Paolo Bonolis show a C’è Posta per te. Il conduttore arriva nel programma di Maria De Filippi e lascia il segno regalando una crociera ad una signora rimasta vedova da poco e abbracciando a lungo Maria De Filippi. Cosa è accaduto? Ecco la bellissima sorpresa realizzata anche grazie al volto noto di Canale 5. Bonolis entra in studio e fa ridere immediatamente tutti.

Paolo Bonolis a C’è Posta per te: la sorpresa

Sabato 13 febbraio 2021 Paolo Bonolis a C’è Posta per te 2021 ha regalato a tutti un vero e proprio show. Appena entrato in studio ha salutato Maria De Filippi con il gomito, così come si fa ora a causa della pandemia.

Il conduttore si è dunque seduto sul fatidico divanetto blu e poco dopo sono entrati due ragazze e un ragazzo, ovvero i tre figli protagonisti della prima storia della nuova puntata del famoso people show. Guardando una delle figlie, con il pancione, Bonolis ha subito fatto una battuta sottolineando di non essere il colpevole.

Maria De Filippi ha poi iniziato a raccontare la storia di una famiglia comune che ha dovuto affrontare un grave lutto. Ora i tre figli, presenti a C’è Posta per te, hanno chiesto l’aiuto del programma per far sorridere nuovamente la loro mamma e regalarle un po’ di spensieratezza e, magari, la voglia di ritornare a vivere.

Dopo qualche lacrima, infine, è arrivato il momento per Bonolis di conoscere la mamma dei tre ragazza. Il conduttore è giunto a sedersi vicino a lei ed è iniziato lo show. Pian piano, facendola ridere, le ha chiesto cosa desiderasse. Sentendo che avrebbe voluto andare in crociera ha subito specificato di non poter seguirla.

Quando il Covid-19 lo permetterà Bonolis e la produzione di C’è Posta faranno in modo di regalare una bellissima crociera per Instanbul alla signora e alla sua famiglia.

Quando la busta si è aperta e la famiglia si è riabbracciata, Bonolis è corso da Maria De Filippi. Se all’inizio aveva mantenuto il distanziamento, alla fine non ce l’ha fatta.

Paolo Bonolis e Maria De Filippi: l’abbraccio più lungo

Ebbene sì Paolo Bonolis ha abbracciato Maria De Filippi e infuocato così gli utenti dei social che hanno sottolineato come si fosse stabilita una Santa alleanza fra il re e la regina di Mediaset.

C’è chi ha scritto che erano “mamma” e “papà”, chi ha usato il quadro relativo alla Creazione di Adamo e fatto similitudini con i due conduttori che avvicinavano i gomiti.

