Sta per tornare sugli schermi dell’ammiraglia Rai, il programma “Non Disturbare” condotto da Paola Perego, che tra una chiacchiera e l’altra, intervisterà diversi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della tv. La novità di questa nuova edizione è data dagli intervistati: ci saranno sia Donne che Uomini.

“Non disturbare” ritorna su Rai 1: ecco quando in tv

Venerdì 21 giugno 2019, torna, nella seconda serata di Rai1, la nuova stagione di “Non disturbare”. Sei nuove puntate con 12 ospiti, tra cui Elena Santarelli, Rita dalla Chiesa, Sabrina Salerno, Paola Barale e Marisela Federici.

Tutte ospiti eccellenti che si racconteranno alla padrona di casa con la consueta formula di una “chiacchierata fra amiche” nella particolare location costituita da una camera d’albergo a cui è appeso il cartello non disturbare. Gli ospiti si raccontano alla padrona di Casa in modo quasi “intimo e privato” e quest’anno ci sarà una bella novità: saranno presenti anche gli uomini.

L’anno scorso infatti, si sono raccontate alla Perego 12 donne, alcune delle quali hanno rivelato delle verità scottanti sulla loro vita. Una fra tutte, Nike Rivelli che confessò che José Luis Bermudez de Castro non era il suo vero padre come aveva sempre creduto.

Paola Perego torna nella seconda serata di Rai 1 con Non disturbare

Stessa location dunque, stessa conduttrice ma ospiti differenti: tra gli ospiti maschili (a patto che abbiano una sensibilità particolare verso il mondo femminile) troveremo:

Totò Schillaci,

Pierluigi Diaco,

Cristiano Malgioglio

Guillermo Mariotto.

Luci soffuse atmosfera intima e il gioco è fatto, ma la bella Paola Perego, che tra le altre cose è anche già nonna, non si limiterà a chiacchierare con li ospiti in una semplice intervista, ma frugherà nel trolley degli ospiti e nei loro cellulari che come previsto, prima di registrare vengono consegnate alla conduttrice.

La formula di Non disturbare: semplice, immediata e coinvolgente

Questa di “Non disturbare”, è una formula perfetta per mettere a proprio agio gli ospiti che si susseguono. Dopo poco tempo le telecamere si dimenticano e la complicità nasce spontanea. Non mancano episodi divertenti e alcuni anche imbarazzanti, come quelli avvenuti l’anno scorso.

Infatti la conduttrice, come abbiamo già detto sequestra anche i cellulari degli ospiti per cui è capitato nella scorsa edizione che siano arrivati messaggi (o telefonate) compromettenti, e la Perego ha prontamente detto: “No questo non lo leggiamo”.

Paola Perego:”Per capire i miei ospiti, frugo nelle loro valigie”

Inoltre è sorprendente quante cose si possano capire da un ospite, frugando nel cellulare tra foto e musica che ascoltano. In ogni caso il segreto della Perego è mettere a proprio agio l’ospite, coinvolgendolo nelle chiacchiere, rivelando anche un poco del suo privato.

Ma non solo questo: la Perego fa questo mestiere da 36 anni per cui la maggior parte degli ospiti intervistati li conosce personalmente. E la fiducia è la cosa primaria per la riuscita di una bella intervista.

Gli ospiti si fidano perché sanno che la Perego, non “tira pacchi”, e non farebbe mai una domanda trabocchetto per farli scivolare su un territorio impervio. Inoltre è una che parla tanto, con tutti, anche con i sassi, e questo aiuta le persone a sentirsi a proprio agio e ad aprirsi.

Appuntamento dunque per venerdì 21 giugno 2019 alle ore 23.10 circa, naturalmente su Rai 1!