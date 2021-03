Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: venerdì 5 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nonostante tu stia attraversando una fase burrascosa, più che altro stai cercando di sistemare tutto quello che é andato in pezzi o si é disorganizzato nel 2020. Questa Luna in ottimo aspetto mi dice che anche se probabilmente ti trovi in una condizione di revisione di tutta la tua vita. Se magari stai facendo delle cure e cercando di risolvere certi problemi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Devi superare un pò di fatica fisica! Ricordo, infatti, che negli ultimi due giorni c’é stato tanto stress. Poi quando hai una cosa da fare, vuoi farla al meglio! In ogni modo é una settimana buona, ho messo il tuo segno al terzo posto della classifica!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Potresti risentire molto di questa Luna opposta e anche di Marte che si oppone alla Luna stessa! Quindi, sono giornate in cui la pazienza ha un limite, in cui potresti essere arrabbiato o spazientito perché non riesci a liberarti di un problema da mesi, perché nonostante tu ce la metta tutta non riesci a risalire la china!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Si viaggia verso una domenica particolare, in cui se ci sono dispute d’amore, se ci sono state tensioni, si potranno gradualmente superare. Vorrei ricordare che con Venere e Sole in aspetto interessante si potrà veramente fare qualcosa di più a livello emotivo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Posso affermare che rispetto al mese scorso hai una carica in più, tra l’altro Febbraio é stato un mese in cui molti hanno dovuto affrontare anche problemi per i familiari, sono stati preoccupati, ma ora pare che qualcosa si muova tuo favore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

E’ probabile che tu abbia una percezione di grande stanchezza addosso e talvolta penserai di non farcela, invece devi ricordarti che questo é il momento giusto per fare valere le tue idee. Nonostante tu sia sempre favorito, in queste 48 ore qualcosa potrebbe farti arrabbiare ma domenica molto si potrà risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Devi ritrovare ottimismo ma soprattutto fiducia in te stesso! In realtà anche i più sicuri in questo periodo vogliono avere certe conferme, tuttavia Giove e Saturno in ottimo aspetto da qualche giorno, assieme a Marte, hanno con un effetto importante per te. Se eri rimasto dietro le quinte, ora potrai risalire, tornare sul palcoscenico!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Concluderai questa settimana con un bel si! Questa di venerdì, invece, resta una giornata ancora un pò conflittuale, ma domenica in molti potrebbero emozionarsi grazie a questa Venere favorevole! Quindi, c’é una visione del mondo molto più ottimista rispetto alle prime due settimane di Febbraio, molto pesanti non solo per il tuo segno ma anche per Acquario, Toro e Leone.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo é un momento importante per capire i tuoi bisogni. Certo, c’é un po’ di stanchezza, d’altronde questa non é stata una settimana cosi interessante, più che altro sono state giornate che ti hanno messo alla prova.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Entro domenica potresti ricevere una bella gratifica, grazie alla Luna che sarà nel tuo segno! E’ un oroscopo importante per chi vuole amare, per chi vuole farsi valere, per chi cerca delle soddisfazioni, per chi desidera anche uscire fuori da una sorta di grande agitazione che c’é stata negli ultimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ti vedo vincente e sicuramente più sereno nel corso di questa settimana! Chi mi segue con maggiore attenzione ricorderà quando a Febbraio spiegavo che eri pieno di idee ma anche pieno di confusione, al punto da non sapere bene cosa fare: chi voleva cambiare un giorno e il giorno dopo improvvisamente ci ripensava, chi aveva intenzione di fare scelte drastiche e poi improvvisamente e’ tornato sui propri passi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Voglio darti comunque quattro stelle di forza anche perché domenica sarà una giornata chiave per tutti risolvere tutti i rapporti che non sono andati bene, che hanno avuto dei problemi. Però potrebbero tornare alla mente le stesse malinconie, le stesse tensioni che agli inizi dell’anno hanno creato gravi difficoltà.

