Paolo Fox, Oroscopo di oggi: martedì 27 luglio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 27 luglio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ricordiamo, infatti, che la trasmissione i Fatti vostri è in vacanza e che Paolo Fox l’oroscopo lo sta fornendo solo in radio. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Potrai contare su questa parte centrale della settimana, anche se alcuni risultati non sono del tutto arrivati. Mercurio favorevole in astrologia rappresenta anche le buone idee! Per esempio quelli che hanno un’attività in proprio o avevano un progetto tenuto a lungo nel cassetto, in questi giorni potrebbero averlo tirato fuori e sentire che c’é qualche novità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tu non demordi mai! E anche se le prime tre settimane di Luglio sono state veramente molto pesanti, non hai perso la voglia di riscattarti! C’é da dire che da giovedì Venere inizia un transito morbido, positivo, quindi é molto probabile che possiate riscoprire l’amore, fare pace o realizzare un piccolo sogno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sono 24 ore che ti senti molto strano, nervoso, agitato, forse anche messo in condizione di diventare ironico e dissacrante! Quando una storia d’amore non funziona, quando una persona non te la racconta giusta. Di solito utilizzi un atteggiamento spigoloso ovvero, come dicevo prima, diventi molto ironico e dissacrante, solo che potresti eccedere!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Con questa Luna in ottimo aspetto trovi una grande ispirazione! Poi, da giovedì Venere e Marte saranno favorevoli: é iniziata la fase di recupero! Diciamo che ci saranno sei mesi di preparazione e poi un grande 2022, pero’ é probabile che le novità arrivino dall’autunno, che tu non faccia le stesse cose di prima.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Arrivano tre giorni abbastanza interessanti: posso dire che entro giovedi puoi riscattarti e soprattutto vivere una bella emozione! Non sottovalutare le relazioni che nascono in questo periodo perché non solo possono essere importanti ma anche fonte di una grande visione del futuro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sei molto affaticato. E’ vero che questo é un periodo importante, ho spiegato più volte che sei uno dei segni più forti del momento, pero’ questa Luna opposta da 24 ore porta molto stress. In generale a te piace lavorare, non vuoi stare senza fare nulla.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Tra questa fine di Luglio e Agosto potresti scoprire l’amore! E se già esiste, devi determinare qualcosa di buono per il futuro. Bisogna dire che queste sono stelle importanti ma da questa sera fino a giovedì potresti tornare in collera.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Gradualmente stai ritrovando una bella grinta! E’ dal giorno 22 che noto un buon recupero e questa é una settimana in cui ci sarà qualcosa di nuovo. Infatti, voglio darti un terzo posto in classifica, proprio perché hai una gran voglia di recuperare il tempo perduto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questi giorni devi stare attento perche’ in amore non bisogna essere incauti! In realtà questo é un periodo in cui si potrebbe cercare qualcosa di strano, di trasgressivo, di nuovo, ma rischiando parecchio: ti non ti chiedo di lasciare il certo per l’incerto, ti chiedo solo di fare un po’ di ordine nella tua vita sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sarà meglio sfruttare questo martedì perché poi mercoledì e giovedì potrebbero essere giornate sottotono. Va ricordato, pero’, che da giovedì arriva Venere favorevole, quindi possiamo dire che tra venerdì e domenica sarà possibile una riconciliazione d’amore e potresti vivere con più serenità i sentimenti!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Senti che qualcosa sta cambiando e che bisogna mettere da parte due soldi! Spesso per appagare qualche sconfitta o semplicemente per toglierti una soddisfazione puoi spendere in maniera inutile i tuoi soldi, meglio conservarli anche per realizzare un progetto!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sei attratto da una persona ma al tempo stesso non dico che sei respinto ma in qualche modo ti trovi in una condizione di riflessione che va gestita con molta prudenza. Perché se senti che una persona non é più vicina al tuo modo di fare oppure ritieni che stia sfruttando la tua buona fede, potresti innervosirti, potresti arrabbiarti.

E anche per oggi è tutto.