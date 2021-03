Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di martedì 16 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa é una giornata interessante! Innanzitutto, ripeto sempre: ci sono cose da fare per migliorare il proprio fisico, cure, terapie o semplicemente relax. E’ già dagli inizi di Marzo che sembri un pò contrastato. Poi ricorda sempre quell’esempio che ho fatto qualche giorno fa che secondo me esemplifica la tua attuale situazione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Già da qualche settimana stai navigando a vista. Questo non vuol dire che le questioni professionali siano giù di corda, anzi, questo é un anno che può portare anche dei cambiamenti positivi, però sembra che a volte tu sia veramente distratto e in certe giornate anche un pò preoccupato per l’andamento di alcune questioni pratiche.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo é un cielo importante con Marte che transita nel segno, pero’ amore c’é tanta confusione e questo naturalmente andrebbe interpretato caso per caso; dalla separazione alla confusione più leggera, tutte le coppie devono stare attente a qualche piccolo problema!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Pare che questa giornata di martedì nasca con un po’ di tensione addosso, cosa piuttosto normale: una tensione che ora si riversa soprattutto nel lavoro, perché devi capire cosa fare magari dopo un abbandono, un cambiamento. Oppure sai che entro Maggio alcuni accordi potranno scadere e bisogna rinnovarli. Diverso il discorso per cio’ che concerne l’amore: invito a darsi da fare!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Da qualche tempo vivi parecchi alti e bassi. Questa é una giornata che può regalare qualche emozione in più, pero’ avendo una Luna dissonante da questa sera chiedo solo di stare un po’ attenti a non strapazzarsi troppo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In queste 48 ore devi cercare di recuperare energia. Questa é una giornata soffocata da troppe tensioni, parlavo anche di qualche piccolo disturbo che potrebbe riversarsi in amore, ma già mercoledì le cose andranno un po’ meglio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ho spiegato che il 2021 é un anno molto importante per te, pero’ in un anno di 12 mesi c’é anche il periodo in cui bisogna fare i conti con una forte agitazione. E siccome tra la fine di Marzo e gli inizi di Aprile potrebbe saltare un accordo, potrebbe cambiare qualcosa soprattutto nel lavoro, é normale che tu parta con un po’ troppa tensione addosso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Nonostante questa Luna in opposizione, in queste 48 ore di martedì e mercoledì potrai riuscire a risolvere qualche piccolo fastidio. C’e’ da dire che questo é un momento interessante per quelli che aspettano una risposta che riguarda i soldi, che riguarda l’economia, il lavoro: certo non si grida al miracolo perché Giove e Saturno sono contrari.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Devi rimetterti in forma! Come sai nel corso delle ultime due settimane ti ho messo in fondo alla classifica. Più che avere problemi per quanto riguarda lo sviluppo di progetti e del futuro, c’é una situazione un pò caotica che riguarda anche lo stato del tuo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In queste 48 ore potrai contare sulla Luna in ottimo aspetto, soprattutto in questo martedì, in misura minore mercoledì. Sono giornate in cui si puo’ affrontare un problema, in cui si deve parlare di una situazione importante. Invito a mettere in chiaro tante cose: tra Marzo e Aprile, ma soprattutto nella seconda parte di Aprile, si potranno definire accordi e contratti che ora sono un po’ in sospeso

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La cosa che devo chiederti é di fare le cose con calma e di essere molto cauto anche nei giudizi, perché uno dei tuoi problemi a volte é proprio la velocità con cui si risolvono le cose: a te non piace stare a girare troppo attorno alle cose ma il rischio é di concludere importanti vicende in maniera troppo frettolosa. I sentimenti possono decollare!

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Se c’é stata confusione in amore, anche non per colpa tua, bisogna dimenticare qualcosa che ti ha fatto male. Non iniziare nuovi rapporti facendo sempre paragoni con il passato e cerca di sviluppare la tua vena creativa che in questo periodo é molto forte. In generale, pero’, é una giornata lievemente sostenuto!

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!