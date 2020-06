Paolo Bonolis si conferma uno dei re incontrastati del piccolo schermo. Da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus il conduttore ha continuato a fare compagnia ai telespettatori con le repliche dei suoi programmi registrando un vero e proprio record d’ascolti. Un successo strepitoso a conferma di quanto la sua tv piaccia al grande pubblico.

Paolo Bonolis, i suoi programmi anche in replica fanno boom

In tempi di pandemia la televisione ha pensato bene di puntare sulle repliche e Mediaset questa volta ci ha visto giusto mandando in onda le repliche di Ciao Darwin, il popolare varietà condotta da Paolo Bonolis. Il programma, collocato nel palinsesto televisivo il sabato sera, ha registrato un vero e proprio boom di ascolti. Dati importanti e incoraggianti che, dopo le repliche di “Ciao Darwin 8” hanno spinto i vertici Mediaset a continuare anche con la precedente edizione “Ciao Darwin 7“. Anche in questo caso il pubblico ha premiato la scelta, visto che il programma di Bonolis continua a macinare ascolti vincendo la sfida del sabato sera.

Un successo che lo stesso conduttore ha voluto commentare dalle pagine de La Stampa con un velo di ironia:

Dato che mandano le stagioni a ritroso, si assiste a questo fenomeno buffo che ringiovanisco ogni giorno un po’, alla maniera del Benjamin Button del film. Di questo passo arriveranno le repliche di Bim Bum Bam e – se ci fosse – del filmino della mia nascita”.

Paolo Bonolis: “Avanti un Altro? Qualcosa cambierà”

Le repliche dei programmi di Paolo Bonolis si confermano un successo, ma bisognerà ancora aspettare tanto per vedere delle puntate inedite. Una cosa è certa però Bonolis non tornerà in onda con una nuova stagione di Ciao Darwin, mentre sicuramente ci sarà una nuova edizione di Avanti un Altro.

Il conduttore ci ha tenuto però a fare delle precisazioni:

Per Avanti un Altro non ho dubbi: dovevamo registrare una nuova stagione in autunno. Ora non si sa. Ma quando lo faremo sarà nel pieno rispetto delle regole sanitarie del momento. Inevitabilmente qualcosa cambierà anche nel programma.

Se “Avanti un altro” troverà sicuramente ancora spazio nei palinsesti Mediaset, Bonolis ha definitivamente archiviato la possibilità di tornare con una nuova edizione de “Il senso della vita“, uno dei programmi a cui è più legato. ”

“Non vorrei diventasse un’ossessione” – ha detto il popolare conduttore precisando – “è piaciuto a me farlo e al pubblico vederlo. Ma c’erano ragioni economiche che, come programma per la seconda serata (che ormai è notte fonda), lo rendevano non profittevole. La rete ha fatto le sue scelte”.