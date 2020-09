Paolo Fox, Oroscopo 23 settembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox oggi: l’Oroscopo di mercoledì 23 settembre 2020

Mercoledì 23 settembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata di mercoledì hai una Luna favorevole che riesce a darti una bella grinta, ma non riesce a darti soluzioni. Sappiamo che sarà la seconda metà di Dicembre e tutto il 2021 a portare quelle risposte che aspetti. Forse c’è un contenzioso legare oppure, più semplicemente, in questi ultimi tempi hai dovuto faticare un pò di più. In amore Venere porta una bella emozione!

Oroscopo Toro

In questo momento sei messo alla prova, perchè hai iniziato un nuovo progetto. Insieme a Cancro e Bilancia sei uno dei segni forti dello zodiaco: questo segnica che potresti vivere delle belle emozioni! Ricordo, inoltre, che le giornate di giovedì e venerdì possono portare anche delle buone notizie!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ un mercoledì in cui ti trovo contrastato, nervoso, in cui prendi tutto un pò troppo di petto: in amore potrebbero esserci state delle difficoltà, molto dipende dal rapporto che vivi. La cosa che devo consigliarti è di non esagerare con le provocazioni che in questo periodo potrebbero essere fonte di qualche momento di grande disagio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei molto confuso, specialmente per quanto riguarda il lavoro; forse ci sono blocchi oppure di recente hai inaspettatamente dovuto concludere prima un accordo e magari devi immediatamente fare altro. Non è un oroscopo difficile ma è una sorta di corsa ad ostacoli quella che stai facendo già dagli inizi dell’anno. Credo che tu stia facendo qualcosa che non ti piace e vorresti fare altro!

Oroscopo Leone

In questa giornata di mercoledì ti trovo particolarmente motivato! Oltretutto bisogna dire che ci sono anche buone stelle che confortano! Se hai un rapporto con una persona Bilancia, potrebbe nascere una bella emozione. Mi auguro che l’amore guidi i tuoi pensieri, visto che dal punto di vista lavorativo ed economico c’è sempre qualche intralcio!

Oroscopo Vergine

Con questa Luna contraria potresti sentire meno forza: quando sei agitato, quando non sfoghi la tensione che senti dentro, rischi anche di andare contro qualcuno. Quindi, nonostante questo resti sempre un periodo importante, e già entro venerdì ci sarà un bel recupero. Nelle prossime 48 ore consiglio di fare le cose con calma. Lieve calo dal punto di vista fisico!

Oroscopo Bilancia

Da poche ore hai salutato l’ingresso del Sole nel tuo segno, e questo è certamente un elemento di forza considerando anche il fatto che c’è talmente tanta confusione legata al passato che ora sarà quanto mai importante iniziare ad avere dei punti di riferimento. Sul lavoro devi trovare una nuova sistemazione, un nuovo ruolo, mentre in amore le carte da giocare sono le migliori!

Oroscopo Scorpione

In questo momento potresti essere un pò preso di mira, perché tu hai delle reazioni sempre molto istintive, e poi diciamocelo chiaramente: ogni tanto ti piace provocare e andare sopra le righe per vedere l’effetto che fa! Ma in questi giorni cerca di non esagerare!

Oroscopo Sagittario

Con questa Luna nel segno è un periodo importante ma soprattuto questa è una giornata che permette un discreto recupero anche a livello intellettivo. Con Marte favorevole, le passioni sono importanti! Per quanto riguarda il lavoro, invece, ti trovo un pò preoccupato per un nuovo impegno, per un nuovo inizio!

Oroscopo Capricorno

Sarà importante giocare questo periodo al meglio, considerando anche il fatto che tra giovedì e venerdì avremo molte stelle a favore. Quindi, non dico che puoi realizzare un desiderio impossibile, ma se hai in mente un progetto fattibile oppure se rispetto al passato ti trovi già meglio, cerca di agire. Capisci che qualcosa sta cambiando!

Oroscopo Acquario

Hai bisogno di un pò più di serenità. Questa settimana è iniziata in maniera piuttosto pesante ma in questo mercoledì potrebbe arrivare una risposta, potrebbe esserci un accordo. Ci saranno stelle importanti per tutta la parte centrale della settimana: questo non permette di fare salti di gioia ma potrebbe indicare una strada, una soluzione per quanto riguarda problemi legati al passato. Attenzione alle spese: anche se hai qualcosa da parte, non investire ora!

Oroscopo Pesci

Sono già 24 ore che ti senti molto confuso! In questo mercoledì c’è qualcosa in più, ma non tanta tranquillità. Ricordo che tutte le storie complesse ad Ottobre conosceranno un dentro o fuori definitivo. Quindi, sarà molto importante avere le idee chiare, lo dico in particolare a chi ha due storie oppure è molto preso dalla gelosia e non si fida dal partner!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!