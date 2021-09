Oroscopo Paolo Fox di domenica 5 settembre 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 Settembre 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. In attesa del ritorno della trasmissione de “I Fatti vostri”, il noto astrologo sta rivelando le previsioni e l’Oroscopo delle stelle, segno per segno, solo in radio. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ci vuole tanto ottimismo perché tu sai benissimo che anche se é iniziato un nuovo lavoro, un nuovo progetto, ci sono sempre dei ritardi e questo alla fine sfianca. Posso capire che tu sia nervoso, agitato, arrabbiato, ma in questa domenica cerca il relax!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Devi centellinare le parole, devi evitare frasi che potrebbero pesare come un macigno in una storia d’amore! Non dico che tutti sono in crisi, é chiaro che questo é un discorso generico, ma pare che tu sia arrabbiato con una persona e questa persona potrebbe non accettare quello che dici.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Stai viaggiando su lidi sicuri! Ed anche se attorno a te c’é la piena confusione, in questo momento hai la netta sensazione che puoi farcela, che quello che stai vivendo é un momento di passaggio. Tra l’altro, il tuo segno ha una tecnica speciale per superare i problemi, li rimanda o comunque riesce ad avere un atteggiamento ottimista anche nei momenti peggiori.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dalla prossima settimana avrai una visione più chiara dell’amore anche se ci sono state separazioni più che altro di tipo mentale. Per esempio, anche se stai assieme a qualcuno, c’e’ stato un momento di scontro. In particolare, le coppie che convivono, che stanno spendendo soldi per una casa o comunque hanno delle responsabilità per i figli, ogni tanto si trovano in disaccordo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Ben venga questa Luna che aiuta assieme ad una Venere che ispira sentimenti positivi! Se c’é una cosa che cerchi costantemente nella vita é il contatto con persone ottimiste, non sopporti i pelandroni. Non sopporti quelli che non hanno idee oppure che per prudenza bloccano tutti i pensieri e soprattutto dicono che comunque le cose non andranno bene, questo non fa per te!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo periodo hai una gran voglia di riconquistare un posto al sole, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. In un’ipotetica classifica dello zodiaco occupi il quinto posto, quindi sei a metà. In realtà quello che occorre ora é una visione migliore dell’amore e delle persone che ti stanno attorno: i tradimenti non pagano!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Con questa Venere nel segno sarà difficile passare inosservati! E’ un pianeta che rappresenta anche l’esteriorità. Quindi quelli che pensano di avere un piccolo difetto fisico o che vogliono vedersi meglio allo specchio, potrebbero avere già consultato un esperto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sembri ancora fuori gioco! Penso che da venerdi sera qualcosa non sia andato bene o hai dovuto lottare contro persone che hanno cercato di metterti in un angolo. Posso ricordare che questa é una settimana non proprio preziosa per i sentimenti, pero’ dalla prossima, con Venere che tornerà favorevole, si potrà aggiustare molto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

E’ un momento importante per risvegliare i sentimenti mentre non é ancora un oroscopo valido per il lavoro. Quindi, chi fa lo stesso tipo di attività potrebbe non essere contento ma non ha ancora l’opportunità di cambiare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa è una giornata positiva poi la prossima settimana finalmente non vedrà più Venere contraria. Quindi io mi auguro che non solo tu abbia una visione più chiara del tuo futuro. Ma che tu possa renderti conto che questo é un periodo di piccole o grandi svolte.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Senti una forte pressione addosso: fare o non fare, muoversi o non muoversi? Mille sono i dubbi poiché, per vari motivi, da questo Settembre inizi a fare qualcosa che non hai mai fatto. O collabori con persone che non hai mai visto. In qualche modo cambia il gruppo di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le coppie che hanno avuto forti responsabilità più che dubbi, ora sono più tranquille. In realtà alcuni di voi, persino quelli innamorati da tempo, in certe giornate hanno avuto la sensazione di lottare contro una persona non proprio amica.

