Paolo Fox, Oroscopo 10 luglio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi Paolo Fox: venerdì 10 luglio 2020

Venerdì 10 luglio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Hai una bella carica di energia che raddoppierà nelle giornate successive! Si perché la Luna sta per entrare nel tuo segno. Per il momento ancora non abbiamo questo aspetto planetario ma Marte é già nel tuo segno, quindi posso dire che il fine settimana sarà forte e aiuterà tutti quelli che vogliono vincere una sfida d’amore.

Oroscopo Toro

Senti che c’é tanta voglia di fare: con Giove e Saturno favorevoli, quelli che possono avere un’attività in proprio, ovvero che gestiscono personalmente, avranno presto delle buone novità, o forse è gà iniziato un programma interessante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ricevere delle buone considerazioni e delle lusinghe è sempre importante. In queste giornate forse manca proprio questo: una carezza, una certa protezione. Questo venerdì rivela che ti trovi in uno stato di grande affaticamento che bisogna cercare di superare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare o dire, cerca di muoverti ora perché in queste 48 ore hai una marcia in più, mentre é probabile che già da sabato sera cambi qualcosa. E’ chiaro che in questi giorni sei un pochino sotto pressione, vorresti mandare a quel paese chi non riconosce i tuoi meriti.

Oroscopo Leone

Per te è sempre un pò difficile fare una selezione di impegni divertenti, anche perché nella vita le provi un pochino tutte prima di trovare ciò che ti piace. Molti di voi in passato hanno viaggiato, hanno avuto relazioni anche con persone straniere o comunque sono sempre pronti all’avventura. E il fatto di vivere una chiusura o comunque una problematica di lavoro che si è esternata negli ultimi due mesi, rende tutto più faticoso.

Oroscopo Vergine

Ti trovi in una condizione di affaticamento che non indica mancanza di risultati o complicazioni insuperabili, solo che questa Luna particolarmente pesante, come lo è stata 24 ore fa, invita a fare solo le cose che interessano e ad evitare tensioni che alla lunga potrebbero diventare troppo difficili da sanare.

Oroscopo Bilancia

Sei sotto pressione! Credo che in questo fine settimana ci sia la necessità di fermarsi e capire se sono stati fatti degli errori. Chi ha iniziato un lavoro in questo momento è particolarmente teso. Dovresti essere un pò più libero nei pensieri!

Oroscopo Scorpione

In questo momento sei forte grazia anche ad una Luna favorevole; tra l’altro voglio ricordare che abbiamo anche una situazione interessante in vista di Agosto, specialmente per ciò che concerne le relazioni, i rapporti.

Oroscopo Sagittario

Queste 24 ore sono molto strane, strampalate al punto che ci sono persone che da non riescono più a capire che cosa pensi. Forse sei solo preoccupato per certe importanti questioni lavorative; ricordo che ora si progetta ma prima di Novembre non si mette in opera nulla!

Oroscopo Capricorno

Consiglio di darsi da fare in questa giornata perché poi da sabato fino a lunedi della prossima settimana ci sarà un momento di fatica. Certo, non devo in qualche modo spingerti all’azione, perché il tuo é un segno molto ponderato, che sa esattamente quello che vuole. Ma ritengo che in questi giorni ci sia qualche complicazione da superare che riguarda anche il lavoro.

Oroscopo Acquario

In questi giorni sei assente! Bisogna curare un pò di più anche la forma fisica: spesso fai tante cose, troppe cose, perdi molto tempo e non ti organizzi bene. A volte il migliore amico per te può essere un segno di terra, Vergine, Capricorno o Toro, perchè questi segni riescono a dare una direttiva. La grande creatività che in qualche modo esprimi sempre nella tua vita ma che se non bene amministrata diventa confusione ingovernabile.

Oroscopo Pesci

Forse sei un pò amareggiato per i sentimenti, per le relazioni che dalla primavera di quest’anno sono un pò in calo. C’é da dire che tutto quello che stai facendo per il lavoro è importante anche se ultimamente ci potrebbe essere stata una chiusura. Ma a fronte di quest’agitazione ci sarà anche una novità.

