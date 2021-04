Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di mercoledì 7 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 7 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Secondo me questa é una settimana che porta dei risultati, che puo’ iniziare a farti vedere le cose in maniera diversa, in maniera molto positiva. Ci sarà una concentrazione di pianeti molto valida. Mi auguro che tu abbia già iniziato un progetto, un programma, perché le cose che fai ora andranno piuttosto bene.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sei molto stanco e anche un po’ arrabbiato perché tu parti sempre con buoni presupposti, anche nelle amicizie é difficile che una persona ti stia antipatica; non dico che accetti tutti ma sei una persona molto accondiscendente!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giorno dopo giorno senti crescere una grande creatività che io mi auguro che porti non solo una buona volontà d’azione ma anche tanto desiderio d’amare, di rimettersi in gioco. Ricordo che adesso i pianeti veloci sono dalla tua parte.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non dovrai aspettare molto prima di ottenere quelle risposte che per ora sono vaghe e che riguardano anche il lavoro, perché dal giorno 14 ci sarà un miglioramento. Questi giorni di Aprile sono certamente migliori rispetto alla fine di Marzo, perché non hai più grandi tormenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Tu sei molto forte, molto orgoglioso, e dimentichi i torti subiti con estrema difficoltà! Ecco, in questi giorni sarebbe proprio il caso di fare piazza pulita di situazioni e persone che nel corso degli ultimi mesi hanno creato solo tensioni nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questa giornata hai una forza in più, una forza che 24 ore fa non c’era! Quindi, posso definire questa giornata come molto interessante. Poi pero’ attenzione perché fra 24 ore la Luna andrà in opposizione. Mi viene da credere che tu stia vivendo un momento particolare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Stai vivendo un momento molto particolare! E’ come andare sull’ottovolante: quando ci si lancia giù per la discesa, da una parte si prova una grande emozione perché é un po’ quello che cerchiamo, lo spavento che somiglia un po’ al grande rischio, ma dall’altra parte sentiamo lo stomaco sottosopra!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sei molto pensieroso e reduce da una settimana, quella scorsa, che non é stata proprio un granché ! Cosi in questa giornata di mercoledi potrebbero tornare vecchie tensioni. Se nell’ambito del lavoro non sei molto tranquillo, se anche per quanto riguarda lo studio non ti senti molto forte, in questi giorni potresti metterti da parte.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Si puo’ vivere di emozioni anche semplicemente lavorando con l’immaginazione, ma molti passeranno dal sogno alla realtà perché entro poco tempo si recupera! Per esempio, l’amore, con Sole, Mercurio e Venere favorevoli, in questi giorni é veramente spinto al massimo! E poi possiamo dire che Giove e Saturno in ottimo aspetto danno quella carica di vitalità che arriva sempre dopo un periodo no.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Senti che c’é la necessità di mettere a posto qualche questione familiare, personale. Con Venere dissonante assieme a Mercurio, fai attenzione alle dispute che possono capitare anche in casa, nei rapporti di coppia, perché questo é un momento in cui magari non si discute perché manca l’amore ma perché mancano soldi e solidità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei libero da pregiudizi e preconcetti! Se fino a qualche tempo fa ti ponevi dei limiti nel cercare delle nuove strade da percorrere, nel tentare soluzioni che per gli altri potevano essere anche trasgressive, adesso non é più cosi. Sarà che é arrivata la primavera, sarà che ti senti più forte e magari hai anche iniziato una cura ricostituente o magari semplicemente sei pronto all’azione, insomma in questi giorni hai più voglia di metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Quelli che pensano di essere troppo influenzati dagli altri, che pensano di stare male perché magari hanno avuto una crisi, una discussione con una persona, e quindi scaricano questa negatività sugli altri, forse sbagliano! In realtà siamo noi gli artefici del nostro destino.

