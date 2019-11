Paolo Fox, Oroscopo venerdì 22 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox, Oroscopo del giorno di venerdì 22 novembre 2019

Venerdì 22 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a i Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ho parlato di un periodo di recupero, nel senso che molti sentiranno più viva la voglia di fare l’amore e soprattutto di trovare un partner. Quelli che hanno già una storia importante potranno riconfermarla: decisioni da prendere in coppia.

Per il lavoro considera che siamo nella fase di sfida. I più stanno cercando di ottenere dei risultati anche per far vedere che sono molto più bravi di quello che la gente dice. Forza e coraggio!

Oroscopo Toro

La giornata si inquadra perfettamente in una situazione di vantaggio. Voglio ricordare che tra qualche ora anche Venere sarà favorevole: amori che tornano o decisioni a livello familiare. Se in questo periodo hai avuto dei problemi economici, con un’impresa, con un lavoro, ci sarà piu’ tempo per agire, per fare meglio.

Meglio accettare mediazioni. Il lavoro può sorprendere: se hai iniziato un percorso di pratica, agli inizi del prossimo anno (se lo meriti) avrai una bella riconferma. Novità per chi si impegna.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Si recupera un pò di tono. Questa è una giornata ancora un pò nervosa poi però sabato e domenica avrai un grande cielo. Tutto sommato non posso darti il massimo del punteggio ma ti do comunque quattro stelle di fortuna.

Questo fine settimana parte un pò meglio del previsto ma non agitare le acque in amore perchè da martedì prossimo potresti pensarla diversamente. Insomma se adesso allontani qualcuno poi ci ripensi. Decisioni da prendere per i più giovani. Soluzioni legali e novità di lavoro.

Oroscopo Cancro

Voglio nuovamente invitarti all’azione! E anche se ogni tanto ti fai prendere dal panico o dalla malinconia, ti invito a guardare avanti. Quelli che pensano al passato si bloccano. Bisogna essere un pò più forti.

Quelli che hanno chiuso una relazione potrebbero essere stupiti del fatto che c’è un nuovo amore, per ora complicato da gestire, ma da Dicembre molte cose inizieranno a cambiare in positivo.

Oroscopo Leone

In questo periodo sei forte e tenace. Devo dire che finora questo Novembre è stato un mese importante, in cui hai avuto anche la possibilità di capire come vivere un amore. E’ vero anche che proprio in questi giorni e comunque entro la fine del mese ci sarà la possibilità di chiudere un percorso lavorativo che non ami, oppure di pensare ad una sorta di ancora di salvezza se qualcosa, come pensi, non andrà per il verso giusto.

L’amore c’è o va ricercato! E se non lo cerchi tu sarà l’amore a cercare te. E’ molto difficile che questo Novembre passi senza batticuore.

Oroscopo Vergine

La Luna si trova nel tuo segno, Venere sta per diventare favorevole. Se hai avuto o stai avendo a che fare con una persona difficile oppure per vari motivi, anche di lavoro, c’è stata lontananza si potrà recuperare. In effetti non sono tuoi i problemi, sono questi segni che portano a casa difficoltà, discussioni per una vendita, per un trasferimento.

Sappiamo che ti sei dato tanto, troppo da fare. Cerca di non trasformare le tue preoccupazioni in ansia altrimenti anche le coppie piu’ stabili rischiano qualche discussione inutile.

Oroscopo Bilancia

Le cose vanno meglio rispetto ai giorni scorsi, però è sempre opportuno capire chi sta con te e chi sta contro di te e parlo anche della famiglia o dell’amore. Per esempio: proprio a livello sentimentale possiamo notare che qualcuno sente di non essere ripagato rispetto a quello che dà.

Altri che qualcuno già molto nervoso l’anno scorso potrebbe persino decidere di voltare pagina. Sarà che non tutte le persone hanno mostrato fedeltà. Le storie in crisi a fine mese possono maturare qualche dubbio di troppo.

Oroscopo Scorpione

E’ un periodo un pò strampalato, strano. E’ chiaro che i più giovani non risentono di grandi fastidi ma quelli che hanno responsabilità di lavoro sanno che per l’autunno in corso è importante cambiare e forse c’è qualche crisi. Le distrazioni costano care. Soprattutto per chi ha una forte presa sugli altri, chi ha un lavoro di prestigio o di comando, deve stare attento a non mettersi dalla parte del torto parlando in maniera troppo avventata.

Marte nel segno rende piuttosto impetuose! E bisogna stare attenti anche a piccole infiammazioni, fastidi cutanei. Sei un po’ stanco. Per i sentimenti andiamo incontro ad un fine settimana molto intenso e importante.

Oroscopo Sagittario

Quelli che vivono una storia da anni sono distratti da un’altra persona e devono stare molto attenti. In effetti il periodo porta delle passioni: i cuori solitari vivranno emozioni! Nell’ambito della coppia, dovrai cercare di risolvere un problema di noia.

In effetti vuoi cambiare vita: assieme all’Acquario sei fra i segni che ogni tanto vogliono uscire dalla routine e probabilmente i piu’ giovani vorrebbero andare fuori, viaggiare, trasferirsi o raggiungere una persona lontana. Il fine settimana migliora le cose!

Oroscopo Capricorno

Questa è una giornata importante: potresti ricevere una telefonata, un messaggio o qualcosa di molto particolare. Si può cominciare a pensare ai radicali cambiamenti in arrivo: anche dopo anni è possibile cambiare gruppo, ruolo, fare cose diverse.

E questo evento in arrivo che si registra in questo cielo lo dobbiamo a Giove e Saturno, che a breve saranno nel tuo segno!

Oroscopo Acquario

C’e’ una persona che ti piace, vuoi incontrare qualcuno? Non posso escludere che dopo un periodo piuttosto conflittuale in amore adesso torni una buona stabilità! Con Capricorno, Ariete e Gemelli possono nascere buone intuizioni.

Certo, questo è stato un periodo difficile per i soldi, per le questioni burocratiche che tanto hanno afflitto, ma ora finalmente si può trovare una soluzione. Chi ha investito o ha iniziato nuovo percorso non si scoraggi proprio adesso.

Oroscopo Pesci

In questo venerdì va meglio perchè non c’è più la Luna opposta. Se negli ultimi due giorni hai vissuto una piccola crisi, ora si puo’ recuperare. Senti crescere un pò di tranquillità in più dentro di te.

Chi lavora come dipendente non deve preoccuparsi troppo ma chi ha un’attività part-time oppure deve essere riconfermato di anno in anno, probabilmente dovrà trovare nuove strategie, proporre nuove cose o investire diversamente per poter accedere ad una situazione di maggiore stabilità.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!