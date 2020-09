Paolo Fox, Oroscopo 19 settembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox e l’Oroscopo di oggi, sabato 19 settembre 2020

Sabato 19 settembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In queste giornate senti che c’é qualcosa che non va. Non ti piace pensare al passato ma é proprio il passato che ha comportato problemi, specie per le persone che hanno dovuto affrontare una questione di lavoro, legale o finanziaria già tra Gennaio e Marzo scorsi.

Oroscopo Toro

Solitamente sei sempre convinto dell’amore che vivi. E’ molto difficile che una persona del tuo segno decida di sposarsi se non è convinta di quello che sta facendo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa é una giornata positiva e lo sarà ancora di più il periodo di fine anno, specie dall’inizio di Dicembre. Posso inquadrare nel 2021 un anno di grande importanza: lo so per certo perché in questi giorni ho ultimato di scrivere il mio libro che poi sarà in libreria tra poco più di un mese.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo weekend ti senti molto affaticato: a volte ci stupisci della grande pazienza che hai nell’affrontare gli altri, ma ci sono anche certe giornate in cui la pazienza finisce. Ad esempio, questa é una giornata in cui se hai dato massima disponibilità ad una persona che continua a giocare con i tuoi sentimenti, potresti anche dire basta!

Oroscopo Leone

Offri le tue emozioni agli altri, ma ad un patto: che le persone accanto a te siano sincere e che siano pronte anche a ricambiarti con grande affetto. In questi giorni potresti innamorarti all’improvviso, riscoprire il valore della famiglia o un’emozione che sembrava sopita.

Oroscopo Vergine

Senti che é arrivato il momento di agire e pensare: questo é un momento propedeutico ad una fase migliore, perché Ottobre sarà un mese forte da questo punto di vista. Voglio ricordarti che la prossima settimana avremo giornate molto importanti come quella di venerdì: ne parlerò da lunedì prossimo!

Oroscopo Bilancia

Sei frastornato, stanco, ma anche speranzoso e ottimista per quanto riguarda il futuro. Sei protagonista di un periodo non proprio semplice, perché tante cose stanno cambiando, ma neanche cosi difficile da gestire. Raccomando di vivere i sentimenti con grande disponibilità, nonostante le polemiche nate ad Agosto!

Oroscopo Scorpione

Se invece desideri vivere una relazione alla giornata puoi anche agire, ma poi non recriminare, non puoi arrabbiarti se qualcuno su cui hai puntato non é cosi interessato a te. In realtà per te è sempre molto difficile vivere le relazioni in maniera superficiale!

Oroscopo Sagittario

Siete molto attraenti, molto forti, molto desiderati! E quando si é molto desiderati si rischia anche di non dare spazio a tante persone. In questo periodo sembra che nessuno ti accontenti, in realtà bisogna ricordare che la natura del tuo segno é particolarmente forte ma anche indecisa.

Oroscopo Capricorno

Lascia passare queste ore di sabato senza importi nulla: forse c’é un pò di fatica, qualche ritardo. Cerca di programmare una domenica interessante, sarà una giornata piacevole, che mi piace particolarmente: avrai un cielo importante. Ti ricordo che in vista di Ottobre arriverà una bella opportunità.

Oroscopo Acquario

Con questo Mercurio favorevole, da lunedi prossimo potrai parlare anche di soldi e probabilmente anche di situazioni legate al passato, non facili da gestire. Ti chiedo di tornare sulla retta via: lo dico soprattutto a coloro che hanno fatto tante cose, troppe cose, che hanno seminato senza criterio e ora si trovano a dover lottare contro tante questioni irrisolte.

Oroscopo Pesci

Hai vissuto una parte centrale della settimana sottotono però devo dire che questo weekend permette un recupero. Per esempio domenica avremo una bella Luna favorevole: ecco perché invito a sistemare problematiche rimaste in sospeso e ad amare di più, specie dal prossimo lunedì. Mercurio cambia segno e porta un pò di vigore in più.

