Paolo Fox, Oroscopo 19 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox oggi e l’Oroscopo di giovedì 19 marzo 2020

Giovedì 19 marzo 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna in opposizione non vi è certo d’aiuto in questi giorni. Vi sentite agitati ed emerge, pian piano, tutta la stanchezza dei mesi scorsi. Vi invito a sfruttare questo momento per riflettere. Chi sente la propria situazione precaria può rassicurarsi: nelle prossime settimane avrete una rinascita vera e propria!

Oroscopo Toro

Da bravo segno di terra, il Toro riesce a controllare le proprie emozioni anche nelle condizioni più difficili, come questa. Nonostante gli eventi esterni, voi avete molta energia e questo è il momento più adatto per progettare degli obiettivi o rinviarne altri. Continuate così!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Anche per voi questo periodo è piuttosto complicato. Ma dal 22 marzo Saturno non sarà più disarmonico e vi concederà del respiro. Chi è in attesa di risposte, potrà riceverle già la prima settimana di aprile. Occhio ai rapporti con gli altri: non sfuggite alle vostre responsabilità.

Oroscopo Cancro

Vivete questi giorni con molta tensione. Alla situazione esterna, già molto stressante, si aggiungono le difficoltà nel rapportarsi con gli altri. Forse qualche Cancro, coinvolto in un lavoro iniziato da poco, potrebbe addirittura pensare di cambiarlo ora. Vi consiglio di avere particolare prudenza con il partner.

Oroscopo Leone

Vi sentite forti e con molti progetti nella testa. Qualcuno potrebbe riconsiderare un ruolo nel lavoro o pensare di fare un passo in più. L’amore purtroppo vi porta ancora dei problemi. Probabilmente le troppe preoccupazioni non aiutano ad aggiustare un rapporto già di per sé traballante

Oroscopo Vergine

La situazione rende agitati tutti quanti purtroppo, però voi avete la capacità di conservare uno spirito costruttivo anche nelle difficoltà. Forse qualcuno vi rimprovera di essere un po’ chiusi, specie adesso, ma di sicuro dovrà riconoscervi la forza con cui state affrontando questo momento.

Oroscopo Bilancia

C’è molto nervosismo nell’aria. Siete decisamente stizziti: un po’ per gli eventi che stiamo vivendo, un po’ perché non vi è stato riconosciuto l’impregno profuso in un lavoro passato. Da troppo tempo ormai vi sentite poco gratificati!

Oroscopo Scorpione

Avete un progetto importante in ballo, ma vi invito a valutare bene ed, eventualmente, chiudere tutto ciò che non va più nella vostra vita. Siete alle porte di un periodo più faticoso del solito e dovrete cominciare a ragionare con molta cautela.

Oroscopo Sagittario

Molti di voi sono a disagio nei rapporti con gli altri. Quando le cose non vanno benissimo, i nati in Sagittario hanno voglia di muoversi, viaggiare e andare altrove. Adesso, chiaramente, non possono farlo. Nulla impedisce loro, però, di usare questo momento per progettare il prossimo spostamento.

Oroscopo Capricorno

Giove nel segno vi spinge a trovare il coraggio di mettere in discussione la strada che state percorrendo. Vi consiglio di sfruttare questo tempo per decidere cosa portare avanti e cosa interrompere. Forse volete cominciare un percorso nuovo?

Oroscopo Acquario

Avvertite la morsa di Saturno che si avvicina e l’influsso di Urano che vi stimola a cambiar vita: tutto ciò vi mette sotto pressione. Capita, a volte, che la realtà esterna ci metta di fronte a quei cambiamenti che abbiamo rifiutato di affrontare o, semplicemente, ignorato.

Oroscopo Pesci

È vero, il lavoro procede bene, così come l’aspetto economico. Ma molti Pesci soffrono in questo momento la mancanza di stabilità nel rapporto di coppia. Aprile potrebbe spingere molti di voi a voler finire una relazione che non decolla.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!