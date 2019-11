Paolo Fox, Oroscopo giovedì 28 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e in diretta nel salotto de I Fatti Vostri. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox, Oroscopo oggi: giovedì 28 novembre 2019

Giovedì 28 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate dapprima a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questi ultimi tre giorni di Novembre si preannunciano pesanti! E quindi, se da tempo ci sono problemi personali, situazioni che non sei riuscito a capire, devo raccomandarti la massima attenzione. Potresti anche decidere contro voglia di rinunciare ad una situazione di lavoro che non dà soddisfazione, anche per salvare la faccia e mantenere comunque un atteggiamento positivo nei confronti di tutti quelli che ti circondano.

Qui non sono messe minimamente in discussione le tue qualità, però se una cosa è andata male ora sarà difficile farla virare in positivo. Ripeto, questa fine del mese va vissuta con cautela.

Oroscopo Toro

Arriva una grande voglia di cambiamento che sarà sempre più forte via via che ci avviciniamo al 2020, ed è bene che sia cosi. Due giornate di grande interesse saranno quelle di venerdi e sabato.

Presto anche Venere sarà in transito favorevole; questo vuol dire che gli amori e le amicizie che nascono in questi giorni possono diventare qualcosa di più. Non restare chiuso in casa: e se hai il partner giusto programma eventi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

C’e’ ancora una Luna in opposizione che potrebbe renderti ansioso, stanco o nervoso. Evidentemente già 24 ore fa c’era qualcosa non andava! Oppure più semplicemente ti senti davvero provato. Nel pomeriggio si recupera.

Devo dire che in queste ore Venere inizia un transito migliore: quelli che nel corso delle ultime tre settimane hanno dovuto affrontare un problema di famiglia ora quantomeno sentono di avere attorno persone più solidali.

Oroscopo Cancro

In amore può nascere una certa intolleranza, soprattutto se di recente ci sono stati problemi o ti sei sentito poco capito. Ovviamente i fastidi possono essere diversi a seconda dell’età: nell’adolescenza i problemi con l’altro sesso, nella maturità problemi di soldi, questioni legali o di casa.

La cosa che noto è che molte di queste difficoltà potrebbero anche nascere da problemi lavorativi irrisolti. Ovvero, al momento è facile trascinare tensioni maturate dall’esterno all’interno della casa. Ma cerca di evitare conflitti d’amore. Sei molto irascibile!

Oroscopo Leone

E’ molto difficile non ottenere il consenso delle persone che ti circondano. Se il tuo ascendente è Ariete, Leone o Sagittario, puoi fare grandi cose a medio termine e anche guadagnare di più.

Molti di voi potrebbero pensare di trasferirsi, iniziare un nuovo lavoro: naturalmente le possibilità di successo sono diverse a seconda del denaro e delle capacità, ma non escludo che ci siano viaggi o qualcosa di importante al più tardi entro i primi mesi del prossimo anno.

Oroscopo Vergine

Ti trovo un pò sotto pressione, forse le responsabilità sono tante, forse ti senti stanco. Domenica sara’ una giornata migliore. Cerca di evitare conflitti! Nell’ambito del lavoro e dello studio impegnati perche’ sara’ difficile non ottenere qualcosa di buono.

Ad ogni modo, non bisogna fermarsi proprio ora, visto che le stelle garantiscono un successo che durerà a lungo!

Oroscopo Bilancia

Quando parlo di cambiamenti intendo dire che i giovani potrebbero cambiare scuola, città, colleghi. I più maturi potrebbero voler cambiare rotta nel lavoro. Ma non posso escludere molta agitazione.

Prudenza in amore perchè venerdì e sabato saranno giornate piuttosto conflittuali. Porta un pò di pazienza perchè o sei in lotta con qualcuno oppure se sei contento di stare con una persona si fa meno all’amore e si pensa ad altro.

Oroscopo Scorpione

Da qualche tempo sto parlando di soldi perchè penso che molti di voi abbiano bisogno di denaro per far partire un progetto, per lo studio o per il lavoro. La cosa giusta da fare è cercare di dimenticare quel momento di forte disagio che c’è stato durante l’estate, quando avevi deciso di chiudere con certe persone o situazioni che poi, puntualmente, però ci sono ripresentate nella tua vita.

Le spese sono ancora troppe. Bisogna recuperare l’amore, sabato sarà una giornata intrigante.

Oroscopo Sagittario

Un’altra giornata si! Sfrutta questa fine del mese per incontrare la persona che ti piace. Se proprio non fai nulla saranno gli altri a cercarti anche per quanto riguarda l’amore. Ognuno punta le risorse che vuole.

Terreno fertile: a seconda di quanto e come semini otterrai i frutti. Quelli che si impegnano o quelli gia’ impegnati in amore potranno ottenere qualcosa di più.

Oroscopo Capricorno

Ogni tanto sei fermo sui tuoi pensieri o forse un po’ nervoso. Ma questo è normale perchè quando una persona del tuo segno ha in mente un progetto non lo elabora in un paio di giorni o in due settimane, ha bisogno di mesi, magari anni per decidere.

Qualcuno ti verrà a chiedere che cosa hai che non va? E se questo qualcuno è il tuo amore, dovrai dare risposte convincenti. Forse non te ne rendi conto ma da qualche tempo ti sei isolato oppure qualcuno ti ha messo da parte e questo non lo accetti.

Oroscopo Acquario

E’ un buon cielo, con una grande concentrazione di pianeti in un punto dell’oroscopo che rappresenta la forza, gli scritti, i contratti e gli accordi. In amore si avrà un fine settimana particolare.

Quelli con qualche anno in più, col partner giusto fanno progetti in grande stile. Si può fare una scelta che riguarda l’amore, soprattutto da metà Dicembre, come vedremo assieme.

Oroscopo Pesci

Anche in questo giovedì ti trovo piuttosto indaffarato, nervoso, probabilmente anche svagato. Il fine settimana sarà migliore e sabato sarà la giornata più interessante. Se vuoi fare breccia nel cuore di una persona forse sarà meglio agire da venerdi.

Se posso darti un consiglio elimina le provocazioni, i ritardi e le difficoltà. Forse arriverai al punto di allontanare qualcuno, ma solo se è troppo contrario alle tue idee. Calma e sangue freddo.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!