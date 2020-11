Paolo Fox, Oroscopo 11 novembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Mercoledì 11 Novembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa é una giornata particolare perché non manca la voglia di reagire alle tante provocazioni, anche a certi soprusi forse! Devo ricordare che giovedì sera ci sarà anche un calo, quindi in questo momento sei anche un pò arrabbiato perché vorresti fare delle cose ma ci sono blocchi, forse anche stupidi, che arrivano dall’esterno.

Oroscopo Toro

Posso dire che la Luna é in buon aspetto ma evidentemente sei preoccupato per una persona che non sta bene, oppure ci sono perplessità che devi cercare di gestire con attenzione. Ricordo che le giornate più pesanti sono quelle di fine mese, quindi qualsiasi cosa tu debba dire in amore sarà il caso di parlare subito.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ una giornata che potrebbe essere faticosa a causa di questa Luna storta. Ma in generale é un periodo positivo perché tra breve avremmo anche grandi stelle. Quando abbiamo un oroscopo che cresce, l’importante é guardare al futuro con ottimismo, nonostante la situazione sociale che, ovviamente, porta complicazioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ facile immaginare che il 2021 sia un anno difficile, ma quelli che hanno un buon oroscopo possono cavalcare l’onda e addirittura trovare soluzioni nel caos.

Oroscopo Leone

Devi stare attento al denaro, adesso più che mai. Sconsiglio investimenti troppo grandi anche considerando le forti responsabilità familiari che hai. Sappiamo già che il 2021 sara’ un anno un pochino più complicato per motivi sociali. Inoltre, l’anno prossimo avrai alcuni pianeti opposti e questo rende la tua situazione ancora piu’ complessa.

Oroscopo Vergine

Nonostante i grandi problemi di questo periodo, in questo 2020 sei riuscito a costruire qualcosa. Fatta eccezione per le ultime due settimane, che sono state molto pesanti a livello fisico, in questi ultimi mesi piano piano stai risalendo la china e riesci ad andare avanti. Abbiamo un buon oroscopo anche per le intuizioni che possono essere valide per quanto riguarda i sentimenti.

Oroscopo Bilancia

Puoi iniziare a sperare in qualcosa di nuovo, ma bisogna che passi questo periodo. Novembre é ancora un mese che vede contrari Giove e Saturno: anche se hai una problematica di lavoro o se di recente hai fatto un passo importante, pare che non sia chiaro per tutti. E ovviamente questo porta ancora confusione.

Oroscopo Scorpione

Con la fine di questo mese, quando Venere sarà nel segno, potrà dichiararsi innamorato o magari semplicemente provare una bella sensazione positiva. Cerca di eliminare dalla tua vita tutti i pensieri pessimisti che ogni tanto ti portano ad essere meno positivo nei confronti di te stesso.

Oroscopo Sagittario

E’ vero che la Luna non é attiva, ma guardiamo quest’oroscopo per quanto riguarda gli incontri: mi pare che finalmente stia tornando la voglia di fare conoscenze, soprattutto perché nella prima parte del 2020 sei stato tra i segni più afflitti dal poco che comunque tutti hanno vissuto.

Oroscopo Capricorno

Sei molto pensieroso, protagonista di una giornata che porta anche qualche dubbio. Quindi, il mio consiglio é quello di eliminare contrasti anche se sarà un pò complicato riuscire a tenere tutto sotto controllo. Non é un oroscopo difficile ma sembri un pò arrabbiato: tu sai di avere ragione ma ci sono persone attorno a te che non ti danno retta.

Oroscopo Acquario

Queste giornate sono veramente molto faticose al punto che alcuni di voi sentiranno una grande tensione. Ma tutto sommato é una tensione positiva perché sfocerà in qualcosa di buono, di nuovo, soprattutto nel 2021. E’ una sorta di rivoluzionaria follia quella che ti coinvolge, ma almeno in questo martedì cerca di stare accorto.

Oroscopo Pesci

Stai vivendo una situazione di trasformazione interiore, al punto che nelle relazioni di lunga data a volte si legge una separazione o una lontananza. Non é per forza colpa dell’amore! Magari se uno dei due é meno disponibile, é inevitabile che ci si allontani. Ci sara’ comunque la possibilità di un recupero: anche se vivi momenti difficili, passeranno piuttosto in fretta!

