevo già spiegato che questo mese di Febbraio avrebbe portato molti nodi al pettine. I prossimi sono tre giorni in cui si può anche decidere di non stare più male, di allontanarsi da un ambiente e da situazioni non certo ideali!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il tuo è un segno molto forte e lo è ancora in questo 2021! Come ho già spiegato in altri occasioni, il 2020 è stato un anno pesante per tutto quello che abbiamo vissuto, ma tu sei riuscito a fare più degli altri. Quindi quelli che già nel 2020 hanno parato i colpi di una situazione complessa, ora possono ripartire. E’ probabile che anche tu possa prendere spunto da qualche decisione presa nell’autunno del 2020 per andare avanti e progredire. In amore e sul lavoro sono previste delle condizioni interessanti, tra l’altro questa è una giornata valida per i contatti!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Non devi esitare! Il tuo vero problema è una particolare sensibilità che può bloccare le grande scelte della vita. Spesso cerchi di esprimere le tue emozioni, di parlare di te alle persone fidate. Di base fai tutto quello che vuoi, ma vedere le reazioni degli altri e cercare la comprensione delle persone migliori è importante per non sentirsi soli! Ora, con queste stelle, è importante prendere delle strade senza assolutamente alcun consiglio, fare scelte motivate. In questi giorni avrai la consapevolezza di fare cose importanti per la tua vita!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo momento sei un pò conflitto con te stesso. Almeno fino al giorno 11, chiedo a tutti voi di non fare troppo, di contenere gli sforzi, di non mettersi contro nessuno, insomma di evitare rischi! E probabilmente in questi tre giorni in arrivo potresti sentire un pò di agitazione dentro, magari non volendo potresti commettere un piccolo errore o ritrovarti in situazioni particolari. Lasciamo fluire questa corrente e riprendiamo discorsi un pò complessi da venerdì 12, sarà una giornata decisamente migliore!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo mese di Febbraio l’amore può tornare ad essere vincente: sappiamo che tu non tolleri situazioni inutili, quindi non sei come quelle persone che può di non abbandonare una storia, pur di non vivere una crisi continuano a fare una strada che non va bene. Se un percorso è accidentato tu lo cambi, ed è molto probabile che in questo periodo ti trovi in una condizione di grande cambiamento, che sarà positiva. Favoriti gli incontri e amicizie che possono diventare di più. Proposte!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna si trova nel tuo segno ma non vedo in te una grande reattività. Ti trovi in una condizione di forza, per cui adesso fai esattamente quello che desideri, ma attorno a te ci sono troppi silenzi oppure persone che non sono state buone confidenti. Addirittura c’è chi rimprovera la tua persona di aver sbagliato: in questa giornata ti consiglio di farti scivolare le cose addosso. Cautela anche questa sera!

Oroscopo Paolo Fox Acquario