Paolo Bonolis: “Avanti un altro non finirà l’anno prossimo”

Ospite di Massimo Bernardini a Tv Talk su Rai Tre, Paolo Bonolis ha avuto modo di chiarire con il proprio pubblico alcuni rumors circolati sul proprio conto negli ultimi giorni. Uno soprattutto, aveva destato preoccupazione tra i tanti affezionati del programma: la chiusura di Avanti un altro!, game show di successo di Canale 5. Ecco cosa ha detto Bonolis a riguardo.

Avanti un altro: le parole di Paolo Bonolis dopo quelle di Marco Salvati

Qualche giorno fa Marco Salvati, fra gli autori di Avanti un altro!, a proposito della trasmissione aveva dichiarato: “Probabilmente il prossimo anno sarà l’ultimo. Anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine”, creando inevitabilmente preoccupazione tra i followers.

La risposta del conduttore a Tv Talk non si è fatta attendere e sembra smentire categoricamente quanto affermato da Salvati. Queste le parole di Bonolis: “Avanti un altro! non finirà l’anno prossimo come annunciato altrove”. E poi, con la solita ironia, ha aggiunto: “Vi ho detto che quando registriamo Avanti un altro! non siamo sotto effetto di stupefacenti, forse se li usa tutti lui”.

Dunque, a quanto pare, i fans del preserale Mediaset possono dormire sonni tranquilli.

«non é vero che voglio mettere fine ad #avantiunaltro » Paolo Bonolis #tvtalk pic.twitter.com/jEoUoKKkoI — Tv Talk (@TvTalk_Rai) March 11, 2023

Ciao Darwin e il possibile ritorno in Rai

Sempre nel corso del format di Massimo Bernardini, Paolo Bonolis ha avuto la possibilità anche di smentire, di nuovo!, Salvati, riguardo alla possibile introduzione all’interno del pubblico di Ciao Darwin, programma cult che a breve tornerà sugli schermi, di una fetta “arcobaleno”.

Ecco quanto dichiarato dall’istrionico conduttore a riguardo: “Non credo che verrà messo in atto anche perché non ho capito perché gli LGBTQ+ non possano stare insieme a tutti gli altri senza bisogno di metterli in un cerchietto”. E infine, riguardo ad un suo ipotetico ritorno in Rai, Bonolis ha detto: “Tornerei in Rai per fare “Il senso della vita”, se non cambiasse ogni anno la dirigenza”.