Paolo Fox, Oroscopo 8 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox domenica 8 marzo 2020, Festa della Donna

Domenica 8 marzo 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata hai una bella Luna che che protegge i sentimenti per l’intero weekend e che ti fa affrontare le cose con maggiore chiarezza. Sul lavoro possono esserci delle buone occasioni da sfruttare, hai molti impegni.

Oroscopo Toro

Giornata buona in amore, c’è un bel recupero dopo alcuni ripensamenti: adesso hai le idee più chiare. Sul lavoro ci sono degli obblighi a cui non puoi sottrarti, oggi è una giornata un po’ stressante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei molto passionale, puoi vivere delle belle emozioniamo attenzione a non scontrarti con qualcuno del Leone. Sul lavoro meglio chiudere le situazioni inutili.

Oroscopo Cancro

Giornata positiva per i sentimenti, questo è un bel fine settimana, non rinunciare a uscire. Se devi chiarire qualcosa con qualcuno è il momento giusto per farlo. Per quanto riguarda il lavoro qualcuno potrebbe criticarti anche senza motivo.

Oroscopo Leone

Oggi e domani cerca di mantenere la calma. Potrebbe esserci qualche contrattempo o ripensamenti in amore o in ambito lavorativo, c’è un po’ di agitazione che va controllata.

Oroscopo Vergine

Giornata positiva in amore, cerca di organizzare un incontro, emozioni in arrivo. Progetti lavorativi importanti da portare avanti.

Oroscopo Bilancia

La Luna è dalla tua parte, puoi risolvere dei piccoli problemi d’amore: a volte usi l’indifferenza come arma, non ami gli scontri diretti. Sul lavoro potresti avere uno scontro con qualcuno, qualcosa da ridire.

Oroscopo Scorpione

Qualche tensione in amore a causa di Venere e Luna dissonanti che portano a galla i problemi. Cerca di essere prudente. Anche sul lavoro devi essere cauto, soprattutto se ci sono carte da firmare.

Oroscopo Sagittario

La Luna è dalla tua parte e ti favorisce in amore. Questa è una bella giornata da trascorrere in compagnia. Possibilità di definire un accordo di lavoro.

Oroscopo Capricorno

Questa è una giornata interessante per i sentimenti, si aprono molte possibilità e nuove speranze. Per quanto riguarda il lavoro cerca di non fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Acquario

Giornata un po’ sottotono in amore, ciecherei qualcosa da rivedere nel tuo rapporto di coppia. Sul lavoro potrebbe esserci qualche piccolo inconveniente, cerca di stare attento ai soldi.

Oroscopo Pesci

Oggi ti senti un po’ stanco, devi cercare di recuperare un po’ e di stare più sereno. Anche sul lavoro ci sarà più fatica, ma l’intero mese sarò molto produttivo.

