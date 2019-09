Paolo Fox Oroscopo 2019: 27 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, venerdì 27 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Come ho spiegato 24 ore fa, questo fine settimana va preso con le pinze. Non sono pochi quelli che si ritroveranno a discutere in casa o comunque anche nell’ambito del lavoro. Ho detto che c’è questa situazione di precarietà: sembra che le cose che stai passando adesso e che stai facendo adesso non abbiano un valore, non abbiano un futuro. E ciò rende particolarmente nervosi.

E se si è nervosi in amore si discute anche sul lavoro. Ci vuole tanta pazienza! Questa sera è meglio non fare le ore piccole!

Oroscopo Toro

Questo fine settimana avvicina l’amore! E mi piacerebbe che tutti quelli che hanno vissuto una crisi nel recente passato possano incontrare la persona giusta. Sottolinea che è un momento di forza anche per chi vuole fare nuove scelte. E poi, i più fortunati, quelli che hanno già un amore da tempo, potrebbero convalidarlo una volta per sempre!

Spese, innovazioni o cambiamenti che riguardano la casa. Inoltre, quelli che hanno qualche soldo da parte, in questi giorni potrebbero concludere un buon affare!

Oroscopo Gemelli

Una vostra capacità innata è quella di rimettervi sempre in gioco, anche dopo un periodo difficile. Possiamo dire che piano piano stai superando le situazioni più complesse. Ci avviciniamo ad un momento di grande recupero, perché a Dicembre avremo un cielo davvero importante.

Non è che si risolve tutto in due mesi, però ci sono meno ostacoli e certe situazioni di lavoro saranno più fluide. L’amore cerca comprensione, cerca una rappacificazione.

Oroscopo Cancro

Questo fine settimana potrebbe fare bollire gli animi, potresti alzare un polverone e creare disagi, soprattutto nelle relazioni in cui in passato c’è già stato un malessere. Ecco perchè devo consigliare a tutti di fare il passo secondo la gamba, insomma di non agitare troppo le acque.

Sabato e domenica saranno giornate in cui le polemiche potrebbero sollevarsi e anche tu potresti sentirti un pò a disagio.

Oroscopo Leone

Questo fine settimana parla di sentimenti ritrovati! Sabato e domenica saranno due giornate importanti; ti accorgerai che ora hai più fascino e quindi sarà più facile anche incontrare presone che ricambiano certi sentimenti. Non è facile piacere ad una persona del tuo segno, perchè bisogna avere tante caratteristiche positive, anche un certo modo di fare, forte e battagliero.

Quelli che hanno avuto la fortuna di fare la conoscenza giusta, possono anche fare una scelta importante, sposarsi, convivere, innamorarsi con trasporto!

Oroscopo Vergine

Parlare d’amore è più semplice, innamorarsi sarà di nuovo possibile! Chi ha già un amore lo conferma, chi non ha un amore e resta chiuso in casa, sbaglia! Con questo oroscopo, infatti, si possono fare incontri molto particolari. Non pensare sempre che l’amore sia fonte di difficoltà.

A te piace organizzare la tua vita ma anche quella degli altri. Spesso ti poni come un’assistente sociale! E di conseguenza attiri persone che sono un pò deboli, invece dovresti cercare una persona di pari livello.

Oroscopo Bilancia

In questo periodo puoi avere buone occasioni di lavoro da sfruttare. E’ già dalla fine di Agosto che ci sono novità piuttosto pesanti da sopportare o che comunque ti bloccano, nel senso che se prima avevi un’attività libera o comunque potevi fare quello che desiderava, ora invece tutto va gestito con molta più attenzione.

Anche le tue emozioni sono diverse. E questo fine settimana invita a parlare d’amore: incontri fortunati!

Oroscopo Scorpione

Bisogna capire che cosa è accaduto ad Agosto, perchè quello è stato un mese veramente pesante per molti di voi. Se hai avuto un problema fisico o se qualcuno accanto a te è stato male, ora bisogna recuperare le forze e porsi in maniera positiva nei confronti del futuro.

Voglio ricordare che questo fine settimana aiuta anche le relazioni nate da poco.

Oroscopo Sagittario

Stelle ancora un pò confuse in questo venerdì: parte che tu sia molto stanco, nervoso e forse anche obbligato a fare cose che non ti piacciono. Se devi partire, controlla bene tutti gli appuntamenti: è una giornata che potrebbe portare qualche ripensamento anche in famiglia o sul lavoro.

Certi ritardi possono essere compensati cercando di partire prima o evitando distrazioni ed imprecisioni.

Oroscopo Capricorno

Posso dire che dalla metà di questo mese di Settembre siete in balia delle onde e probabilmente anche un pò incerti per quanto riguarda i sentimenti e le relazioni. Questo fine settimana porta una sorta di lontananza: una dimenticanza in amore può far sorgere problemi, possono esserci fastidi e momenti imbarazzanti.

Cerca di non riversare agitazione nel rapporto, cerca di non creare polemica, perché potresti sollevare un polverone!.

Oroscopo Acquario

Il fine settimana impone un confronto con la realtà! Sabato e domenica saranno giornate importante per chi viaggia. E chissà che nel giro di poco tempo qualcuno non decida di andare a vivere altrove. Il tema del trasferimento e del trasloco è molto presente nel tuo cielo.

E’ una realtà che cambia! Ogni tanto hai bisogno di scrutare orizzonti diversi e comunque di variare la tua vita, se non altro in termini di traguardi da tagliare.

Oroscopo Pesci

In questo venerdì è probabile che qualcuno risenta di una forte fatica, che si senta anche un pò stanco, ma si recupera sabato e domenica. Certo, il fatto di sentirti addosso gli occhi di tutti ti fa vivere qualche complicazione. E questo è un problema.

Avere Marte contrario significa che sei molto nervoso, agitato. Quindi ti consiglio di usare cautela e sfruttare questo periodo per parlare d’amore. E il mese di Ottobre sarà ancora più importante in questo senso!

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox