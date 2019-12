Paolo Fox, Oroscopo 8 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox oggi, Oroscopo Immacolata 8 dicembre 2019

Domenica 8 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate in anteprima a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ davvero la giornata giusta per riuscire finalmente a dare il via ad un’iniziativa, magari semplicemente anche ad un simpatico momento con le persone che ami, a cui vuoi bene. Per quanto riguarda l’amore, questa sera avvicina una persona che magari ultimamente ti è sfuggita.

E’ una giornata molto interessante per cercare di chiarire eventuali incomprensioni nate all’inizio di questa settimana. Attenzione alle spese di troppo.

Oroscopo Toro

Le situazioni di carattere economico, professionale e pratico andranno meglio. E te ne accorgerai presto! Chi ha un’attività indipendente riceverà nuovi contatti e nuove proposte.

In questo momento ti senti un pò stanco, forse le questioni pratiche prendono troppo la tua mente e non riesci a dare il massimo in amore, ma Venere è sempre favorevole! E comunque, se c’è una persona che ti piace fatti avanti, perchè entro mercoledi hai ottime possibilità di successo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa domenica è una giornata buona, per cui ti consiglio di agire, di muoverti, di viaggiare, di fare qualcosa di piacevole e, soprattutto, cercare di eliminare quella tensione nervosa che hai accumulato in particolare mercoledì e giovedì.

Anzi, se agli inizi di questa settimana hai discusso con qualcuno, questa è la giornata giusta per cercare di tornare sui tuoi passi. Per quanto riguarda l’amore, non sottovalutare le nuove amicizie, le nuove conoscenze, perchè questa può essere molto importante per stabilire ottimi legami.

Oroscopo Cancro

Ancora un pò di fastidio. Saturno opposto in qualche modo ti sta sottoponendo ad alcune prove. Ricordo, però, che tutta la fatica che stai impegnando per riuscire ad ottenere tante cose, soprattutto nel lavoro, sarà ripagata dal successo! Quindi, vai avanti tranquillamente.

Questo può far credere che entro poche settimane tu possa decidere se continuare o no una collaborazione. Per quanto riguarda l’amore, il rapporto che stai vivendo è pieno di equilibrio. Se devi discutere di qualcosa rimasto in sospeso, da lunedì andrà meglio.

Oroscopo Leone

Nell’ambito del lavoro ci sono delle tensioni, mentre a livello finanziario questo transito di Marte dissonante ti chiede di avere pazienza, soprattutto se devi riscuotere di quattrini. Passerà qualche settimana prima che tu riesca a risolvere certe questioni economiche.

Per quanto riguarda l’amore devi stare sereno; questa domenica ti invita a porre freno a qualsiasi tipo di polemica. Concediti al partner, perchè la serata sarà molto più costruttiva sotto questo punto di vista.

Oroscopo Vergine

Sono favoriti i trasferimenti, i cambiamenti. Sarai ancora più disponibile e generoso nei confronti degli altri. Riceverai gratifiche da parte di una persona che, di norma, non e’ solita concederne. Per quanto riguarda la serata, metti al bando la timidezza, la paura di essere rifiutato, perche’ puoi farti avanti!

Questa Venere rimette in discussione i rapporti che non valgono ma al tempo stesso sviluppa quelli validi. Sarà più facile capire da che parte stai e da che parte sta il partner.

Oroscopo Bilancia

Qualcosa non va in questo cielo. E’ già da tempo che ti senti piuttosto nervoso; questa giornata è valida solo se riesci a farti scivolare le cose addosso. E’ una domenica con qualche contrattempo, forse anche una variazione per quanto riguarda il programma della giornata.

L’orgoglio non giova all’amore, ecco perchè questa sera bisogna evitare atteggiamenti troppo drastici e ascoltare i consigli di chi ti vive accanto da tanto tempo: non te ne pentirai!

Oroscopo Scorpione

Sei uno dei segni che primeggia nel corso delle prossime settimane, ma devo metterti in guardia da queste giornate. Ci sono tensioni che vanno affrontate con calma: per riuscire ad ottenere il massimo anche nell’ambito del lavoro ci vorra’ pazienza.

Soprattutto il tono fisico non è eccezionale, ecco perchè non devi strafare; cerca di dedicare questa domenica alle cose più tranquille, evitando qualsiasi tipo di stress. Per quanto riguarda l’amore hai voglia di stare accanto ad una persona senza polemizzare! Attenzione col segno del Cancro.

Oroscopo Sagittario

Allarga le braccia e stringi al cuore le persone cui vuoi bene! E’ una giornata utile proprio per cercare di ritrovare vecchi amici e nuovi amori; se vuoi farti affidare un incarico importante è una giornata valida, anche perchè avrai un grande fascino e riuscirai a convincere le persone che ti circondano.

Chi ha avuto conflitti d’amore, anche chi si vuole separare, chi vuole discutere il proprio amore, in queste 24 ore si sente più disponibile. Potresti persino rimettere in discussione una tua scelta.

Oroscopo Capricorno

In questa domenica è probabile che una notizia improvvisa o un cambiamento di programma ti lasci piuttosto sbigottito: d’altronde è già da venerdi che stai riflettendo su qualche scelta da fare. Nell’ambito del lavoro ci sono state piccole delusioni. E’ come se qualcuno ti avesse dato un incarico piu’ per crearti delle difficolta’ che per aiutarti.

Ma in questa domenica non pensare al lavoro, cerca di passare la giornata in maniera serena. Se vuoi costruire qualcosa che richieda un impegno notevole nel settore sentimentale, ora è possibile farlo. Nemici e rivali possono tendere agguati se lavori in proprio.

Oroscopo Acquario

I soldi vanno un po’ contati, ossia non è il periodo giusto per sperperare; con questo Marte dissonante dovrai di essere molto cauto, almeno fino agli inizi del prossimo mese.

Per quanto riguarda l’amore, la serata è al minimo: tutte le tensioni sono molte e, anzi, proprio questa sera, puoi sentirti un pò giù di corda. Novità con persone conosciute da poco. Guardati attorno e pensa ad un viaggio.

Oroscopo Pesci

Arriva una buona notizia: puoi lasciarti andare alle emozioni! Un sogno puo’ tornare ad essere reale, ecco perchè non devi farti fuorviare da idee preconcette. Anche per quanto riguarda l’amore, la serata è interessante: ci vuole tanta forza in più, soprattutto se nel recente passato hai discusso con una persona.

Sei prudente nei sentimenti, ma se hai a che fare con Sagittario e Gemelli, l’attenzione deve essere doppia.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!