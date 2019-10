Paolo Fox, oroscopo venerdì 18 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per la giornata di oggi?

Oroscopo Ariete

Questa è una giornata libera, interessante, certamente migliore rispetto a quelle di sabato e domenica. Da qualche tempo c’è sempre qualche agitazione in più, e questo lo si deve anche alla dissonanza della Luna.

Spesso nel lavoro, in amore, nei rapporti con gli altri, c’è sempre da discutere; questo fine settimana invita a farsi scivolare le cose addosso, nel limite del possibile.

Oroscopo Toro

E’ un fine settimana in crescita, così come agli inizi di questa settimana sono stati un pò pesanti sul piano personale e professionale. Venere opposta porta, però, complicazioni in amore.

Non è detto che ci sia una vera e propria crisi ma spesso in famiglia si discute sulle questioni legate alla casa, al denaro; ad ogni modo chi vuole cercare di risolvere un problema di cuore, potrebbe avere qualche risorsa in più.

Oroscopo Gemelli

Questo fine settimana parla d’amore: hai bisogno davvero di vivere relazioni in cui non manca l’allegria, in cui il colloquio sia sempre presente. Chi lavora nel fine settimana potrà concludere buoni affari o farsi venire in mente una buona idea; ci sarà qualche ritardo nell’attuazione di progetti di lavoro o nelle risposte di tipo legale, burocratico.

Cose che avresti dovuto completare tra Ottobre e Novembre potrebbero essere rimandate a Dicembre.

Oroscopo Cancro

Questo fine settimana parla d’amore, vuole rivelarsi in maniera passionale soprattutto alle persone che non accettano ostacoli mentali e che vogliono vivere una relazione migliore. Dunque sono favoriti anche i legami part-time; queste saranno giornate utili per cercare di ritrovare un pò di emotività perduta negli ultimi tempi.

Anche tu sembri più desiderio di famiglia, di casa. Lo stress è stato eccessivo nelle ultime settimana.

Oroscopo Leone

In questo fine settimana hai davvero bisogno di un pò di tranquillità, ma è proprio dal punto di vista amoroso, familiare, che questa tranquillità non c’è. Spesso sei tu a mettere sotto torchio gli altri o perchè ci sono delle tensioni che non riesci a superare, o perchè le tue idee non collimano con quelle degli altri.

Ultimamente sei un pò nervoso per questioni di lavoro e di soldi.

Oroscopo Vergine

E’ un periodo che lascia il tempo che trova: una giornata che può portare anche qualche indecisione nel rapporto. Nonostante tu sia una persona piuttosto attenta ai dettagli, hai come la netta sensazione che ci sia qualcosa che non va.

Nel 2020 dovrai affrontare situazioni piuttosto importanti, accettare responsabilità di un certo peso, ed è normale che qualcuno sarà invidioso.

Oroscopo Bilancia

Questa è una giornata interessante ma si avvicina un fine settimana polemico; questo fine settimana può essere un pò particolare: all’orizzonte c’è qualche discussione in più e qualche momento d’ansia in più.

Nulla di grave ma pare che ci sia tanta, troppa voglia di puntualizzare su tutto, e questo naturalmente può comportare ampi spazi di polemiche.

Oroscopo Scorpione

Ritroverai una grande voglia di stare in famiglia e sul posto di lavoro. I soldi servono a tutti ma una persona libera e serena è quella che ha tempo da dedicare a se stesso, che riesce a ritagliare spazi di libertà nella propria vita; chi pensa troppo al lavoro, chi è troppo determinato nel raggiungimento del successo, alla fine non è contento.

Questo fine settimana deve essere focalizzato sui sentimenti, e non è escluso che dopo la crisi di Agosto una coppia si possa riavvicinare.

Oroscopo Sagittario

Con questa Luna opposta, ti trovi in una condizione di indecisione e forse anche di grande stanchezza che si riversa fisicamente sulle gambe, sulle articolazioni; da un paio di giorni hai fastidi in tutto il corpo. Forse stai somatizzando.

Hai bisogno di innamorarti ma anche di vivere costanti avventure; forse sarà meglio non mettere troppa carne al fuoco.

Oroscopo Capricorno

Questa è una giornata buona: conviene non rimandare nulla a sabato e domenica, perchè quello che è possibile fare ora, nel weekend potrebbe conoscere un intralcio. E’ un giorno che ti invita anche all’amore, a fare nuove conoscenze.

Novità anche per gli studenti, per coloro che preparano un piano di azione in vista del prossimo anno; tutto quello che si lancia o si rilancia in questo periodo avrà successo. All’orizzonte nuovi progetti..

Oroscopo Acquario

Bisogna dimenticare la prima parte di questa settimana che è stata particolarmente conflittuale, mentre la seconda è importante. Hai bisogno di ritrovare serenità in casa e in amore: non dico che tutte le coppie siano in crisi però c’è un pò di solitudine da affrontare, c’è un momento di stress che bisogna cercare di superare.

Se ci tieni ad una persona vedi di arrivare alla fine del mese senza troncare il rapporto. Da Novembre molte cose cambieranno in positivo.

Oroscopo Pesci

Quel senso di insoddisfazione che è stato vissuto nei giorni scorsi potrebbe tornare ma per fortuna sparirà presto. Quindi l’unica accortezza che ti devo consigliare è proprio quella di farti scivolare le cose addosso. E’ probabile che ci sia un calo fisico. Nell’ambito del lavoro non tutto funziona come vorresti, ma cerca di arrivare a fine Novembre tranquillo.

Da Dicembre soluzioni legali e personali. Ultimamente per il quieto vivere hai lasciato andare troppe cose e sarà necessario riprendere in pugno la situazione persino in amore.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!