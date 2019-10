Paolo Fox, oroscopo martedì 22 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Ariete

La giornata di ieri è stata un pò pesante, frutto anche di un fine settimana difficile. Martedì e mercoledì sono giornate che invitano a recuperare terreno. A Novembre avrai una riscossa in amore, e avrai anche più possibilità di rimetterti in gioco.

Più che pensare a situazione chiuse, fallimentari, ritengo che ultimamente tu abbia avuto la netta sensazione di aver fatto molto e aver avuto in cambio poco; in questi giorni si possono rivedere alcuni conti.

Oroscopo Toro

In questi giorni si possono fare le cose purché ci sia gradualità nel portare avanti il tutto, perché queste 48 ore potrebbero essere inefficaci oppure semplicemente di disagio. Più che altro si nota un certo rallentamento fisico e i risultati potrebbero in qualche modo non essere soddisfacenti.

Non bisogna scoraggiarsi assolutamente. Tanto più che la fine dell’anno annuncia vittoria: stanno per arrivare periodi importanti per rivalutare il tuo lavoro e fare qualcosa di più.

Oroscopo Gemelli

Il tuo è un segno di aria e molto spesso è anche divertito e divertente, che ama fare scherzi! Ad ogni modo, sei una persona che vuole sempre sorridere; cerchi il sorriso anche nelle situazioni più difficili.

Sabato e domenica potresti appagare le storie d’amore che hanno vissuto una crisi; se c’è stato un problema, meglio risolverlo entro la fine di questo mese.

Oroscopo Cancro

Il transito in opposizione di Saturno, che tanto ha appesantito la tua vita, non si è allontanato; devo dirti però che in questi giorni tu hai le spalle larghe, o quantomeno riesci a farti una ragione anche di conflitti vissuti nel corso degli ultimi mesi. Sei noto da qualche tempo per le tue polemiche! Attenzione nel rapporto col segno dei Pesci e Vergine, che in questo periodo potrebbero essere per te troppo pignoli, in qualche caso addirittura poco lamentosi.

Spazi di libertà, di successo. In questi gironi tutto deve essere rivisto, anche in termini di un legame di amicizia o di amore.

Oroscopo Leone

La Luna nel segno è da sottolineare! Questa situazione è un pò conflittuale perchè entro la fine di Novembre devi mettere a posto alcuni conti in sospeso: è chiaro che questo momento può essere anche un pò bizzarro. Non accetti soprusi, non accetti di vivere relazioni che hanno motivo di esistere.

E quindi c’è chi alza la voce, oppure rivendica i propri diritti nell’ambito del lavoro. Sono due giornate forti ma anche piuttosto impetuose.

Oroscopo Vergine

Devo mettere un pò in guardia le persone che hanno un amore importante perchè ora ci sono discussioni da fare. Per esempio chi ha una famiglia, ha dei figli deve parlare in casa di un trasferimento, di un cambiamento. Forse ci sarà la necessità anche di cambiare alcuni orizzonti e in questi giorni c’è una certa tensione nell’aria.

Si può dire che dal punto di vista emotivo non manca la voglia di accordarsi. Qualsiasi cosa ci sia di sbagliato, di difficili, in un legame va discusso entro e non oltre la fine del mese.

Oroscopo Bilancia

In questa parte iniziale della settimana si recupera: tra martedì e mercoledì avrai voglia di parlare, di confrontarsi, di vivere delle belle emozioni. E poi buone notizie perchè da fine mese le cose cambiano. Ultimamente ho spiegato che negli ultimi fine settimana sono sempre risultati pesanti, che almeno gli ultimi tre sono davvero fonte di disagio.

E invece sabato e domenica prossimi avremo un’ottima Luna proprio nel tuo segno. Hai la possibilità di recuperare tranquillità.

Oroscopo Scorpione

Martedì e mercoledì sono giornate che ti portano a prendere tutto un pò troppo di petto. A volte vorresti buttare tutto all’aria, poi il giorno dopo ci ripensi e ritieni di essere stato esagerato nelle tue osservazioni.

Se c’è stata una disputa tra Luglio e Agosto, un abbandono di lavoro o amoroso, ora è possibile ripensarci e tornare a più miti consigli. Evita qualsiasi esagerazione: da giovedì grandi emozioni in vista!

Oroscopo Sagittario

Tu ami le persone veraci, vive; sei certamente attento all’aspetto fisico di una persona: questo però non vuol dire che non ami il carattere e l’indole di una persona.

Se trovi qualcuno con cui è facile programmare eventi, con cui è possibile vivere grandi emozioni o progetti di viaggio, l’amore risulterà più bello da vivere. In questo periodo hai bisogno di relazioni vere.

Oroscopo Capricorno

Tra martedì e mercoledì devo raccomandarti di non fare il passo più lungo della gamba, soprattutto per quanto riguarda i soldi. Giovedì e venerdì saranno giornate migliori. Hai voglia di analizzare la tua vita e soprattutto di eliminare il superfluo.

Sei sempre molto razionale e non perdi tempo in inutili giri di parole. Possibilità di costruire qualcosa di importante in vista del prossimo anno: un progetto che qualcuno sta coltivando già da Agosto.

Oroscopo Acquario

Avere delle stelle conflittuali significa anche alzare il livello delle discussioni, forse delle polemiche. Per cui ti consiglio, martedì e mercoledì, di non mettere troppa carne al fuoco, di non gestire le relazioni interpersonali con troppa tensione.

Queste 48 ore portano comunque fatica e forse anche qualche fastidio fisico. Prudenza. Vorresti interrompere o cambiare una attività.

Oroscopo Pesci

In queste ore qualche piccolo contrasto può riguardare la vita di relazione: mi raccomando, cerca di superare questo stallo.

La fine di Ottobre regala una bella sorpresa e quindi anche se questa giornata nasce in maniera difficile, alla fine regala un sorriso, e un sorriso può coinvolgere anche la vita di tutti coloro che sono soli da troppo tempo.

