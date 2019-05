Perché Paolo Bonolis e Luca Laurenti si sono messi in mutande a Ciao Darwin? Davanti alle telecamere di Canale 5, i due conduttori rimangono, chi in boxer, chi in slip, per “spogliarsi dei grotteschi abiti” e tornare, così, “alla normalità”. Parole, queste, che in studio Bonolis pronuncia di persona e che chiudono ufficialmente l’ottava edizione dello show: “Qui finisce questa piccola, affascinante avventura”. Rivediamo, allora, l’intero momento dei saluti finali, nel recente video Mediaset tratto dalla puntata speciale di venerdì 31 maggio 2019.