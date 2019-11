A Live – Non è la D’Urso spazio al talk sulla castità di suore e preti. A dibattere in studio del tema sono, tra gli altri, anche Paolo Brosio, Serena Grandi e Manuela Villa. Il risultato? In prima serata su Canale 5, la discussione subito si infiamma, tra chi è pro e chi è contro e mostra sin da subito la propria posizione sull’argomento. Rivediamo il momento in questo video Mediaset.