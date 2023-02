Oroscopo Paolo Fox del giorno di venerdì 24 febbraio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 24 febbraio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo fine settimana può riportare in auge i sentimenti con un picco massimo registrato per la giornata di domenica. Se posso darti un consiglio in questi giorni cerca di vedere le persone che ti piacciono, è possibile ritrovare il tempo per stare con il partner. Fine settimana che aiuta anche i cuori solitari.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi e domani i nervi sono a fior di pelle, come si usa dire. È facile farti arrabbiare nonostante tu sia una persona tranquilla e serena o quantomeno votata al raggiungimento di un certo benessere interiore. È un momento un po’ complesso per una sorta di allontanamento psicologico o fisico che può riguardare anche l’amore ma solo per pochi giorni. Hai la testa altrove in questo fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo week può riportare in auge qualche tensione e questo perché da troppi giorni sei sotto pressione. Le questioni di carattere lavorativo vanno affrontate con saggezza anche se alcuni nodi stanno per arrivare al pettine, non si potrà più rimandare un accordo, un contratto o una decisione. Le stelle dell’amore sono dalla tua ma bisogna essere molto forti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi stringere i denti, perché da qualche tempo alcune situazioni, anche di famiglia, sembrano un po’ più complicate da gestire.. Ultimo strappo da parte di queste stelle, perché da marzo gradualmente si avrà una fase di recupero. Ma buttare all’aria un rapporto o mettersi contro tutti adesso potrebbe essere inutile e in qualche modo autolesionista.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se al mattino le cose non vanno lascia tutto ed evita conflitti, aspetta il pomeriggio e andrà meglio. In questi giorni potresti ritrovarti di nuovo in una piccola crisi nell’ambito del lavoro, non sono pochi quelli che hanno chiuso con un gruppo, bloccato un programma, discusso con un capo o preso male un rifiuto, e ora vogliono ottenere qualcosa di più. Si tratta di nuvole passeggere perché da marzo ci sono occasioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Al caos delle prime giornate di febbraio si sta sostituendo una fase di osservazione più che di azione. Se in questi giorni ti chiedessero cosa vuoi fare da qui a maggio, probabilmente non sapresti cosa rispondere. O meglio, vorresti stare altrove. È necessario guardare l’orizzonte in maniera ottimista! Secondo le stelle tra marzo e aprile vivrai una fase di interregno, di indecisione causata non dalla tua volontà ma da mutazioni che riguardano l’ambiente che ti circonda.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ un momento in cui bisogna stare attenti in amore a non rivangare tristi trascorsi. Gli amori che vanno avanti da tempo, basati più sull’esteriorità che sull’interiorità sono potenzialmente a rischio fino alla fine di marzo. Il fine settimana provoca qualche disagio in più da questo punto di vista.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Giornata che nasce con la Luna in opposizione, è facile che oggi tutto pesi un pochino di più. Buone risorse domenica, ma venerdì e sabato sembra che tu sia preso da troppe complicazioni, se poi in famiglia si discute per questioni di soldi, o sul lavoro c’è quella famosa scelta da fare, di cui ho parlato molto negli ultimi mesi, è chiaro che tu viva qualche dubbio in più. È meglio riflettere, non azzardare, e per quarantott’ore non mettere troppo a repentaglio il fisico; un po’ di relax ci vuole.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se sei agitato in questi giorni evidentemente hai attorno persone che ti dicono no o che cercano di fermarti. Adesso vorresti bruciare le tappe, recuperare il tempo perduto. Entro la fine di aprile chi non ha blocchi potrà incontrare una persona giusta e altri che già vivono una storia importante potranno fare una scelta decisiva. Chi ha vissuto una separazione ha già una nuova fiamma nel cuore. Anche il lavoro avrebbe bisogno di certezze maggiori.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Chi sta vivendo una storia con una persona legata oppure una relazione che non si può rivelare soffre nel non a poter dire quello che pensa.

Domenica sarà una giornata migliore ma per quarantott’ore meglio non strafare

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi e domani c’è una forte agitazione ma domenica va meglio, dipende anche da come incanali questa tensione; se non limiti una certa irruenza rischi di sentirti scontento già da questa giornata di venerdì. C’è qualche tensione che riguarda l’amore, le amicizie o qualche piccolo disaccordo a causa di un problema, contrasti o dichiarazioni da fare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Un fine settimana che inizia meglio del previsto, nel quale meglio dire quello che si pensa, cuore aperto e senza limitazioni. Storie nate da poco non devono essere viste con diffidenza. La vita ha sempre la capacità di stupirci, lo sai

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.