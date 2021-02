Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: mercoledì 10 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 10 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo mercoledì è un giorno molto particolare perché abbiamo Sole, Luna, Mercurio, Giove, Saturno e Venere tutti nel tuo segno! E’ una concentrazione di pianeti che non si vedeva da tempo in un segno che rappresenta l’irruenza. Se aggiustiamo il tiro e aggiungiamo questa tua irruenza, posso dire che sei veramente un fiume in piena! Se per tanti giorni, forse per tanti mesi, hai vissuto una crisi, ti sei sentito un pò sbandato, se in certe giornate avresti voluto buttare tutto all’aria, adesso è l’esatto contrario! Puoi recuperare il tempo perduto e ti senti più forte. Certo, non mancheranno momenti di lieve disagio ma sei assolutamente convinto di quello che fai!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Per almeno 48 ore devi cercare di non arrabbiarti, e non sarà facile specie in amore, in famiglia e nel lavoro. Potresti ritenere inutili alcuni sforzi oppure potrai innervosirti perchè devi fare due volte le stesse cose. Se vedi che nell’aria c’è qualche tensione di troppo rimanda ogni discussione a venerdì. In queste 48 ore di mercoledì e giovedì sarebbe meglio evitare qualsiasi tipo di azzardo e di polemica.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Mi auguro che arrivi al più presto una bella notizia, un accordo o magari quella carta che stai aspettando per liberarti da un peso. Sono giornate utili e creative, tutti quelli che hanno una storia funziona, mentre per le coppie che si vogliono bene il 2021 è l’anno di un figlio e del matrimonio! Per quelli che a Dicembre hanno avuto una crisi, se certi riferimenti d’amore non si sono allontanati troppo, potrebbe anche essere il momento del recupero. Chi si è separato a breve potrà avere nuove spunti e relazioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Mi sembra una fase di grande interesse dopo due anni pesanti. Il 2021 è un anno importante. Il meglio lo avremo da fine Maggio e poi ancora a Dicembre. Questo è un periodo di assestamento, devi riorganizzare la tua vita oppure aspettare che un lavoro venga riconfermato. Non tutto dipende da te, molto è causato anche da eventi esterni. Forse ti conviene portare avanti tutto con molta cautela e far passare l’acqua sotto i ponti in attesa di fare una scelta importante. Fine Febbraio e Marzo saranno mesi molto importanti per l’amore!

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo mercoledì sei al culmine di una fase di grande agitazione: qui bisogna capire l’età o quello che c’è in ballo, fatto sta che in queste 48 ore avrai una grande voglia di allontanare qualcuno o semplicemente di chiudere situazioni che non ti interessano più. Non è detto che ci si arrabbi per forza, ma a volte c’è semplicemente la consapevolezza di non desiderare più una certa strada, di non volere percorrere più una certa direzione. Attenzione in tutte le relazioni d’amore e di lavoro che hanno vissuto dei problemi. Sembri un leone in gabbia!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Puoi fare grandi scelte in vista delle prossime settimane. Quello che mi sembra meno forte è tutto il discorso legato ai sentimenti, non perchè tu non abbia un grande amore ma evidentemente le preoccupazioni sono altre. Bisogna sempre stare attenti nel fine settimana! Non dimenticare che domenica è San Valentino! Quindi, se per caso ci sono state problematiche in amore, se a Dicembre hai vissuto un distacco fisico e psicologico dal partner, cercare di recuperare!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

In queste 48 ore di mercoledì e giovedì puoi cogliere al volo un suggerimento: mi auguro che arrivi direttamente una bella proposta, che ci sia una chiamata diretta, che tu abbia la possibilità di farti valere, perchè queste due giornate funzionano! E se proprio non hai un grande evento da vivere o magari semplicemente un appuntamento che può cambiare la tua vita, sappi che possono arrivare buone idee e buone ispirazioni. Certe, in 48 ore non si può cambiare la vita ma è importante recepire tutti i messaggi che in maniera più o meno subliminale possono arrivare dall’esterno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Pare che in queste 48 ore tu sia davvero confuso. Fino alla giornata di giovedì il consiglio è quello di non mettersi in inutili polemiche. E’ probabile anche che tu risenta una persona che ti ha infastidito nel passato, che tu debba prendere le distanze da persone veramente molto ostili nei tuoi confronti. Nulla di particolarmente grave, però forse è il caso di non parlare di soldi, di non essere troppo caustici nei confronti degli altri. C’è un piccolo calo fisico o qualche ritardo, ma da venerdì si appianerà!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Puoi vivere al meglio queste 48 ore grazie a sei pianeti favorevoli. Gran voglia di vivere l’amore in maniera entusiasta: se ci sono storie che non funzionano, dipende da te se è meglio cambiare o tradire, è una scelta del tutto personale. Io sono convinto che bisogna essere sempre molto leali nella vita altrimenti si paga pegno! Certo è che non mancheranno le occasioni per farsi valere. E tu stesso in questo periodo sentirai che sta tornando dentro di te una grande vitalità!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ultimamente è capitato che un gioco finisse, che qualcosa si chiudesse, però ti sei tolto una bella soddisfazione. In ogni modo, anche senza poter gridare al miracolo o sentirsi pienamente soddisfatto, puoi comunque essere contento di te stesso perchè questo è veramente un cielo importante. Di solito sei una persona che dà molto agli altri, soprattuto nel lavoro, ed a volte è normale che non ti senta appagato. Questo è un mercoledì un pò stancante dal punto di vista fisico ma da sabato ci sarà recupero anche in amore!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei pieno di idee e sensazioni speciali. Certo dipende anche dalle potenzialità di ognuno: quelli più creativi potranno farsi venire una bella idea, quelli che vogliono cambiare magari anche trasferirsi e fare cose diverse nel 2021. E’ chiaro che in un periodo così libero, che permette alla mente di spaziare, tutti i rapporti inutili e secondari saranno eliminati. Credo che alcune situazioni non siano più vivibili, e in qualche modo c’è disagio nel prendere coscienza che bisogna interrompere quello che non funziona. Urano dissonante dice che è opportuno portare avanti nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Spesso valuti la tua vita in base a come senti i sentimenti. Questo è normale perchè non ci dimentichiamo che il tuo è il segno dei grandi poeti e musicisti. Ora sei in balia degli eventi. La seconda parte del mese di Febbraio ti permetterà di valutare chi è ancora degno della tua fiducia e chi, invece, non la merita più!

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!