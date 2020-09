Paolo Fox, Oroscopo 11 settembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox oggi: Oroscopo di venerdì 11 settembre 2020

Venerdì 11 settembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Una Venere forte e interessante tocca il tuo segno: possiamo parlare di un riscontro che potrebbe essere non solo in termini di forza fisica ma anche di amore, di sentimenti. Sottolineo che gli incontri che nascono a Settembre sono migliori rispetto a quelli di Agosto!

Oroscopo Toro

Sei un pò provato dal punto di vista finanziario, é evidente. Fortunatamente questo transito di Mercurio sembra ideale per mettere a posto certe spinose questioni di lavoro, ma restano ancora molte perplessità in amore!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questa giornata, con Luna e Mercurio favorevoli, potrai finalmente cercare di risolvere problemi o magari semplicemente dedicarti a tutto quello che è più importante per te. In amore sono in arrivo nuove emozioni, nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se nell’ambito del lavoro e della vita legata al quotidiano non tutto va a meraviglia, bisogna farsene una ragione! La cosa che ti raccomando è di cercare di mettere a posto entro sabato eventuali contenziosi aperti anche in casa.

Oroscopo Leone

Con questa Venere che transita nel tuo segno sei sempre più affascinante. Credo proprio che in questo periodo tu abbia una gran voglia di amare e chissà che nei prossimi giorni non arrivi anche qualche buona proposta d’amore!

Oroscopo Vergine

Sono 24 ore un pò sottotono, é una giornata che nasce in maniera particolare. E’ fin troppo chiaro che da mercoledì sera sei sotto pressione, ma fortunatamente potrai contare su un netto recupero già a partire da oggi.

Oroscopo Bilancia

Ti trovo un pò più tranquillo anche se le grandi indecisioni che Giove e Saturno in transito dissonante possono aver portato, non sono del tutto superate. Con Mercurio nel segno puoi risolvere un problema che si trascina da tempo.

Oroscopo Scorpione

Nei prossimi tre giorni, da questo venerdì fino a sabato, potrai finalmente concludere un buon accordo. L’unica cosa che mi lascia un pò interdetto é la visione dell’amore, perché o ci sono delle intemperanze o magari ci sono delle insofferenze da tenere sotto controllo!

Oroscopo Sagittario

Come é successo 24 ore fa, senti c’è qualcosa che non va, probabilmente c’é anche una situazione a livello fisico non proprio facile da gestire. E’ come se fossi un po’ provato dagli eventi.

Oroscopo Capricorno

E’ vero che si stanno sistemando tante cose, però altre sono rimaste in sospeso! Credo proprio che al momento tu debba rivedere alcune questioni di lavoro: certo, non posso dire che tu sia proprio tranquillo al riguardo, ma presto arriveranno soddisfazioni!

Oroscopo Acquario

Hai vissuto un inizio di settimana molto pesante, forse perché c’é tanto stress accumulato, ma ora bisogna dare spazio a tutto ciò che porta energia. Purtroppo devo dire che in amore c’é molta confusione, anche e soprattutto se stai vivendo un rapporto trasgressivo o se ci sono due relazioni importanti nella tua vita!

Oroscopo Pesci

Anche in questo venerdì senti che c’é qualcosa che non va! E quando l’umore é ballerino, le persone del tuo segno tendono ad essere anche un pò spigolose. Quindi, fai attenzione in amore e nel lavoro, perché in questi giorni non tutto e’ chiaro.

