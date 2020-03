Paolo Fox, Oroscopo 17 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’opposizione della Luna potrebbe agitarvi più del solito. E’ opportuno mantenere un po’ di prudenza e provare a non cadere in discussioni familiari. Presto la situazione migliorerà.

Oroscopo Toro

La prossima settimana sarà abbastanza propositiva. State attraversando un periodo progettuale, ma dovrete aspettarvi da fine marzo alcuni ritardi, dovuti a Saturno disarmonico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Qualche coppia potrebbe scontrarsi con fastidiose controversie, ma non c’è da preoccuparsi: sono solo momenti passeggeri. Usate il ritmo rallentato di questi giorni per riflettere sui vostri progetti futuri.

Oroscopo Cancro

Attenti a non affaticarvi troppo, perché lunedì 16 lo stress, legato anche al momento delicato che stiamo vivendo, potrebbe farsi sentire. Non saranno giornate facili, ma cercate il più possibile di ritagliarvi un po’ di tempo per fare chiarezza dentro di voi sulla vostra relazione attuale.

Oroscopo Leone

Sfruttate la giornata di domani per confrontarvi con il partner: potrete contare sull’appoggio delle stelle! Chi vive una difficoltà nel lavoro, potrà aspettarsi la risoluzione nei prossimi giorni.

Oroscopo Vergine

Sorridete, perché a breve vi arriveranno belle novità lavorative. Attenzione, invece, domani a possibili controversie in amore. E’ arrivato il momento di fare maggior chiarezza dentro voi stessi, prima di puntare il dito.

Oroscopo Bilancia

Se avete avuto alcuni problemi sul lavoro, non è detto che non si risolvano proprio in queste giornate così particolari. Abbiate fiducia! Siate concreti ora nel valutare bene la vostra relazione di coppia: potrà funzionare in futuro?

Oroscopo Scorpione

Cercate di risolvere tutti i conti che avete lasciato in sospeso. In futuro dovrete valutare con molta attenzione i nuovi progetti lavorativi. Potrebbe capitare che dobbiate prendere decisioni drastiche in proposito. Siate più pazienti con il vostro partner.

Oroscopo Sagittario

In questo periodo che mette a dura prova gli animi di tutti, voi ritroverete la vostra naturale creatività. La voglia di guardare al futuro con più ottimismo e il desiderio di pensare a nuovi progetti. Questo è il bello di voi Sagittario!

Oroscopo Capricorno

Il momento non è dei migliori, pero nei prossimi giorni avrete il sostegno della Luna che vi regalerà maggior energia, specie se avrete decisioni importanti da prendere. Buone notizie anche sul fronte lavorativo.

Oroscopo Acquario

Questa fase faticosa sta per concludersi. Non mollate, perché presto inizierà un nuovo periodo più positivo. Oggi sarà una giornata positiva per le questioni di cuore.

Oroscopo Pesci

Fate attenzione a non cadere nel tranello delle discussioni. Siete nervosi, è comprensibile, ma sforzatevi di non riversare la vostra agitazione sul partner o sui colleghi di lavoro. Occhio allo stress!

